Главные ТВ-премьеры марта

Еда Путешествия Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Оскорбляющая Россию Ахеджакова страшно кричит от возмущения
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Бородиной стыдно из-за оргии ведущей на "Доме-2"
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
Алина Загитова разбилась в ДТП
партнеры
Четверг 1 марта
Лента новостей
11:25
Униженная и оскорбленная подруга пытается засудить Лолиту
11:25
Сестра обвинила Верку Сердючку в краже и сдаче сына на органы
11:25
Астрономы: Луна произошла из гиганского бублика
10:59
Опубликован список пострадавших при взрыве в Подмосковье
10:53
Отец рассказал о новорожденном малыше Михалковой
10:51
36-летний Дима Билан выглядит как мальчишка
10:45
Врачи объявили о победе над аллергией у детей
10:39
Россиян на работе проверят на алкоголь и наркотики
10:35
Фестиваль "Мос/Еда!" порадует москвичей обилием сыров
10:34
Борющаяся с ВИЧ Брежнева сделала важное заявление
10:00
Чего ждать от послания Путина Федеральному собранию
09:44
Алкоголь и противозачаточные: Казаченко оплатит запросы бывшей жены
09:41
Пентагон публично осадил Порошенко
09:38
В Подмосковье загорелась психиатрическая больница
09:09
У Грудинина случился срыв на дебатах в прямом эфире
09:02
Чемпионку Ефимову задержали в США
08:56
В жилом доме под Москвой прогремел взрыв
08:46
Орлова в ухудшившемся состоянии продержалась четыре дня
08:27
Двойные стандарты ЕС позволили Украине победить Россию
08:00
Как изменится жизнь россиян с 1 марта
07:54
Умерла звезда сериала "Богатые тоже плачут"
22:01
Молодая жена Краско унизила его детей на Первом канале
22:00
Инфекции оказались опаснее рака
21:56
В американской школе произошла стрельба
21:49
В Петербурге мужчина в упор расстрелял автомобиль с людьми (видео)
21:36
Безумные регионы: удмуртскую колонию обстреляли из арбалета
21:24
Скандал на "Доме-2": Яббаров оправдался за петтинг с беременной Рапунцель
21:01
Любовный гороскоп на март
20:49
Живодеры жестоко расправились с псом-спасателем
20:44
ЦИК отказался от ответственности за перепалку Собчак и Жириновского
20:27
В Башкирии легковушка с ребенком залетела под трактор
20:21
При пожаре в гостинице напротив Кремля погибли 42 человека
20:12
Пелагея привела Телегина к Путину после скандала с изменой
19:54
Раскрыта тайна влиятельного покровителя Цымбалюк-Романовской
19:31
Соловьев дал добро скандалящим Собчак и Жириновскому
19:12
Загитова отвесила низкий поклон Путину
19:09
Лоза грязно оскорбил Лепса из-за матерной песни
18:55
Иван Ургант и Ксения Собчак живут вместе
18:49
Официальное заявление компании "УРАЛХИМ"
18:43
Возбужденный мужчина за шкирку вышвырнул Бузову из храма
18:34
"Жириновский – хамло": россияне заступились за несчастную Собчак
18:29
При взрыве в жилом доме в Таганроге погиб человек
18:20
Россияне выступают против травматического оружия
18:19
В обществе назрел запрос на запрет травматов
18:18
Рубль снова покатился вниз
18:04
На чьей Вы стороне в скандале Собчак и Жириновского
17:46
Женщина похудела от стыда почти на 100 килограммов
17:45
Виторган напал на Жириновского после скандала с Собчак на дебатах
17:25
Зачем нужен закон о биткоинах
17:17
Полное видео истерики Жириновского из-за дебатов с Собчак
17:08
К чему снится собака
16:38
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
16:33
"Базарная девка": Собчак в прямом эфире довела Жириновского до бешенства
16:26
Шикарная жизнь устроившей секс-скандал с Розовским актрисы
16:07
Все надоело: Оставленная Джигарханяном жена уезжает в США
16:03
МОК помиловал Россию после унизительной Олимпиады
16:02
Уцелевшего в схватке с крокодилом жирафа сожрали львы (видео)
15:43
Россиянка взяла кредит под 900% и забыла о нем
15:36
У Порошенко нашли тайную связь с Россией
15:32
Красавица Чапман затмила скромную Безрукову
15:32
На перевале Дятлова без следа пропал турист
15:31
Главные скидки недели в онлайн-магазинах
15:24
Ученые назвали диету для избавления от депрессии
15:04
Переспавшая с Розовским звезда: Он оказался похотливым уродом
14:53
"Стыд и унижение": Вик Уайлд в ужасе приехал с Олимпиады
14:36
WADA загнало Россию в новую яму: что происходит?
14:34
Песни с того света: опубликован новый трек Эмми Уайнхаус
14:27
Отрезанные человеческие головы стали хитом
14:26
Беременная российская актриса перенесла клиническую смерть
14:25
Роднина отругала российского фигуриста за Олимпиаду
14:17
Сафронов стал жертвой гей-пары
14:15
Под Москвой три раза за ночь горел один дом
13:50
Любовник задушил 27-летнюю россиянку после свидания в лесу
13:44
Лолита зашлась от невиданной наглости и подлости знаменитой подруги
13:37
Купание в море признали опасным
13:34
Народ заорал от Бузовой с ребенком и юного кавалера
13:18
Найден город с запретом на смерть
13:00
Скончался известный советский кинорежиссер
12:59
Агутин о скандальных откровениях у Дудя: Получил кучу негатива
12:52
Мать Собчак заступилась за националиста с НТВ
12:51
Из "кокаинового дела" вылезли американские уши
12:49
Ученые предсказали скорый контакт с инопланетянами
12:45
Стильная Лядова утерла нос Ходченковой
12:42
Под Москвой мужчину застрелили из ружья
12:10
Пассажирка автобуса отсудила 165 тысяч рублей за ДТП
11:58
Настя Рыбка обозвала Викторию Боню "просроченной и поюзанной"
11:51
Бледанс о новом любовнике: Да, он мой!
11:34
Гость убил пенсионерку за вызывающее поведение
11:24
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
11:14
Фото настоящих героев: двое пожарных погибли при спасении детей из огня
11:09
Загитова подхватила вирус на Олимпиаде
11:00
Кто заменил Пелагею: появилось фото целующегося с брюнеткой Телегина
10:49
Google сможет предсказывать смерть
10:49
Toyota Hilux: когда обычного багажника мало
10:44
Розенбаума попросили из зала за непристойную песню
10:39
Ученые нашли способ продлить молодость
10:34
Создатель фильмов о Джеймсе Бонде умер в 97 лет
10:15
У подключенного к ИВЛ Гаркалина проблемы с ногами
10:05
Оскорбляющая Россию Ахеджакова: Могут в морду дать и харкнуть
10:00
Малахов дал показания против Цымбалюк-Романовской
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Коварный план Джигарханяна провалился
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Томная красавица Цымбалюк-Романовская сводит с ума
"Базарная девка": Собчак в прямом эфире довела Жириновского до бешенства
За что под Москвой задержали националиста с телеканала НТВ
Алина Загитова разбилась в ДТП
Lifestyle

Главные ТВ-премьеры марта

Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Robbins
Долгожданная весна наступила, хоть пока только и на календаре. Однако не стоит отчаиваться – март будет щедрым на ТВ-премьеры. Киномарафоны к 8 марта, сериальные новинки и долгожданные продолжения уже полюбившихся историй подарят телезрителям свое весеннее тепло.
прочитано 492 раза

Stand-up шоу "Комик в городе"

На ТНТ с 4 марта в 22:00

Кадр из "Stand-up шоу "Комик в городе""

Новое юмористическое шоу с Русланом Белым (постоянным участником Comedy Club), по обещанию авторов, полностью поменяет порядок вещей: если раньше про Россию шутили из Москвы, то теперь настало время сменить локацию. Руслан Белый отправится в большой тур по России и изучит особенности городов. Узнав о местных традициях, культуре, а также мнениях известных жителей, Руслан будет стебать город со сцены. В первом сезоне можно будет увидеть Казань, Челябинск, Самару, Уфу, Саратов, Волгоград, Екатеринбург, Тюмень, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Краснодар Сочи и даже родной город Руслана – Воронеж.

Киномарафон с Джулией Робертс

На Sony Channel 8 марта в 01:35, 20:00, 21:40, 23:55

Джулия Робертс. Кадр из "Ешь, молись, люби" Красотка Джулия Робертс будет блистать 8 марта в одних из самых лучших своих фильмов: "Мачеха", "Свадьба лучшего друга", "Ешь, молись, люби" и "Близость" на Sony Channel. Пожалуй, лучший киновыбор для 8 марта: истории о любви и отношениях, поисках самой себя и семейном счастье придутся по душе любой женщине.

"Вспомнить все"

На TV 1000 14 марта в 20:10

Кадр из фильма "Вспомнить все"

ТВ-премьера футуристического фильма о мире, в котором новые воспоминания можно внедрить путем имплантации фантазий в сознание, обратившись в специальную компанию. Главный герой – рабочий-строитель так и поступает, отважившись изменить привычный ход жизни. Однако что-то пошло не так, и система дала сбой во время процедуры: вместо новых воспоминаний у героя обнаруживаются невероятные бойцовские навыки, о владении которыми он даже и не подозревал.

"Власть в ночном городе"

3 сезон на Spike c 8 марта в 21:00 по будням

Кадр из

Продолжение истории о Джеймсе Сент-Патрике – владельце респектабельного ночного клуба. Джеймс ведет двойную игру: его клуб – всего лишь прикрытие для отмывания денег, полученных от продажи наркотиков. На самом деле он руководит обширной сетью сбыта, а клиенты знают его под прозвищем Призрак. Как будет развиваться судьба Джеймса и удастся ли ему избежать тюрьмы – смотрите в 3 сезоне на канале Spike.

"Мамаша"

На Paramount Comedy с 6 марта по вторникам в 21:00

Кадр из фильма

Популярный американский ситком "Мамаша" – полная юмора история матери-одиночки двоих детей Кристи, которая решила завязать с алкогольной и наркозависимостью и перебраться в Калифорнию в поисках лучшей жизни. Но все не так просто в жизни женщины, ведь ее мать и 17 летняя дочь Вайолет так же, как и она, недавно побороли зависимость и теперь хотят прийти к взаимопониманию. Но ситуация осложняется тем, что Вайолет беременна, а на алименты отца второго ребенка Кристи рассчитывать не приходится.

"Спящие"

Премьера 2 сезона на Первом канале с 5 марта в 21:30

Кадр из

Сериал "Спящие" – история о полковнике ФСБ Андрее Родионове, который занимается расследованием громких преступлений, связанных с иностранными спецслужбами. Однажды он узнает детали операции, в которой задействованы "спящие" агенты, но теракт, направленный на дестабилизацию обстановки в России, все-таки происходит. Андрея обвиняют в провале операции и увольняют из органов, но неофициально оставляют на агентурной работе. Во втором сезоне героя ждут новые приключения и неожиданные повороты судьбы. В главной роли актер Игорь Петренко.

1 марта 2018, 08:27

комментарии

Политика

Чего ждать от послания Путина Федеральному собранию
Пентагон публично осадил Порошенко
У Грудинина случился срыв на дебатах в прямом эфире
Из "кокаинового дела" вылезли американские уши

Шоу-бизнес

Униженная и оскорбленная подруга пытается засудить Лолиту
Сестра обвинила Верку Сердючку в краже и сдаче сына на органы
Отец рассказал о новорожденном малыше Михалковой
Борющаяся с ВИЧ Брежнева сделала важное заявление

Проишествия

Есть жертвы: люди прыгали из окон при взрыве в многоэтажке под Москвой
Пассажиры застряли в тоннеле московского метро
Фото настоящих героев: двое пожарных погибли при спасении детей из огня
Измена прямо на свадьбе: поцелуй свекра и невестки шокировал Сеть

Lifestyle

Актриса Карпова жаловалась на страшные боли перед смертью
Нарусова озвучила сумасшедшие цены на билеты в Большой театр
Топ-4 книг для подростков
Разведенная Михалкова рассказала о богатом любовнике из Парижа
Шоу-бизнес

Раскрыта тайна влиятельного покровителя Цымбалюк-Романовской

В скандале вокруг Джигарханяна появилось новое лицо
Политика

У Грудинина случился срыв на дебатах в прямом эфире

Кандидат от КПРФ не выдержал дискуссии
Шоу-бизнес

Алкоголь и противозачаточные: Казаченко оплатит запросы бывшей жены

Состоялось очередное судебное заседание
Шоу-бизнес

Борющаяся с ВИЧ Брежнева сделала важное заявление

Певица выразила слова поддержки

Гороскоп

Любовный гороскоп на март
У подключенного к ИВЛ Гаркалина проблемы с ногами
Екатерине Андреевой указали на любовницу мужа
Астрологический прогноз с 26 февраля по 4 марта

Фоторепортажи

36-летний Дима Билан выглядит как мальчишка
Шикарная жизнь устроившей секс-скандал с Розовским актрисы
Красавица Чапман затмила скромную Безрукову
Отрезанные человеческие головы стали хитом

Спорт

Загитова отвесила низкий поклон Путину
МОК помиловал Россию после унизительной Олимпиады
"Стыд и унижение": Вик Уайлд в ужасе приехал с Олимпиады
WADA загнало Россию в новую яму: что происходит?

Регионы

Безумные регионы: удмуртскую колонию обстреляли из арбалета
Россиянка взяла кредит под 900% и забыла о нем
Трагедия в Казани: ревнивец убил отца троих детей после ссоры с женой
Россияне спасли замурованного в снегу щенка (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru