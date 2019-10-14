Рецепт: стерлядь по-царски

Вам понадобится: Одна стерлядь, 500 граммов филе семги, 100 граммов грецких орехов, 1 луковица, 2 стебля сельдерея, 150 граммов белых грибов, 50 мл оливкового масла, сок лимона, соль, перец – по вкусу.
Для украшения блюда: икра красная – 1 баночка, зелень, лимон, порезанный ломтиками, свежие овощи.
Способ приготовления
Подготовленную рыбу поперчить, посолить изнутри и снаружи, сбрызнуть соком лимона и оставить на 30 минут. Лук мелко нарезать и слегка обжарить на сливочном масле. Затем добавить нарезанные кусочками грибы и жарить все 5-7 минут.
Филе семги и стерляди нарезать мелкими-мелкими кусочками. Добавить в рыбный фарш лук с грибами, посолить, поперчить, посыпать приправами по вкусу, перемешать. Получившейся начинкой начинить стерлядь. Можно зашить, а можно и не зашивать – по вашему усмотрению.
Смазать рыбу маслом и завернуть в фольгу. Незадолго до готовности фольгу развернуть и подождать еще 10-15 минут. Выложить рыбу на блюдо и украсить зеленью, нарезанными свежими овощами, лимоном и икрой. Стерлядь по-царски готова.
Время приготовления – 1,5 часа.
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