Как по двум визам объехать полмира

Для того, кто много путешествует, процесс получения визы – дело обычное. Приятно, когда процедура упрощенная и штамп ставят прямо по прилете. Но даже если страна, в которую вы хотите поехать, требует от граждан России оформлять визу заранее, возможно, у вас она уже есть, просто вы об этом еще не знаете.

Все просто: многие страны разрешают иностранцам наряду с национальной визой въезжать по шенгенской визе или визе США, ведь они гарантируют, что все нужные проверки пройдены.

Вместе с OneTwoTrip Dni.Ru выяснили, в какие еще страны вы можете поехать, если у вас в паспорте есть европейская или американская визы.

По визе США

Можно посетить страны: Мексика, Албания, Бермудские острова, Теркс и Кайкос.

По многократной действующей визе США (а также Канады и Великобритании) можно понежиться на пляжах Бермудских островов, причем отдыхать там можно до трех месяцев. На острова Карибского бассейна Теркс и Кайкос граждане России могут въехать и без визы, если срок отпуска меньше 90 дней, а вот если хочется остаться подольше, как раз подойдет американская виза.

Также по визе США россияне могут посетить Мексику, не оформляя электронного разрешения на въезд, причем число поездок не ограничено, а продолжительность каждой должна укладываться в 180 дней. Этого более, чем достаточно, чтобы посмотреть древние пирамиды Майя, выпить настоящей текилы и найти самое красивое сомбреро.

Американская виза подойдет и для путешествия на балканы. Албания – страна, омываемая Ионическим и Адриатическим морями, известна своими красивейшими пляжами и каньонами, а также вкусной едой и гостеприимством местных жителей. В летне-осенний сезон, с 31 мая и до 15 ноября для въезда в Албанию гражданам России виза и вовсе не нужна, а в остальные месяцы в страну можно въехать по визе США, если вы уже бывали по ней в Америке.

По Шенгенской визе

Можно посетить: Албания, Болгария, Хорватия, Румыния, Кипр, остров Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус, остров Кюрасао и Синт-Мартен, Гибралтар, Реюньон и Французская Гвиана.

Все та же Албания открывает свои двери и владельцам шенгенской мультивизы категории C (краткосрочная виза сроком до 90 дней) и D (виза, разрешающая находится на территории Шенгенской зоны более 90 дней), но, опять же, при условии, что по ней уже въезжали в Европу. По такой же визе можно посетить черноморское побережье и горы Болгарии, а также живописные острова Хорватии.

Шенгенская мультивиза C и D работает и далеко за пределами европейского континента. Бывшие голландские колонии в Карибском бассейне до сих пор без лишних сложностей принимают гостей с визами государств Евросоюза. Среди островов Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус, Кюрасао и Сен-Мартен сложно выбрать самый красивый, каждый может похвастаться золотыми пляжами и небесно-голубой водой. И на каждом из них можно провести до 30 дней без национальной визы.

Шенген категории C позволяет также поехать на Кипр и в Румынию. Эти страны входят в ЕС, но не участвуют в шенгенском соглашении, поэтому их национальные визы не работают для большей части Европы, зато в обратную сторону – да, с действующим двукратным или многократным шенгеном в паспорте дополнительных разрешений для посещения этих стран не надо. Если виза одноразовая, то въехать в Румынию не получится, а на территорию Кипра можно попасть только из зоны Шенгена.

Кроме того, по Шенгенской визе категории C можно посетить Гибралтар. Это государство известно как дьюти-фри зона, поэтому во время европейских каникул туда можно заглянуть на шопинг. Срок действия шенгенской визы должен быть больше 7 дней, а на территории Гибралтара можно находиться не более 21 дня или оставшееся количество дней по шенгенской визе минус 7 дней.

Острова Реюньон и Французская Гвиана в Индийском океане называются Заморские владения Франции и фактически являются частью этого государства, хотя визы для них нужны отдельные. Однако обладателей французского шенгена, срок действия которого составляет более полугода, пускают без необходимости дополнительно оформлять национальную визу.

Румыния, Болгария, Хорватия, Кипр

С 2014 года Румыния, Болгария и Хорватия открыли въезд на территорию обладателям не только шенгена, но и национальных виз любого из этих трех государств, а с недавнего времени они стали признавать и визу Республики Кипр. Срок пребывания – не более 90 дней каждые 180 дней в рамках срока действия визы. Сам Кипр не столь лоялен, по визам Болгарии и Румынии туда пускают только на транзит до 5 дней, за которые, однако, можно успеть неплохо отдохнуть и погреться на солнечных пляжах.