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Удивительные достопримечательности популярных направлений

Фото: GLOBAL LOOK press
Туристов, которые часто ездят на отдых, бывает сложно удивить достопримечательностями. Однако в любой стране, даже очень популярной среди отдыхающих, обязательно существуют потаенные красивые места. 
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Их, как правило, знают только местные жители. Гиды про такие места рассказывают редко, да и на открытках их встретить почти невозможно. Специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров  Travelata составили короткий список незаслуженно обойденных вниманием красот на пяти популярных направлениях.

Турция: убежище византийских монахов

В солнечную и гостеприимную Турцию можно ездить бесконечно. Однако рано или поздно сафари, бани и экскурсии в Памуккале надоедают. И тогда стоит обратить внимание на необычные места, к примеру, на пляж Капуташ и долину Ихлара.

Капуташ – это практически дикий пляж, который благодаря лазурной прозрачной воде сравнивают с карибским. Пляж покрыт галькой, но она очень мелкая, а в восточной части вообще похожа на песок. Пляж окружен величественными горами. На территории оборудованы раздевалки, души и туалеты, при этом вход бесплатный. Здесь нет назойливых торговцев, только одно кафе и сервис по прокату зонтиков. Капуташ расположен в окрестностях города Каш, добраться сюда можно на машине или автобусе.

Фото: GLOBAL LOOK press  

Любителям древностей и крутых подъемов в гору стоит отправиться в долину Ихлара. Это своеобразный каньон протяженностью почти 14 километров и высотой до 150 метров. Кроме уникальной природы и живописных видов, место известно своей исторической ценностью. В III–IV веках здесь было поселение византийских монахов. Они выточили в каменной породе церкви и жилища. Сейчас эти помещения открыты для посещения. В долине проложены несколько маршрутов, здесь есть кафе, мини-отель и другие удобства для туристов. Лучшее время для путешествия – конец сентября, когда солнце уже не так сильно припекает.

Стоимость тура в Турцию на двоих в августе начинается от 30 000 рублей на неделю с перелетом и проживанием.

Греция: подземное озеро нимф

Греция удивляет большинство туристов лазурным морем, горами и древней архитектурой. Однако в этой стране есть потаенные красоты, например единственное на греческой территории подземное озеро Мелиссани. Оно находится на восточном побережье острова Кефалония. Добраться до него очень непросто: сначала необходимо спуститься под землю, пройти по тоннелю к небольшому причалу и только потом на лодке доплыть до кристально чистой воды. Около четырех тысяч лет назад купол над озером обвалился, и поэтому поверхность освещена солнечными лучами, которые бликуют на поверхности. В некоторых местах глубина водоема достигает 30 метров. В древности считалось, что здесь обитают нимфы.

Фото: wikipedia.org

Незаслуженно обходят вниманием еще одну достопримечательность Греции – Коринфский канал. Его пытались прорыть еще с античных времен, но в итоге построили только в XIX веке. Канал сократил путь через Пелопоннес на 400 километров. В некоторых местах высота скал канала достигает 76 метров. Над ним перекинуты мосты, однако лучшие завораживающие виды открываются с воды. Чтобы проплыть по каналу, необходимо купить билет на один из прогулочных катеров. Необычная экскурсия позволит полюбоваться пейзажами скалистой Греции и оценить масштаб инженерной мысли.

Цена недельной поездки в Грецию в августе начинается от 26 000 рублей на двоих с перелетом и проживанием.

Италия: города, восставшие из пепла

Один из самых завораживающих регионов Италии – это окрестности знаменитого вулкана Везувий. Большинство туристов стремятся попасть в Помпеи – город, засыпанный пеплом после извержения в 79 году нашей эры. Однако не все знают, что рядом с Помпеями находятся еще две античные достопримечательности, уничтоженные вулканом. Это город Геркуланум и вилла Боскореале.

Откопанный наполовину Геркуланум был погребен под слоем раскаленной грязи. Более того, раскопки начались значительно позднее, чем в Помпеях, и в итоге дома и интерьеры в нем сохранились гораздо лучше. На улицах можно увидеть даже свинцовые водопроводы, по которым дома получали пресную воду, а в помещениях вилл сохранились деревянные раздвижные двери, и это помимо множества скульптур и мебели – мраморных скамей и столов. Вилла Боскореале прославилась своими цветными фресками, правда, большинство оригиналов хранятся в музеях США, Франции и Италии. Кстати, в воскресенье вход во все музеи абсолютно бесплатный. Однако стоит помнить, что посещение окрестностей Везувия небезопасно: этот вулкан может проснуться в любой момент.

Фото: GLOBAL LOOK press

Всем, на кого античные руины нагоняют тоску, стоит отправиться в Болонью. В окрестностях этого городка располагается музей одного из самых желанных автомобилей в мире – Ламборгини. При желании можно попасть на экскурсию по заводу или просто посмотреть на самые уникальные модели. Любителям шикарных авто и ценителям всего прекрасного здесь скучать не придется.

Недельный тур в Италию на двоих в августе обойдется минимум в 40 000 рублей с перелетом и проживанием.

Испания: ядовитая река

В Испании есть природная достопримечательность, за которую стыдно коренным жителям, это река Рио-Тинто в Уэльве. Она напоминает о хрупкости земной экосистемы, став жертвой тысячелетней неразумной деятельности человека. Из-за постоянной бездумной добычи металлосодержащих полезных ископаемых в воды реки начали попадать кислоты и ядовитые вещества. В итоге река окрасилась в причудливые красноватые цвета, что повлекло изменения природы в окрестностях русла. Сейчас эта местность непригодна для жизни и выглядит как поверхность другой планеты.

Фото: wikipedia.org

Впрочем, в Испании имеются достопримечательности и другого рода. Например, египетский храм Дебод IV века до нашей эры. Это подарок Египта испанским инженерам, помогавшим строить Асуанскую плотину. Древнее сооружение было разобрано и доставлено на корабле в Испанию. Полюбоваться на него можно в Мадриде, в Западном парке.

Недельный тур в Испанию на двоих в августе будет стоит от 53 000 рублей с перелетом и проживанием.

Кипр: кошачий монастырь

Остров Кипр, несмотря на свой небольшой размер, довольно богат на достопримечательности. Особенно здесь много храмов и церквей, и среди них есть весьма необычные. Например, Святой Кошачий монастырь был построен в честь спасителей Кипра от змей. В XVII веке, как свидетельствует легенда, случилась страшная засуха. Остров заполонили змеи, и, чтобы избавиться от нашествия, на Кипр завезли 1000 кошек. Они справились с напастью и с тех пор являются самыми почитаемыми животными на Кипре.

Фото: google.ru/maps

Монастырь женский, однако он полностью оправдывает свое название: вместе с монахинями здесь живет почти сотня кошек. Монастырь, кстати, известен еще и тем, что в нем производят лучшее на Кипре оливковое масло. Добраться до достопримечательности можно из Лимассола. Еще одно интересное место, где можно получить приятное умиротворение, – это церковь Святой Феклы и одноименный пляж рядом. Из небольшого парка открывается великолепный вид на море, где в окружении чистейшего песка стоит белоснежный храм, увенчанный голубым куполом. Туристам, которые попадают сюда, обычно хочется побыть на пляже подольше.

Недельный отдых на Кипре для двоих в августе начинается от 46 000 рублей с перелетом и проживанием. 

25 июля 2018, 12:45

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