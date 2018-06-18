Рецепт пача-бургера
Вам понадобится: 10 граммов говяжьей печени, 100 граммов говяжьего фарша, 30 граммов копченого сала, красный лук, 50 граммов сухариков, 20 граммов шампиньонов, 1 соленый огурец, 30 мл растительного масла, 50 мл клюквенного сиропа, 100 граммов майонеза, соль, черный перец – по вкусу.
Для теста: 400 граммов муки высшего сорта, 200 граммов пшеничной муки, 5 яиц, 1 литр молока, 60 граммов дрожжей, 150 мл растительного масла, соль, сахар – по вкусу.
Способ приготовления:
Подогреваем немного молока, добавляем сухие дрожжи, соль, сахар и яйца. Хорошо перемешиваем, просеиваем муку и замешиваем тесто. Необходимо дать время настояться.
Печень и сало нарезаем на маленькие кубики. Отправляем к фаршу. Перчим, солим и хорошо перемешиваем.
В круглую формочку без дна выкладываем сухари, сверху фарш и снова сухари. Слегка обжариваем и отправляем в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов.
Выпекаем блины и обрезаем лишнее. Шинкуем грибы, обжариваем лук кольцами в кляре. Для соуса смешиваем майонез с клюквенным сиропом.
Блинчик смазываем соусом, кладем котлету, шампиньоны, нарезанный слайсами соленый огурец, лук в кляре и сверху закрываем блинчиком, так же смазанным соусом.
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