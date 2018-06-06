Рецепт рисовых шариков с плавленым сыром
Вам понадобится: 250 граммов риса, 50 граммов панировочных сухарей, 150 граммов плавленого сыра, три яйца, масло для жарки, соль, перец – по вкусу.
Для плавленого сыра: 180 граммов сыра (голландский/российский), 120 граммов сливочного масла, 220 граммов молока, 80 граммов сухого молока, 250 граммов творога, 11 граммов солей-плавителей.
Способ приготовления
Сливочное масло, натертый на крупной терке сыр, соли-плавители, сухое молоко, молоко и творог сбиваем миксером до однородной сырной массы. Нагреваем на водяной бане, готовим, постоянно помешивая, пока не исчезнут комочки. Готовую массу переливаем в миску и отправляем в холодильник на два часа.
Варим рис в подсоленной воде. В него разбиваем два яйца, добавляем немного перца и хорошо перемешиваем.
Делаем из риса небольшую лепешку, в центр кладем плавленый сыр, накрываем второй рисовой лепешкой и скатываем шарики. Обмакиваем во взбитом яйце и панировочных сухарях. Отправляем в кипящее масло, обжаривая до золотистой корочки.
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