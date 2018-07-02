Простые упражнения для упругого тела
Не бойтесь слова "бодибилдинг". Если вы начнете выполнять упражнения с легкими гантелями и весом собственного тела – ваша фигура улучшится, но вы не станете похожи на перекачанную профессиональную спортсменку (для этого нужны годы изнурительных тренировок, диет и специальных препаратов, которые, к сожалению, часто вредят здоровью). Я предлагаю вашему вниманию простейшие советы, которые помогут укрепить мускулы и сбросить несколько килограмм за ближайший месяц.
Во-первых, нужно минимум 4-5 раз в неделю совершать прогулки в спокойном темпе на свежем воздухе. Гуляя 30-40 минут в день, вы будете получать хорошую "кардио"-нагрузку и сжигать калории.
Во-вторых, три раза в неделю (к примеру, в понедельник, среду и пятницу), вам следует выполнять следующий комплекс упражнений:
Подъем ног из положения лежа (если тяжело поднимать прямые ноги, то согните их в коленях). Три подхода по 10-15 повторений для укрепления нижней части живота.
В-третьих, если вы хотите стать стройнее, то необходимо следить за питанием: завтрак должен быть сытным (к примеру – яичница из двух яиц и тост), обед – тоже (к примеру, салат "цезарь" с куриной грудкой), а вот ужин – минимальным (к примеру, яблоко и нежирный йогурт). Также, старайтесь пить много воды.
Перед каждой тренировкой необходима разминка – несколько минут "разогревающих" упражнений утренней зарядки – махов руками и ногами, поворотов туловища и головы. Нужно не забывать про достаточный отдых и спать не менее 7-8 часов. Также, перед тем как приступать к регулярным занятиям спортом, необходимо проконсультироваться у врача.
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