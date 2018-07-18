Женщин уличили в любви к гей-порно

Категория "мужчина с мужчиной" является второй по популярности у зрительниц PornHub. Исследователь из Университета Лестера (Англия) Люси Невилл выяснила, почему эта категория фильмов для взрослых возбуждает представительниц прекрасного пола.

Специалист провела опрос среди девушек. Выяснилось, что 55% респонденток во время мастурбации представляют себя мужчиной.

Люси нашла этому два объяснения. Первое – большинство женщин с детства вынуждены отождествлять себя с мужчинами из-за того, что почти все в мире создано для удовлетворения их потребностей, сообщает The Times.

Второй пункт – желание экспериментировать, чтобы чувствовать себя свободнее. Кроме того, так дамы выражают сочувствие мужчинам, которые не могут почувствовать себя в женском теле.

Представители гей-сообщества не видят в интересе девушек к мужскому сексу ничего плохого. По мнению одного из опрошенных, это хорошо, если дает возможность людям "исследовать романтичность и сексуальность".

По словам Невилл, массовая культура представляет голого мужчину либо как угрозу, либо как нечто комическое. А порно с традиционными контактами часто игнорируют чувства представителей сильного пола.

Ранее сайт для взрослых PornHub сообщил о предпочтениях пользователей, в частности россиян. Самые популярные запросы у наших соотечественников в январе 2018 года – видео с тегами Overwatch, "мамочки", "хентай" и "русские".