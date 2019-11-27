Как справиться с детской ревностью

Семьи, в которых есть несколько детей, нередко сталкиваются с детской ревностью, когда один ребенок соревнуется с другим за родительское внимание и любовь. Это не только портит отношения между самими детьми, но и создает благоприятную почву для психологических проблем, которые могут "аукнуться" даже во взрослой жизни.

Как не допустить ревности, "Дни.ру" рассказал многодетный отец, педагог, создатель обучающих и развивающих программ для детей, родителей и учителей Игорь Жаборовский.

Причины ревности

Детская ревность не бывает безосновательной. И ее главная причина состоит в том, что родители сознательно, или сами того не подозревая, выделяют одного ребенка, делают акцент на том, что он для них более значим. Поэтому правильным будет вести себя максимально одинаково со всеми детьми, не разделять их, и неважно – старший это ребенок или младший. Родители должны очень аккуратно обращаться со своими словами и действиями, ведь дети воспринимают все слишком буквально. Одна брошенная фраза для ребенка может стать трагедией. Если папа или мама заметили за собой такую ошибку, очень важно попытаться сразу же ее исправить, объясняя чаду, что на самом деле имелось ввиду. Еще одна частая ошибка, которую допускают родители, это предъявление старшим детям завышенных требований: "ты старше, а значит, должен помогать", "уступи, он же маленький". Так вот, старший ребенок никому ничего не должен. Впрочем, так же, как и младший. Любой ребенок – это ребенок, и он должен понимать, что у него ровно такие же права и обязанности, как и у других детей в семье.

Не навешивайте на ребенка груз ответственности

Не стоит наделять ребенка равными правами с родителями. Например, когда при планировании ребенка родители спрашивают мнение детей по этому поводу. Это не очень естественно хотя бы потому, что ребенок еще не в состоянии адекватно принимать такие важные решения. А если он скажет, что не хочет братьев и сестер, родители не будут заводить ребенка? А если он даст согласие, но потом, когда родится маленький, и ему захочется больше родительского внимания, получится, что он сам виноват в том, что согласился на это? Не стоит навешивать на ребенка непосильный для него груз ответственности, который должны нести только родители.

Готовьте ребенка к появлению брата или сестры

Единственное, что могут сделать мама и папа, это поставить ребенка перед фактом, что скоро в семье появится еще один малыш, и проговорить, что изменится в его жизни. Очень хороший прием – показать ребенку фото и видео с ним самим, когда он сам только родился. Вместе посмотреть, каким он был, как плакал, как с ним нянчились. И объяснить, что точно таким же поначалу будет и его маленький братик или сестричка. Чтобы у ребенка не было шока: он ждал себе партнера по играм, а принесли человека, который ведет себя неадекватно. Ребенок должен понимать, что новоиспеченный малыш такой лишь только потому, что еще совсем маленький, и он в его возрасте вел себя точно так же. Чем меньше для старшего будет сюрпризов, тем меньше будет повода для ревности.

Идеальная разница между детьми

Немаловажную роль в профилактике деткой ревности играет и разница в возрасте между детьми. Чем меньше времени ребенок был единственным в семье, тем меньше он привык к тому, чтобы все внимание направлено исключительно на него. Соответственно, разница в возрасте должна быть минимальная. Разница в два года – это такой компромиссный вариант, когда и детям друг с другом интересно, и мама успела восстановиться после предыдущих родов.

Не обделяйте вниманием

Понятно, что с грудным ребенком мама проводит больше времени, чем со старшими детьми, и это норма. И здесь очень важно объяснить детям, что это только лишь потому, что младенец еще беспомощный. А когда он станет сам ходить, говорить, ухаживать за собой, тогда этой разницы не будет. И спит мама с младшим не из-за того, что больше любит, а просто потому, что кормит его грудью. Если такие моменты четко объяснять и проговаривать, дети, как правило, не испытывают ревности. Кроме этого, каждому ребенку нужно посвящать отдельное время, причем совсем не обязательно делить родительское внимание поровну. Старшему ребенку вполне достаточно и получаса в день, главное, чтобы в это время сто процентов родительского внимания было посвящено ему. Это может быть все, что угодно: чтение книг, поход в магазин или обычная прогулка. А может быть, ребенку захочется прости посидеть в детской и поиграть с вами в его любимую игру.

Подарки для всех

Дни рождения и другие праздники, когда детям дарят подарки, тоже могут стать своеобразной подпиткой для детской ревности. Например, если имениннику вручили подарок, а остальным детям – нет. И в их глазах это выглядит так, будто их обделяют. Родители должны не только сами дарить всем детям подарки, но и в идеале предупреждать об этом гостей. Пускай это будет что-то минимальное, но ребенок не почувствует себя обделенным. И если это уже случилось и подарок вручен только одному ребенку, я бы подумал о том, как максимально быстро организовать подарки и другим детям. Можно сходить с ними в магазин или договориться, что сходите в магазин в другой день. Важно, чтобы ребенок понимал – справедливость восторжествует.

Справедливость – прежде всего

Это же правило касается и детских конфликтов. В любой ссоре нужно попытаться не применять мер до тех пор, пока не станет понятно, что вообще произошло. И разобравшись, поступить максимально справедливо. Если не получается выяснить, то лучше просто попробовать переключить внимание детей на что-нибудь другое.

Для детей крайне важна справедливость. Если ребенок совершил плохой поступок или был инициатором конфликта, и взрослые принимают меры, то справедливое наказание всегда переживается намного легче: сделал плохо, получил наказание, и жизнь пошла дальше. Несправедливое наказание воспринимается в штыки, ребенок очень долго может об этом помнить, и это может стать еще одним поводом для ревности. Если конфликт произошел на почве ревности, не нужно спешить наказывать виновного, тут стоит подумать, как изменить ситуацию. В минуты ревности человек несчастен, поэтому ее можно и нужно избегать. Чем больше ребенок переживет негативных эмоций в детстве, тем больше проблем с психикой он может иметь во взрослой жизни. И наоборот, если ребенок все детство прожил, не ощутив этого чувства, то и в дальней жизни он будет легче относиться к разного рода ситуациям, с которыми ему придется сталкиваться. В том числе и с противоположным полом.