Пять вопросов к мужчине: как понять его намерения

Многих женщин в начале отношений интересует, готов ли мужчина к созданию крепких отношений, семьи. Как определить это? Практикующий психолог Александр Шахов предлагает задать пять простых вопросов, которые помогут понять его намерения.



"Какие у тебя личные планы в жизни в ближайшее время?"

Этот вопрос прояснит много о мужчине. Он говорит о том, планирует ли он жизнь или просто плывет по течению. Вы сможете понять: способен ли он взять ответственность за то, чтобы привести ваш семейный корабль к тихой уютной гавани или он живет сегодняшним днем, будет пассажиром и беспомощно взирать, как ветра и волны политических и экономических кризисов носит по морю жизни ваш семейный кораблик, причитая и ища виноватых (в том числе и вас).

Если мужчина не строит планов, он не капитан и не рулевой. Это значит, что вам придется рано или поздно взять штурвал в свои руки. Хотите ли вы этого? Так вы себе представляете семью? Если нет, делайте вывод: мужчина без планов – ребенок, который будет ждать пока кто-то за него решит, что делать и куда идти по жизни. "Если у мужчины нет внятного, четкого ответа на этот вопрос, будьте осторожны с ним. Он непредсказуем. Чтобы не тратить свои время и силы, стоит задать этот еще четыре вопроса", – пояснил психолог.

"Какие твои долгосрочные планы?"

Долгосрочные планы должны соответствовать краткосрочным. Каждый ответственный мужчина примерно рассчитывает, где и кем он будет через десять лет. Иначе он просто живет сегодняшним днем. Мужчина должен уже сейчас совершать маленькие шаги, которые в будущем приведут его к реализации большой цели. В противном случае он просто мечтатель, который будет красиво рассказывать о звездах с неба, лежа на диване.

"Что ты думаешь о наших отношениях?"

Этот вопрос не стоит задавать на первом свидании, но в первый месяц обязательно. Не расстраивайтесь, если ваш партнер задумается, прежде чем ответить на него. Можете быть спокойны, если мужчина скажет, что ему интересно. Это означает, что отношения в его планах. Если же уклонится от ответа, то ничего серьезного он не планирует. Он хочет получить только близость и не более того.

"Что ты думаешь обо мне?"

Он ответит что-то в духе: "ты добрая, красивая, ласковая". Внимательно выслушайте все, а потом спросите: "Почему ты считаешь меня красивой? Почему доброй? Почему ласковой?". Мужчины мыслят фактами, а не эмоциями. Если он серьезно воспринимает отношения с женщиной, если он действительно считает вас красивой, то у него в голове будет факт: например, что у вас стройные ноги. Если ответов нет, скорее всего отношения с этой женщиной для него значат не очень много.

"Что ты чувствуешь ко мне?"

Это вопрос уже не к интеллекту, а к эмоциональной сфере. Он непростой для мужчины, потому что им с трудом дается понимание своих эмоции. Только сильные чувства могут стать достаточной причиной, чтобы пожертвовать самым ценным – свободой. Возможно, вашему партнеру понадобится время, чтобы ответить. "Главное — задавайте именно открытый вопрос, не спрашивайте: "Ты меня любишь?". В таком случае вы не дадите партнеру возможность разобраться со своими эмоциями", - подытожил психолог.