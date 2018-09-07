Как приготовить лагман

Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он делится секретами приготовления традиционного лагмана.



Вам понадобится: 2 кг муки, 600 граммов мякоти баранины, 200 граммов болгарского перца, 150 граммов стручковой фасоли, 150 граммов помидоров, 100 граммов стеблей сельдерея, 4-5 зубчиков чеснока, 1 литр мясного бульона, 1 литр воды, 50 граммов томатной пасты, 100 мл растительного масла, анис, имбирь, соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления

Режем тонкими полосками баранину, овощи – большими кубиками. Корень сушеного имбиря заливаем кипятком и даем немного время настояться.

Тесто – соленая вода и мука. Что бы тесто получилось крепким и эластичным, его нужно хорошо размять. Размятое тесто режем на полоски, смазываем растительным маслом и начинаем растягивать тесто в колбаску. Теперь берем тесто, защемляем его большим пальцем и таким образом наматываем себе на руки.

Отвариваем лапшу пару минут в кипящей соленой воде. Затем обязательно промываем ее под холодной водой.

В разогретой сковороде обжариваем сначала мясо, потом овощи, а потом добавляем специи, бульон и имбирный настой. Пять минут – и лагман готов!

Время приготовления – 2 часа.