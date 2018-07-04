Есть ли дружба после развода

Любой развод – это буря неприятных эмоций. Если же пара расстается со скандалом, то к этому добавляются взаимные упреки и громкий раздел имущества. Особенно, если расходятся богатые и знаменитые.

Легендарный Слэш не избежал этой участи. Экс-гитарист группы Guns N’Roses Сол Хадсон готов заплатить баснословные отступные, лишь бы поскорее расторгнуть брак со своей женой Перлой Феррар и поставить точку в их отношениях. Пара уже подавала на развод в 2010 году, но через несколько месяцев супруги решили дать второй шанс своему браку. Наконец, после семнадцати лет семейной жизни рок-музыкант и его жена приняли окончательное решение. Причину расставания оба объясняют "непримиримыми противоречиями", хотя ни для кого не секрет, что у Слэша уже давно другая любовь.

Во многих интервью Сол и Перла заявляли, что намерены разойтись мирно. Официально подписать документы они собирались 15 июня, но этого не произошло. Причина в том, что пара не заключила брачный договор, а запросы у жены гитариста оказались выше, чем он предполагал. Это и привело к разногласиям. К чести Слэша нужно отметить, что он довольно быстро согласился на новые условия своей супруги. Музыкант готов увеличить отступные до 6,6 миллионов долларов, а так же пожизненно платить каждый месяц 100 тысяч долларов жене, 39 тысяч – на содержание двоих сыновей и еще отчислять почти два процента своего дохода в год. Устроят ли такие условия Перлу Феррар, пока неизвестно.

Адвокат Виктория Шакина уверена, что знаменитый рокер и его бывшая возлюбленная найдут компромисс, как и многие распадающиеся супружеские пары. "Для публичных людей сдерживающим фактором является уровень популярности и позиционирование себя в социуме, – поясняет эксперт. – Знаменитостям просто необходимо, чтобы с бывшими супругами сохранялся дружественный статус. Никому не хочется иметь репутацию сутяжника и склочника. Это может плохо сказаться на дальнейшей карьере".

Однако в обычной жизни, как правило, такие конфликты мирно не заканчиваются. По словам адвоката, раздел имущества в мировой практике – это самый больной вопрос. "Даже воспитание детей отходит на второй план, если есть, что делить, – говорит юрист. – Сохранить лицо во время расставания и остаться в хороших отношениях со своим бывшим супругом можно, заключив брачный договор до начала бракоразводного процесса, а еще лучше – перед вступлением в брак. К сожалению, наша русская душа не воспринимает такие соглашения, как инструмент для строительства счастливой семейной жизни. У нас этот документ не считается способом мирно расторгнуть брачные узы".

Также, в браке лучше не делать большие покупки совместно, например, не приобретать недвижимость. Эксперт советует серьезные покупки совершать раздельно, либо сразу обговаривать супругам, кому достанется то или иное имущество. В дальнейшем это поможет избежать ненужных конфликтов и громких скандалов, сохранив непринужденную дружбу. Именно те, кто заранее продумывает все возможные варианты развития семейной жизни, чаще сохраняют хорошие, а иногда даже дружеские отношения со своими бывшими партнерами.

Пример в этом показывают многие звездные пары. Пожалуй, самые знаменитые друзья – Брэд Питт и Дженифер Энистон, которые были женаты на протяжении пяти лет. В 2005 году актер попросил развода, чтобы связать свою жизнь с партнершей по съемкам Анджелиной Джоли. Тем не менее, все это время Питт сохранял дружбу со своей бывшей женой. Теперь, после расставания с Джоли, его отношения с Энистон стали еще ближе. Фронтмен группы Nickelback Чед Крюгер и певица Аврил Лавин тоже разошлись без шума и пыли. После двух лет брака они расстались, но остаются приятелями и продолжают вместе писать музыку.

Как утверждает адвокат Виктория Шакина, многое зависит от межличностных отношений. Если взаимное уважение между супругами было сразу, оно никуда не денется и после расторжения брака. Если же доверия друг к другу не было изначально, даже многотомный брачный договор не даст стопроцентной защиты от шумного развода и взаимной вражды, так как любое соглашение можно впоследствии оспорить.

Пережить официальное расставание значительно проще, если обратиться к психологу перед тем, как принять решение о разводе. Поведение тех, кто переживает развод без психологической поддержки, кардинально отличается от тех, кто получает профессиональную помощь и руководствуется советами специалиста. Супруги принимают более взвешенные решения, открыты конструктивному диалогу и способны оценивать последствия наперед. Как результат, им проще понять и простить партнера, а значит сохранить о себе добрую память и, возможно, остаться друзьями. Эмоции эмоциями, но холодная голова и трезвый рассудок в этом деле не помешают.

