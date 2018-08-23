Ржаные оладьи с мясом и капустой
Вам понадобится: 350 граммов белокочанной капусты, 50 граммов ржаных отрубей (сыпучих), 3 яйца, 50 мл кефира, 500 граммов куриного фарша (рубленного), 25 граммов кукурузного крахмала, 1 ч.л. копченой паприка, 25 мл растительного масла (для смазывания сковороды), морская соль, черный перец – по вкусу, йогурт без добавок (для подачи), свежая петрушка (для украшения).
Способ приготовления
В миску разбить яйца, добавить соль, паприку, черный молотый перец, влить кефир и все взбить вилкой. Добавить отруби, перемешать и оставить на 10 минут.
Мелко нарезать капусту, высыпать в кипящую воду и дать покипеть 5-7 мин. Дать остыть. Смешать капусту с фаршем, с массой из отрубей, добавить крахмал и перемешать.
Нагреть сковороду, смазать маслом. При помощи ложки выкладывать тесто, формируя оладьи. Жарить под крышкой по 3-4 минуты с каждой стороны. Выложить оладьи на тарелку, украсить зеленью и падать с йогуртом.
Время приготовления блюда – 30 минут.
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