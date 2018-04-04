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Lifestyle

7 натуральных продуктов для отбеливания зубов

Фото: GLOBAL LOOK press/Vikki Grant
Можно ли поддерживать белизну зубов без специальных процедур в стоматологическом кабинете? Оказывается, да! В этом помогут доступные каждому натуральные продукты. 
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Секретами красивой сияющей улыбки с читателями Dni.Ru делится главный врач-стоматолог клиники BodySmile Studio Луиза Автандилян.

Кокос

Орех кокоса дает не только ароматную копру, которую в виде стружки используют в выпечке, но и ценное масло. Именно оно и позаботиться о ваших зубах. Все дело в особом ингредиенте – лауриновой кислоте, обладающей свойством эффективно бороться с вредоносными бактериями в полости рта, а также без следа удалять некрасивые желтые пятна с эмали.

Кокосовое масло подходит для ежедневного использования. Нанесите на щетку небольшое его количество и чистите зубы, как обычно. Хотите добавить приятный аромат и нотку свежести? Смешайте масло с несколькими растертыми листиками свежей мяты – и наслаждайтесь результатом.

Банан

Любите бананы? Что ж, тогда вам будет приятно узнать, что они помогут сделать ваши зубы белее. При этом переводить вкусную мякоть не потребуется. В ход пойдет банановая кожура! Не спешите ее выбрасывать. Потрите зубной ряд в течение 3-5 минут внутренней стороной кожуры, затем прополощите рот водой – и эмаль скажет вам спасибо.

Фото: GLOBAL LOOK press/Paul Williams – Funkystock

Используйте этот способ без ограничений – так часто, как хочется. И увидите, что улыбка становится действительно белоснежной. Обеспечивает эффект наличие в кожуре полезных микроэлементов (фосфора, магния, фосфора, калия), витамина В, салициловой и лимонной кислоты. При этом кислотность у продукта низкая, в отличие от других фруктов с подобным составом, поэтому он может без опасений использоваться для мягкого отбеливания. Несомненный плюс и в том, что чистка банановой кожурой не вредит зубам, поскольку не оказывает абразивного воздействия.

Клубника

Сочные яркие ягоды не только для многих являются желанным десертом, но и прекрасно борются с желтизной зубов. Это тот случай, когда удается совместить приятное с полезным.

Отбеливающий эффект достигается, даже если просто регулярно употреблять клубнику в пищу. Фруктовые кислоты хорошо растворяют зубной налет и очищают эмаль. Главное – не забыть после еды прополоскать рот водой. Но есть возможность получить выраженный результат еще быстрее. Для этого разомните 5-6 ягодок, чтобы получилось 2 столовые ложки пюре, добавьте 0,5 чайных ложки соды и перемешайте. Полученную массу нанесите кисточкой на весь зубной ряд, оставьте на 3-4 минуты, после чего смойте. С учетом активности фруктовых кислот, применять подобную чистку можно не более двух раз в неделю.

Яблоко

Откусывая и жуя яблоко, вы механически очищаете свои зубы – частички фрукта при этом работают наподобие зубной щетки. Кроме того, в мякоти содержится много воды: благодаря ей в процессе жевания стимулируются слюнные железы – и выделение слюны увеличивается. Чем это полезно? Тем, что слюна активно омывает ротовую полость, нейтрализуя болезнетворные бактерии и микроорганизмы – а именно они ответственны за образование некрасивого темного налета. Как следствие, количество зубных отложений уменьшается, и эмаль становится белее.

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Кроме того, в плодах содержится яблочная кислота, которая выступает как натуральный отбеливатель природного происхождения. Желательно выбирать яблоки с зеленой кожурой – осветляющее действие у них более выраженное. Кстати, такой же эффект дают груши и морковь.

Куркума

Эта пряность высоко ценится не только в кулинарии, но и в медицине. Вместе с тем, мало кто знает, что ее можно использовать для отбеливания зубов. Подобная мысль кажется странной, потому что куркума обладает сильным красящим действием – в Индии, например, ее используют для окрашивания тканей в желтый цвет. Однако зубы она делает белоснежными, в отличие от зубной щетки, которая как раз приобретает выраженный солнечный оттенок. Как применять порошок куркумы? Наберите небольшое его количество на влажную щетку и чистите ротовую полость обычным способом. Для получения заметного эффекта достаточно повторять процедуру 1-2 раза в неделю. Приобрести молотый корень куркумы можно в любом супермаркете в отделе специй, а также в восточных лавках.

Брокколи

Эту капусту обязательно стоит включать в рацион тем, что хочет чувствовать себя уверенно и улыбаться открыто. Брокколи – тот уникальный продукт, который позволяет вернуть зубам их естественную белизну. Он отлично борется с налетом и полирует эмаль.

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer

Благодаря особым веществам в составе брокколи нейтрализует действие бактерий, провоцирующих образование зубного камня и кариеса. При регулярном употреблении этого овоща в сыром виде вы сможете не беспокоиться о темном налете – зубы станут заметно светлее.

Ананас

За отбеливание зубной эмали в ананасе отвечает бромелайн. До недавнего времени это вещество считалось только отличным жиросжигателем. Однако современные исследования позволяют утверждать, что оно прекрасно удалят темные пятна с зубов и оказывают общее отбеливающее действие.

Кислоты, содержащиеся в мякоти свежего ананаса, очень активны. Поэтому, насладившись вкусом, обязательно тщательно прополощите рот водой. Имейте в виду, что консервированные ломтики фрукта для осветления эмали бесполезны – бромелайн в процессе консервации разрушается.

4 апреля 2018, 15:36

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