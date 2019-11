Куда сходить в Москве: афиша на неделю

О самых интересных культурных событиях Москвы читайте в традиционном еженедельном обзоре "Дни.ру".

22 ноября, пятница

В малом зале "Зарядья" выступят юные музыканты и танцоры-стипендиаты Фонда "Новые имена" имени Иветты Вороновой. Зрители услышат музыку Рахманинова, Хачатуряна, Бартока, Шуберта и других известных композиторов в исполнении солистов Фонда и ансамбля "Премьера" (при Московской консерватории имени П.И. Чайковского). Также на сцену выйдут танцоры Центральной балетной школы "PRE-Академия" под руководством Екатерины Шипулиной. В рамках концерта состоится торжественная часть – объявление о возобновлении вручения премий Фонда "Новые имена" в области хореографии и создании Экспертного совета.

На Малой сцене Театра Наталии Сац покажут одноактный камерный балет "Картинки с выставки" на музыку М. Мусоргского. Балет поставлен ко Дню рождения театра, к 145-летию со дня создания цикла М.П. Мусоргским и к 180-летию композитора М.П. Мусоргского. Балет Кирилла Симонова "Картинки с выставки" переносит зрителей в мир детских сновидений. Блуждая в причудливом сказочном саду, кто-то из детей встретит страшного клоуна, способного менять обличия, а кто-то – ангелов, чтобы вместе с ними летать над Землей. Девочка-сирота увидит в своем сне родителей, а мальчик, наконец, победит в игре в войну. Смешивая жанры и стили, миксуя классическую музыку М. Мусоргского и ее сегодняшнюю версию, созданную нашим современником Вольфгангом Миттерером (Wolfgang Mitterer), хореограф Кирилл Симонов и художник Вячеслав Окунев создадут сценическую фантазию на тему детства.

В Крокус Сити Холле выступит известная норвежская группа А-HA. Текущий концертный тур совпал с 35-летием выхода песни "Take On Me", увидевшей свет 19 октября 1984 года и ставшей мировым суперхитом. Пол Воктор-Савой говорит, что нынешнее шоу не похоже на те, что группа делала ранее. Зрители смогут мысленно перенестись во времена альбома "Hunting High And Low", когда музыканты жили в крохотной лондонской квартире и круглосуточно работали над новыми песнями. Они вложили в них все свои амбиции, думая, что это их единственный шанс.

23 ноября, суббота

В кинотеатре "Звезда" состоится специальный показ документального фильма "Марианна и Леонард: Слова любви". Картину английского режиссера Ника Брумфилда о Леонарде Коэне и его музе Марианне Илен представит журналист, автор книг о музыке Александр Кушнир. Также гости смогут услышать хиты музыканта в живом исполнении московской absolute soul группы SHOO. Плейлист выступления составят композиции Коэна разных лет: "Famous Blue Raincoat", "Who by Fire", "Love Calls You By Your Name", "Why don't You Try" и "I tried to leave you". "Для меня песни Коэна – это смысл в высшей степени концентрации, невероятная образность и атмосфера, – говорит вокалистка группы Шуня Мещерякова. – Я люблю раннее творчество Леонарда Коэна, когда песни были теплыми и акустическими, с фолк-настроением и очарованием неидеального исполнения. Моей любимой песней навсегда остается "Famous Blue Raincoat", под которую я представляю себе образы одинокого, огромного и мокрого Нью-Йорка, холодного и пахнущего дождем плаща, тоски и прощения".

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится финальное шоу 10-ого юбилейного сезона Международного конкурса красоты для офисных сотрудниц "Мисс Офис – 2019". Будеь выявлена победительница, которая получит главный приз – 2 000 000 рублей. В числе участниц сотрудницы малого, среднего и крупного бизнеса из России, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Израиля, Черногории, Кипра, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Беларуси, Казахстана, Абхазии и Армении. Ведущими вечера в юбилейном шоу – актер театра и кино Максим Виторган и Светлана Бобрикова, директор конкурса. В числе приглашенных гостей – руководители и топ-менеджеры крупных компаний, популярные артисты, дизайнеры, политики, спортсмены, блогеры и другие медийные лица.

24 ноября, воскресенье

В Музее Скрябина в рамках II Международного фестиваля актуальной классики Re:Formers стартует многочасовой музыкальный марафон, состоящий из четырех уникальных программ. Целых 6 часов лучшие российские и зарубежные артисты будут соревноваться в мастерстве исполнения старинной и современной музыки. Главное событие мероприятия - мировая премьера сонаты для саксофона и фортепиано современного французского композитора Жана-Дени Миша и редкий шанс услышать авангардную хорватскую музыку XX века.

25 ноября, понедельник

В Большом зале консерватории гости услышат ораторию Генделя "Триумф Времени и Бесчувствия". Все партии будут исполнены исключительно мужчинами. Вместе с дирижером Филиппом Чижевским и ансамблем Questa Musica на сцену выйдут немецкий контратенор Филипп Матман, испанский тенор Хуан Санчо, итальянский контратенор Антонио Джованнини и российский контратенор Василий Хорошев. "Il trionfo del Tempo e del Disinganno" ("Триумф Времени и Бесчувствия") – легендарное произведение Генделя, все чаще исполняемое в крупнейших музыкальных театрах мира. Российская сценическая премьера, режиссером которой выступил Константин Богомолов, стала настоящей сенсацией театрального сезона.

В Государственном Кремлевском дворце состоится единственный осенний показ балета "Ромео и Джульетта" Театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева. Авторская постановка сочетает масштабность эпохи Возрождения и тонкий психологизм искусства ХХ века. Зрители увидят ведущих солистов труппы. Яркое сценическое действие позволит в полной мере прочувствовать глубину шекспировской трагедии, а оформление от художника Иосифа Сумбаташвили воссоздает атмосферу итальянского Ренессанса.

В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Три сестры и дядя Ваня". В этой постановке чеховские герои перенесены в наше время. Однако проблемы остаются те же, как и сто лет тому назад, не теряя актуальности. Это, конечно же, любовь, а также непонимание. Актриса Александринского театра Марина Гаврилова написала пьесу о трёх сестрах и дяде Ване. Дав ему жанр, как бенефис для актрис ненужного возраста.

ГлавClub приглашает на музыкальный фестиваль НочлежкаFest 2019. В этот вечер на сцене Муся Тотибадзе, IC3PEAK, FACE и Найк Борзов. Имя еще одного звездного гостя до сих пор держится в секрете – организаторы уверяют, что будет настоящий сюрприз! Все артисты выступают в этот вечер бесплатно, а все вырученные средства от продажи билетов на фестиваль будут переданы благотворительной организации "Ночлежка", помогающей бездомным людям.

26 ноября, вторник

На Исторической сцене Большого театра пройдут показы новой программы Светланы Захаровой "MODANSE". Программа состоит из двух одноактных балетов – "Как дыхание" и "Gabrielle CHANEL". Первый балет программы называется "Как дыхание". Это творение итальянского хореографа Мауро Бигонцетти в новой адаптированный трактовке, сделанная специально для Светланы Захаровой. В музыкальную основу положены различные произведения Георга Фридриха Генделя. Во втором отделении будет исполнена мировая премьера балета "Gabrielle CHANEL". Хореограф Юрий Посохов, композитор Илья Демуцкий создали яркую сагу о жизни и творчестве королевы моды Коко Шанель. Режиссером и автором либретто стал Алексей Франдетти. Спектакль рассказывает о пути, который проделала Габриэль Шанель, навсегда перевернув мир моды ХХ века. Спектакли пройдут в сопровождении симфонического оркестра Большого театра под управлением Павла Клиничева.

27 ноября, среда

В ТРЦ Афимолл Сити стартует фестиваль FriendsFest, посвященный 25-летию знаменитого комедийного сериала "Друзья". Поклонников шоу и просто людей, желающих весело провести время ждет декорация квартиры героини Моники Геллер, оранжевый диван и фонтан из заставки сериала, свадебная часовня и кафе Central Perk, где и происходило множество сюжетных сцен. Публика сможет увидеть знакомые всем съемочные локации и стать частью мира "Друзей".

28 ноября, четверг

В Светлановском зале Московского Международного Дома Музыки пройдет концерт "Безумные танцы с Фабио Мастранджело". Это зажигательный проект, в программе которого числятся самые яркие "хиты" классического репертуара: "Либертанго", Мамбо, Чардаш, Танец с саблями, Сиртаки, Канкан, "7:40". Публику ждут танцы страсти и любви, жгучие ритмы Латинской Америки, пряные мелодии солнечной Испании подарят возможность окунуться в мир ярких эмоций и насладиться настоящими шедеврами чарующего мира танца. Участники проекта – приглашенная солистка Большого театра Дарья Зыкова, призеры чемпионата мира по латино-американской и европейской программам Мария Смольникова и Николай Пантюхин ("Танцы со звездами"); эффектное трио балалаек, виртуоз Иван Таланин и маэстро Фабио Мастранджело.