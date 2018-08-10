Главные события Москвы с 10 по 16 августа 2018 года

Ближайшие дни порадуют москвичей и гостей столицы множеством интересных фестивалей – от исторических реконструкций до воздушной гимнастики. Но не обойдется и без музыки, разумеется. О самых значимых событиях – в обзоре Dni.Ru.

10 августа, пятница

В парке "Красная Пресня" на площади 16,5 га появится миниатюрная Турция – с копиями скульптур и достопримечательностей, Гранд-Базаром, ремесленными мастерскими, спортивной ареной, полем для гольфа и турецкой кулинарной школой. Это будет полноценный фестиваль, в рамках которого с 10 по 12 августа на сцене будут выступать знаменитые турецкие и российские исполнители. Также пройдут розыгрыши 100 ваучеров в отели на побережье Турции. Самой большой площадкой фестиваля станет фуд-корт, где блюда турецкой национальной кухни смогут попробовать свыше 150 000 человек, это рекорд для подобных мероприятий в Москве. В том числе там будет установлен 2,5-метровый вертел для приготовления дёнера, где из 200 килограммов мяса сделают несколько тысяч порций. Вход свободный.

С 10 по 22 августа в Москве пройдет восьмой фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи", в котором примут участие реконструкторы из 21 страны. Гости смогут посмотреть выступления бродячих фехтовальщиков на Пушкинской площади, разгадать тайны алхимии в Средневековом университете в Камергерском переулке, принять участие в постройке средневекового замка на Никитском бульваре в роли каменщика и так далее. Найти больше информации и посмотреть расписание вы можете здесь (https://moscowseasons.com/ru/festival/vremena-2018). Вход на все мероприятия бесплатный.

В Аdrenaline stadium выступят известные эксцентричные хулиганы родом из ЮАР – группа "Die Antwoord". После выхода первого альбома коллектив стал совершенно новым явлением в современной музыке. Экзотичные "фрики-альбиносы" со своей "новой культурой" Zef буквально покорили публику. "Zef – это когда ты бедный, но прикольный. Ты бедный, но ты сексуальный и стильный", – говорит солистка коллектива Йо-Ланди.

11 август, суббота

У стен Кремля, на Васильевском спуске, пройдет масштабный концерт "НАШИ в городе", приуроченный к 20-летию радиостанции "НАШЕ Радио", специализирующейся на отечественном роке. На сцену выйдут коллективы "25/17", "LOUNA", Вадим Самойлов, "Нейромонах Феофан", "Пикник", "Слот", "СерьГа" и другие. Сообщается, что гости прошедшего в минувшие выходные "НАШЕСТВИЯ" получат пригласительные в эксклюзивную FAN-зону концерта "Наши в городе". Подробности можно узнать на официальном сайте радиостанции.

На летней площадке "Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде" выступит датская группа Brothers Moving. Широкую известность музыканты получили благодаря уличным выступлениям, видеоролики, снятые прохожими на телефон, буквально покорили сеть. Две акустические гитары, бас, кахон и сильный хриплый вокал – именно такой состав покоряет сердца слушателей. Теперь музыканты гастролируют по всему миру, выступая в самых неожиданных местах: от крупнейших фестивалей до московского метро.

На Московском ипподроме в рамках "Недели Японии в Москве" пройдет демонстрация японского традиционного искусства стрельбы из лука на скаку – Ябусамэ. Это боевое искусство в исполнении японских мастеров в полном облачении будет показано в России впервые. После этого выступят российские мастера джигитовки. Ябусамэ – это вид верховой стрельбы из лука, когда лучник верхом на скачущей лошади последовательно выпускает три стрелы со специальными тупыми наконечниками в три деревянные мишени. Вход на мероприятие свободный.

В Парке Горького состоится третий Фестиваль воздушной гимнастики под открытым небом. Мероприятие будет состоять из двух частей: с раннего утра начнутся соревнования воздушных гимнастов, а потом пройдут мастер-классы для всех желающих. Гости смогут увидеть профессионалов из мира спорта и циркового искусства. Вход на фестиваль и большинство мастер-классов бесплатны.

В дизайн-заводе "Флакон" пройдет очередная часть фестиваля "Панки в городе". Яркие представители жанра, как обычно, зажгут на полную. Ожидаются выступления групп "Порнофильмы", "Наив", "Элизиум", "F.P.G.", "План Ломоносова", "Бригадный подряд" и других. Всем панкам – быть на месте.

Утром на территории усадьбы-заповедника Коломенское будет дан старт всероссийскому социальному проекту "Зарядки в парках" для людей старшего возраста, который призван поддержать популярность спорта и здорового образа жизни для людей в летах. В целом будут проводиться оздоровительные активности в городских парках по всей стране для укрепления здоровья и создание площадки для общения, продлевающей активное долголетие у старшего поколения. Занятия будут бесплатными, а участие в них не потребует специальной подготовки.

11 и 12 августа в музее-заповеднике "Коломенское" пройдет Geek Picnic – главный отечественный научно-популярный фестиваль, посвященный современным технологиям, науке и искусству. Гостей будут ждать новейшие технологии, которые в скором времени смогут преобразить наш мир. Пройдут увлекательные научные шоу и мастер-классы, научные эксперименты, оптические иллюзии, занимательная робототехника. В фестивале примут участие научные и конструкторские коллективы, музеи, ведущие институты и вузы. Преподаватели Московского авиационного института проведут мастер-классы по пилотированию дронов, специалисты УНМЦ "Гидронавтика" МГТУ им. Н.Э. Баумана представят подводный аппарат "Кусто II", телеканал "Наука" проведет конкурс научных видеороликов и фотографий "Снимай науку". Это и многое другое – на Geek Picnic.

12 августа, воскресенье

В клубе "16 тонн" выступит группа "Vespercellos", созданная выпускницами музыкальной школы под влиянием известного коллектива "Apocalyptica". "В какой-то момент идея играть русский рок на виолончелях пришла к нам откуда-то сверху: все одновременно об этом подумали, и мы начали готовить новую программу под названием "НашРок". В первую очередь мы играем для себя. Это музыка, которая нас воспитывала, учила жить, бороться, верить, любить", – рассказывают участницы. На концертах Vespercellos можно услышать песни ДДТ, "Короля и Шута", "Гражданской Обороны", "Арии" и других легенд без слов, но с потрясающей энергетикой.

13 августа, понедельник

В "Союзе Композиторов" пройдет очередной вечер под звездой фламенко – танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo вновь откроет свои двери страждущим. Как отмечают организаторы, формат представляет из себя совершенное новое явление в клубной жизни московского фламенко, так как сочетает все три основные составляющие фламенко в их "живом" исполнении, привлекая при этом сразу несколько профессиональных коллективов России, а также приглашенных к сотрудничеству артистов из Испании, которые наполнят Таблао Москвы аутентичным колоритом.

14 августа, вторник

В "Театр.doc" покажут спектакль Елены Шевченко "Штирлиц идет по коридору.– По какому коридору? – По нашему коридору…" по пьесе Аллы Соколовой "Фантазии Фарятьева". Это смешной спектакль об особенностях женской любви и мужских фантазиях. Актерское исполнение будет находиться на грани эксцентрики и лирики, театрального хулиганства и тонкого психологизма. Как говорят создатели, эту историю артисты разыгрывают так мощно и глубоко, как будто действие разворачивается не в хрущевке, а на просторах шекспировской трагедии.

15 августа, среда

В "Союзе Композиторов" выступит джаз-бенд "ШИК". Как здесь не вспомнить про знаменитый фильм "В джазе только девушки", ведь это женский проект певицы и продюсера Юлии Алимовой с необычным взглядом на известные композиции и джазовые стандарты. На сцене выступают только представительницы прекрасного пола. Концертная программа будет интересна как искушенным любителям джаза, так и тем, кто только начинает знакомство с джазовой музыкой. В репертуаре джазовые стандарты, узнаваемые ретро-композиции, твисты, рок-н-роллы, классика диско, стильный фанк, и современные хиты в джазовом звучании.

16 августа, четверг

На ВДНХ стартует V Московский международный фестиваль ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства "Сады и Люди". Мероприятие соберет ландшафтных дизайнеров, питомниководов и других профессионалов зеленого рынка из России и остального мира. Тема этого года – "Игра в саду". Международное жюри возглавит знаменитый британский садовый дизайнер Энди Стеджен, вместе профессионалы определят победителей конкурса в нескольких номинациях: "Большой сад", "Малый сад", "Ландшафтный арт-объект", "Сады начинающих". Также гостей будут жать мастер-классы, шоу-программа, конкурсы, “Зеленый лекторий” и многое другое.

В кино выходит ужастик "Слендермен". Сам Слендермен – это худая высокая фигура в похоронном костюме и без лица. Это непонятное существо становится кошмаром детей и подростков, которые пытаются укрыться от его преследования, пока однажды не исчезают без следа. Повезет ли героям фильма – можно узнать, сходив в кино.