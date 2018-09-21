Главные события Москвы 21 по 27 сентября 2018 года

Как провести ближайшую неделю? Dni.Ru расскажут о самых значимых грядущих событиях, чтобы вы не пропустили что-то действительно интересное.

21 сентября, пятница

В ЦДКЖ покажут спектакль "Неисправимый лгун", созданный по комедийной пьесе талантливого хорватского драматурга Миро Гаврана. К главной героине (Татьяна Васильева), психологу, приходит жена (Галина Данилова) его бывшего любовника (Станислав Садальский). Ее просьба, мягко говоря, необычна, она требует возобновить их любовные отношения, так как жена была счастлива лишь тогда, когда у ее мужа была любовница. Героиня соглашается, и между женщинами по этому вопросу устанавливаются деловые отношения, а вот муж ничего не знает – пока.

В пространстве Торгового Центра "Неглинная Галерея" открывается фотовыставка "Неглинная, люблю тебя". В экспозицию входят более 70 работ финалистов конкурса документальной фотографии, все они – о любви к одной улице Неглинной, без которой невозможно представить ни старую, ни современную Москву. "Взгляд на Неглинную улицу во всех работах очень разный, нам интересно посмотреть, что именно заинтересовало любителей фотографии на старинной московской улице. Это и люди, и ситуации, и элементы архитектуры, которые мы чаще всего, прогуливаясь по городу, не замечаем, и архитектура подземелья – рукотворное русло реки Неглинная. Выставка в пространстве "Неглинной Галереи" – важный элемент публичной презентации произведений, которые только что были файлами в бесконечном сетевом потоке ленты частного блога", – отметил куратор проекта, преподаватель школы фотографии и мультимедиа имени А. Родченко, известный фотограф Игорь Мухин.

В Музеях Московского Кремля проходит выставка "BVLGARI. Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей". Этот ретроспективный проект знакомит гостей с произведениями высокого ювелирного искусства знаменитого на весь мир итальянского дома BVLGARI, история которого длится уже более ста тридцати лет. В выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца посетители смогут проследить изменения дизайна украшений от самых первых серебряных вещей, созданных в неогреческой традиции в конце XIX века до роскошных произведений эпохи dolce vita и последующих знаменитых коллекций конца тысячелетия. Посетителей ждет продуманный дизайн выставочного пространства. Специально разработанные для проекта оригинальные мультимедийные и световые решения обеспечат эффект присутствия и дадут возможность погрузиться в неподражаемую атмосферу создания ювелирного шедевра.

22 сентября, суббота

На Волхонке состоится долгожданное официальное открытие и День Открытых Дверей московского филиала Австрийской Высшей Школы Этикета. Миссия школы – привитие традиций культуры и истинного воспитания. АВШЭ, основанная в 1867 году в Австрии под патронажем императрицы Елизаветы Баварской, занимается профессиональным образованием в сфере творческих и гуманитарных дисциплин по передовым международным программам в области искусства, дизайна и этикета. Проводимые мероприятия призваны способствовать формированию и развитию аристократического круга, объединенного общими интересами. Школа уже имеет представительства в Санкт-Петербурге, Сочи, Астане и других крупных городах России, и вот дошел черед и до российской столицы. Узнать обо всем лично можно будет, посетив День Открытых Дверей. Также у гостей будет отличная возможность прослушать бесплатные мастер-классы и лекции.

Московский театр мюзикла открывает очередной сезон новым спектаклем "Жизнь прекрасна!", который приурочен к юбилею Михаила Швыдкого, которому исполняется 70 лет. Это будет спектакль-ревю, музыкальное путешествие по песням XX века. В программе – избранные хиты отечественной и зарубежной музыки, а также песни из кинофильмов и мюзиклов. Каждый номер станет отдельным мини-спектаклем. "Подзаголовком к новому спектаклю можно поставить слова "Мой ХХ век", – рассказывает Михаил Швыдкой. – Это не просто музыкальное ревю, это настоящее музыкальное путешествие со своими героями, проживающими на сцене целую жизнь, под звуки всеми любимых песен".

В ЦДКЖ покажут легкий комедийный спектакль "Мужчина с доставкой на дом". Сюжет можно описать выражением "Всем правит случай". Героиня, взбалмошная Марго, преследуя свои личные интересы, сама того не ведая, привносит счастье в жизнь всех героев пьесы. Вокруг царит настоящий "дурдом" с шутливыми недоразумениями и смешными диалогами между действующими лицами, которые заставляют зрителей смеяться от души. Можно быть уверенными, все герои найдут свои вторые половинки.

На территории дизайн-завода "Флакон" состоится первый Фестиваль Чехии в Москве, который организован при поддержке Посольства Чешской Республики в столице и Чешского Центра. Гости смогут познакомиться с культурой и традициями этой европейской страны – с ее замками, пейзажами, минеральными источниками, а также музыкой, хоккеем и кино. Пройдут рыцарские представления, выступления музыкантов, танцоров, фокусников, пройдут кулинарные мастер-классы от шеф-поваров лучших чешских ресторанов. На Главной сцене фестиваля в течение двух дней будут выступать танцевальные и музыкальные коллективы из Чехии и России, исполняющие как фолк, так и современную музыку. Вход на мероприятие бесплатный.

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац покажет балет "Путешествия Гулливера" А. Ларина по роману Д. Свифта в хореографии К. Симонова. Зрителей ждет не только хореография, но и 3D-mapping, который позволил сделать зрелище максимально реалистичным. Гостей жджут все самые захватывающие сцены знаменитого сатирико-фантастического романа Джонатана Свифта, которые с поразительной правдоподобностью снова оживут на сцене музыкального театра.

В Российской академии наук пройдет очередной фестиваль науки для школьников и их родителей "WOW!HOW?". Посетителей ждут мастер-классы и шоу, интерактивные лекции и новое научное представление "Новые Гипер Эксперименты" на большой сцене. В ее рамках зрители увидят более двадцати совершенно новых экспериментов собственной разработки, основывающихся на классических научных явлениях: удивительные музыкальные эксперименты на необычных инструментах; 3-метровую азотную мортиру, выстреливающую сотни шариков в зал за считанные секунды и ансамбль из катушек Тесла, играющий мелодии молниями. Также гостей ждут десятки других интересных активностей.

В парке Эрмитаж пройдет фестиваль греческой культуры "Акрополис". Гостей ждут выступления артистов на главной концертной сцене и малой театральной площадке, ярмарка греческих продуктов, народные промыслы, картинная галерея греческих художников, мастер-классы и различные конкурсы. Профессиональные хореографы, специально приехавшие из Греции, научат гостей танцевать сиртаки, а приглашенные шеф-повара приобщат гостей к греческой кухне. Вход свободный.

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT выступит группа "The Baseballs". Коллектив делает каверы на современные поп-хиты в лучших традициях золотой эпохи рок-н-ролла, и песни в их исполнении перестают быть похожими сами на себя. Казалось бы, таких музыкантов вокруг много, но именно "The Baseballs" завоевали мировую известность. Разумеется, лучше всего их энергетика раскрывается именно на живых концертах.

В Кремлевском дворце в рамках VII Международного фестиваля балета состоится премьера балета "Аленький Цветочек". Этот волшебный спектакль предназначен для семейного просмотра: детям он будет интересен в силу сказочного сюжета, а взрослые будут рады встречи с любимой, знакомой с детства русской сказкой о победе Добра над Злом. Зрителей ждут красочные декорации, оригинальные костюмы, выразительная хореография, представляющая яркие образы балета, и незабываемые впечатления от атмосферы постановки.

23 сентября, воскресенье

В Московском Драматическом Театре под руководством Армена Джигарханяна покажут спектакль "Пигмалион". Это драматическая фантазия по одноименной пьесе Бернарда Шоу, в которой сочетаются оригинальность, остроумие и демократический дух. Актеры расскажут авантюрную историю циничного пари, которое заключили двое джентльменов: сделать герцогиню из простой рыночной цветочницы Элизы. "Самая непостижимая и таинственная связь – отношения между мужчиной и женщиной, – рассказывает режиссер Юрий Клепиков. – Сам автор пьесы говорил, что мужчины и женщины не понимают друга: ей нужно одно, ему — совершенно другое. Возможны ли идеальные отношения мужчины и женщины, и смогут ли они договориться? Я считаю, что эта проблема в искусстве, но и в нашей повседневной жизни".

24 сентября, понедельник

В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Quasi una fantasia". Актеры драматического театра будут исполнять на разных языках песни о любви. Зрителей ждут мировые хиты, от Лучано Паваротти до Майкла Джексона, а также национальные песни Грузии, Испании, Италии и стран Африки. Исполнители излучают искренность, задор и юмор в купе с их потрясающими голосами и уникальной пластикой.

В Театре на Юго-Западе зрители смогут увидеть спектакль-трагифарс "Куклы". По сюжету Мадрид живет в ожидании приезда таинственного Пигмалиона. Его труппа лучшая не только в Европе, но и за ее пределами, но его артисты – куклы. Каждая из них – уникальна, у каждой – своя задача. Постановка попытается поразмышлять на тему, что важнее в театре - безупречная техника или живые эмоции?

25 сентября, вторник

В Московском Международном Доме Музыки выступит Максим Аверин с программой "Все начинается с любви". Сам актер рассказывает: "Сегодняшний темп жизни заставляет нас торопиться, успеть везде и как можно больше, и мы порой забываем в этом сумасшедшем ритме о том, что нам дорого – что мы нуждаемся в тепле, любви и взаимопонимании, берем, но не успеваем отдавать… Об этом я говорю в своем спектакле, который называю "спектаклем-откровением". Откровение – потому что в нем звучат стихи, избранные театральные монологи, песни, которые на сегодняшний день определяют меня как человека".

26 сентября, среда

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут спектакль "Любовь убивает" композитора Хуана Идальго де Поланко на либретто Педро Кальдерона. Эта постановка затрагивает темы любви и мести, уже второй сезон ей сопутствуют аншлаги. Зрители сидят прямо на сцене – прямо под распахнутыми колосниками-небесами, в которых, как в старинном театре, над их головами летают нимфы. Музыкальным руководителем и дирижером этого спектакля так же является Маэстро Эндрю Лоуренс-Кинг, который собрал в Театре Наталии Сац уникальный ансамбль барочных инструментов и дал возможность зрителям услышать, как же в действительности звучала старинная музыка.

27 сентября, четверг

В СК "Oлимпийский" телеканал "MTV Рoссия" отметит свое 20-летие. Легендарные виджеи и популярные артисты встретятся на oднoй сцене. Ведущими станут звезды разных поколений MTV: Тутта Ларсен, Александр Анатольевич, Яна Чурикова, Лика Длугач и другие. В этот вечер выступят: Сплин, NoizeMC, Ёлка, Линда, Дима Билан, Алсу, Полина Гагарина, Сергей Бобунец (экс-"Смысловые галлюцинаци") и другие известные исполнители. Сюрпризoм станет вoссoединение на oдин вечер группы "Гости из будущего": Ева Польна и Юрий Усачев готовят совместный музыкальный сет, в котором прозвучат главные и любимые песни их группы.

Московский театр "Школа современной пьесы" покажет спектакль "Ночь с незнакомцем", поставленный болгарским режиссером Пламеном Паневым по пьесе, которую специально для Ирины Алферовой написала драматург Наталья Савицкая. Героиня Ирины Алферовой – прекрасна и добра, но у нее есть тайна, которую она не раскрывает никому. Когда-то в прошлом она провела ночь с незнакомцем, оставившую в ее жизни неизгладимое воспоминание и еще кое-то. И вот так получилось, что любовь догнала героиню спустя годы.

В кино выходит фильм "Профессионал" с Киану Ривзом в главной роли. Наемник из США Лукас Хилл приезжает в Россию, чтобы забрать партию бриллиантов. Но его подставляют, подсовывая фальшивки, оставляя его в чужой стране наедине против русской мафии.