Московские рестораторы возрождают традиции русской кухни

Возрождение русской кухни и – шире – устойчивый интерес к национальным гастрономическим традициям являются сегодня едва ли не главным трендом в области столичного общепита. Московские рестораторы не остались в стороне от актуальных запросов потребителей и живо на них реагируют.



Как итог, сегодня в столице действует целый ряд разноформатных проектов русской кухни – от небольшого фуд-корнера на гастромаркете "Вокруг света" до высококлассных гастрономических ресторанов вроде White Rabbit или Twins Garden. По всему видно, что процесс этот еще далек от своего завершения. Подтверждением тому служит открытие все новых заведений.

Один из таких проектов в самом конце февраля открыл свои двери на территории Трехгорной мануфактуры. Речь идет о заведении Uhvat. Название выбрано не самое простое, но с другой стороны, может быть именно это и позволит лучше его запомнить. Тем более что оно довольно точно отражает концепцию ресторана.

Проект выстроен вокруг русской печи, причем как в переносном (об этом ниже), так и в буквальном смысле слова. В центре установлена самая что ни на есть настоящая печь, точнее печи – целых три. Все, разумеется, не просто рабочие, но активно используемые для томления и запекания. Сама по себе идея не нова – за последние два-три года в ряде московских ресторанов появились печи, а в меню – соответствующие разделы. На ум приходят и Ruski, и "Горыныч", и "ЛавкаЛавка" и некоторые другие. Но чтобы вся кухня заведения была завязана прежде всего на печь, такого, пожалуй, еще не было. Между тем в Uhvat'e дело обстоит именно так. Почти все блюда целиком или частично готовятся в печи.

Шеф-поваром заведения является Евгений Альфан. Предложение возглавить необычный проект он воспринял как вызов, а потому объездил немало заповедных уголков в Центральной России и Белоруссии, чтобы освоить технику работы с этой традиционной, но сегодня почти забытой конструкцией. В итоге на свет появилось довольно компактное, но весьма любопытное меню, которое очевидным образом отсылает к русским гастрономическим традициям и привычным вкусам, но остается при том совершенно авторским.

На закуску непременно стоит попробовать запеченную липецкую тыкву с вяленым гусем, окуренного соломой палтуса на кусочке бородинского бисквита, томленую утку с томленой же морковной пастой и черной смородиной, которую подают на тонком картофельном чипсе, а также щучью икру на подушке из печеной, а потому с легкой копченой ноткой во вкусе сметаны, уложенной, в свою очередь, на хрустящую хлебную "пустышку" с добрым именем матюха (есть версия, что ее рецепт Альфану подсказал известный шеф-повар из Краснодара, носящий ровно такую же фамилию).

Ни в коем случае не надо пропускать, казалось бы, ничего особого не обещающие разделы, посвященные кашам и пельменям. За гречневой кашей с томлеными сливками непременно захочется вернуться. Как и за пельменями, например, с говяжьими щечками и черносливом.

На горячее хороши и камчатская нерка с обожженной морковью, и косуля с ядреной пастой, сдобренной соленой ежевикой, и говяжий язык, который неторопливо томится в печи много часов подряд. К последнему в качестве гарнира подают соленые огурцы с медом, также томленые в печи. На вид они совершенно непрезентабельные, но их вкус настолько ярок и необычен, что определенно запомнится надолго.

В разделе десертов внимание стоит обратить на пикантную томленую квасную грушу, которую подают с моченым крыжовником и ягодным взваром, а также на дивный творожный варенец с моченой сливой и коричным "пряником" из яблочных долек.

А еще непременно стоит заказать удивительный облепиховый кисель с гречишным медом, о котором в Москве еще наверняка поговорят. Эта позиция числится пока только в обеденном меню. Но за ужином ее тоже подадут, если об этом специально попросить официанта.

Средний счет – 2000 рублей.

