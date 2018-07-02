Простые упражнения для упругого тела

Мечта всех девушек – быть стройными и иметь красивую фигуру. Естественно, выкроить несколько дней в неделю на тренировки в тренажерном зале не просто, а услуги тренера, как и абонемент в фитнес-центр, может позволить себе совсем не каждая. Но бодибилдинг хорош тем, что можно добиваться отличных результатов тренируясь самостоятельно.

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