Выпускникам МГИМО предлагают стать прислугой у богатых

Главными кузницами кадров в нашей стране считаются МГУ, МГИМО и ВШЭ. Покидая стены этих учебных заведений, дипломированные специалисты всегда могли рассчитывать на престижную работу в топовых компаниях и высокую заработную плату. Но, похоже, времена меняются. Теперь выпускникам этих ВУЗов предлагают стать прислугой у состоятельных господ.

Так, на сайте по поиску работы и подбору сотрудников Rabota.ru появилась необычная вакансия. В столичный жилой комплекс премиум-класса требуются дворецкие, которые будут встречать и провожать жильцов дома, а также оказывать им разнообразные услуги.

К кандидатам предъявляются следующие требования: наличие высшего образования (МГУ, МГИМО, РГГУ, ВШЭ), знание этикета, эрудированность, быстрота реакции, хороший вкус, тактичность, английское чувство юмора, отличная память на имена и лица, грамотная, хорошо поставленная русская речь, свободное владение английским языком и эрудированность. Также мажордому требуются водительский опыт не менее 5 лет, навык управления автомобилями E– и F-класса, личные контакты в бутиках, отелях, ресторанах. "Предпочтение будет отдаваться кандидатам, которые готовы при необходимости невозмутимо и элегантно припарковать Bentley и с энтузиазмом заказать столик в "Большом" для семейного ужина в пятницу в три часа дня", – говорится в тексте объявления о вакансии.

Мажордом должен уметь поддержать светскую беседу, быть в курсе главных мировых новостей, знать даты громких театральных премьер и самые модные адреса столицы. Ему также надлежит располагать информацией обо всех сервисах внутри жилого комплекса. Всех, кто откликнется на вакансию, ждет строгий конкурсный отбор.

Зарплата мажордома составит 100 тысяч рублей.