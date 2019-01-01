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Lifestyle

Как пережить новогодние каникулы

Кадр из фильма "Один дома 2"
Пожалуй, никто так не нуждается в отпуске, как человек, только что вышедший из него. Впереди новогодние каникулы, которые отнимают массу денег, сил, и здоровья. Из года в года мы обещаем себе, что в этот раз будет как-то повеселее, но продолжаются походы из гостей в гости, любимые фильмы, баня и пара выходных развлечений. Как начать год по-новому? Как пережить каникулы и чувствовать себя готовым свернуть горы? Как, наконец, научиться отдыхать и получать от этого искреннее удовольствие?
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"К сожалению, проблема, о которой мы говорим, действительно существует. Новый год, и всеобщие новогодние каникулы красочно иллюстрируют эту тему. Неумение отдыхать и получать удовольствие от жизни – наше историческое "наследство", – рассказывает кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Мария Фурсова. Вспомните свое детство, и те ценности, которые прививали вам родители. Нас все время учили работать и работать, и никогда не учили отдыхать. Трудно обвинять в этом наших мам и пап, потому что они росли в более жестких, чем мы. Однако какое-то поколение должно взять на себя ответственность и разорвать этот порочный круг". 

Действительно, "учиться, учиться и учиться" нам завещали с детства. Заботиться о себе было чем-то даже неприличным. Хорошие люди могли заботиться только о других: семье, друзьях, партии, коллективе и Родине. Можно ли "выпрыгнуть" из этой системы координат? И как это сделать?

Если вы вдруг почувствовали, что пора менять парадигму, задайте себе вопрос: "Чего я действительно хочу? Что сделает меня счастливым?" Вы удивитесь, но, скорее всего, ответа у вас не будет. Первые ответы, пришедшие в голову будут касаться здоровья родителей, счастья детей, успехов мужа. Все эти варианты не считаются. Ответ должен касаться вас и только вас.

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Такое упражнение должно помочь вам сломать устоявшуюся модель, и понять, как же здорово иногда поменять все свои "должно" на "хочу". "Не поддавайтесь соблазну выбирать привычное, – советует Мария Фурсова. – Вам могут очень нравиться лыжные прогулки, но конкретно сейчас вы устали, и желаете дивана и уютную книгу. Представьте, что вы очень любите праздновать новый год с друзьями на даче. Но в этом году тепло, слякотно, и что-то "не тянет". Как считаете, вам принесет удовольствие такая вечеринка?"

Надо понять и признать, что с годами мы меняемся, и меняются наши предпочтения. Не обязательно следовать за своими старыми привычками. Не обязательно придумывать новые – только чтобы что-то изменить. Лучше прислушаться к себе и поймать свое желание здесь и сейчас. А будет оно традиционным, или ломающим правила – абсолютно неважно. Неважен даже масштаб. Сработают мелочи вроде книги, или ванны со свечами и ароматическими палочками. Кстати, SPA-процедуры, пускай даже домашнего свойства – отличный способ расслабиться. 

Усталость суетного декабря может подтолкнуть вас к диванным развлечениям, подменив настоящие желания. Не поддавайтесь усталости. Главное – выйти из дома, а потом вы будете благодарить себя за этот шаг. Если тело все же будет требовать релаксации – не отказывайте ему. "А стимулировать вас на новые ощущения могут друзья. Я слышала такую историю от своих клиентов. Два друга поспорили, кто веселее и ярче проведет каникулы. И третьего своего товарища выбрали в качестве рефери. Вечером они отправляли ему отчет с фотографиями и описанием событий дня. И "судья" кому-то отдавал победу за день. По признанию клиента, и для него, и для его друга это были лучшие каникулы в жизни", – привела пример психолог.

А вообще стоит запомнить – не бывает универсальных решений. Просто нужно начать спрашивать себя о своих желаниях. И через некоторое время, возможно, вы начнете слышать настоящие правдивые ответы, которые принесут вам удовольствие и радости. И вот вам простое упражнение: "Выберите себе один день в месяц, когда вы будете принадлежать только себе. Договоритесь с семьей. И начинайте воспитывать в себе умение понимать себя и свои желания. Если вам непросто на это решиться ради себя, подумайте хотя бы о своих детях. Подайте им пример того, как можно научиться быть счастливыми".

Фото: www.globallookpress.com

Если вы совсем не готовы отделить себя от семьи, договоритесь о том, что исполнятся желания каждого. Сфотографируйте эти приключения, создайте альбом прекрасных воспоминаний. И пусть там будут свидетельства вашего идеального дня, идеального дня вашего мужа и ребенка. Со временем ваши дети будут черпать силы из этих альбомов. Счастливые воспоминания дают нам возможность пережить даже весьма непростые моменты в жизни.

Клинический психолог Михаил Филяев считает, что выматывающие новогодние каникулы не просто безобидная традиция, но где-то даже симптом. "Отрыв от действительности со всеми вытекающими последствиями говорит мне только об одном: вы так хотите дистанцироваться от своей обыденной реальности, что это похоже на бегство. Возможно, если ваши новогодние каникулы вам не нравятся уже который год, нужно что-то поменять не в способе проведения этого маленького зимнего отдыха, а в жизни. Когда исчезает радость, стоит задать себе вопрос, на своем ли вы месте", – говорит он.

Если такой проблемы нет, и речь идет исключительно о традиции, то вы вправе создать свои собственные варианты обычаев и установок. Конечно, есть что-то исконно русское в обилии еды, алкоголя, телевизора и походах по гостям. Правда сегодня, по мнению эксперта, все больше людей меняют это наследие на более здоровые развлечения. Те, у кого есть средства, предпочитают съездить в отпуск, те, кто остается дома – развлекают себя прогулками, зимними видами спорта, получением нового опыта. 

Фото: pixabay.com

"Не смотрите на традиции, идите за своей радостью, –  говорит Филяев. – Традиционно Новый год – семейный праздник. Но если у вас напряженные семейные отношения, соблюдение условностей никакой радости вам не принесет. Больше того, и другим членам вашей семьи вряд ли доставят удовольствие унылый напряженный вечер. Лучше подумайте о том, что вы можете сделать для себя?"

Обязательно много гуляйте, устройте зимний пикник. Катки, лыжи, игра в снежки, просто изучение собственного города – хорошие варианты "отключить" голову, перезагрузиться. Кроме того, зимние каникулы – отличное время для того, чтобы заняться самообразованием. На это всегда не хватает времени. За новогодние каникулы вполне реально освоить какой-нибудь простой навык. Или получить базовые знания о том, в чем вы давно хотели начать развиваться.

Для подготовки к новому году психолог советует такое "упражнение": закройте глаза, и начните в деталях представлять себе какой-нибудь вероятный вариант встречи Нового года. Кто там будет? Что на столе? Как вы выглядите? Если картина в вашей голове вызовет у вас улыбку, смело делайте выбор. Иначе не стоит даже начинать.

1 января 2019, 14:58

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