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Lifestyle

Главные события Москвы со 2 по 8 февраля 2018 года

Фото: wikimedia.org/Богдан Митронов
Выставки, концерты, спектакли – пора составлять собственную культурную программу на ближайшие семь дней. О самых значимых событиях традиционно расскажут Dni.Ru.
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2 февраля, пятница

В Музее русского искусства откроется фотовыставка, посвященная неизвестным страницам русско-корейских отношений, под названием "Русский зодчий Афанасий Середин-Сабатин: у истоков современной архитектуры в Корее". Российские исследователи выяснили, что ряд знаковых для корейцев построек на территории императорского дворца в Сеуле был сооружен на рубеже XIX-XX веков российским архитектором Афанасием Серединым-Сабатиным. Гостям будут представлены фотографии и самые интересные факты о творческом наследии зодчего. Выставка продлится до 18 марта и затем будет отправлена в Сеул.

Сергей Мазаев. Фото: GLOBAL LOOK press/Andrei Ladygin

В "ГлавClub Green Concert" выступит знаменитая московская рок-группа "Моральный кодекс", имеющая за своими плечами 30-летний творческий путь.  Сергей Мазаев и сотоварищи исполнят свои избранные песни вживую, чем, несомненно, очень порадуют своих многочисленных поклонников. "The Best" – таков лозунг этого вечера, и лучшего накопилось у музыкантов действительно много.

В Korston Hotel Moscow выступит восходящая звезда Ольга Бузова. Проделав сложный путь от рядовой участницы монументального жизнеописательного проекта "Дом-2" до статуса популярной теле– и радиоведущей и светской львицы, теперь она радует уши эстетов и интеллектуалов своим песенным творчеством. Алмаз сверкает, и граням его таланта нет числа.

3 февраля, суббота

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в рамках перекрестного Года России и Японии при поддержке Посольства Японии в России состоится ежегодная выставка икебаны "Мимолетная красота природы в композициях икебана. Зима". Будут представлены разнообразные зимние и предвесенние композиции из цветов, листьев, веток и других материалов – традиционные и авангардные. Также пройдут тематические лекции и мастер-классы. Участниками выставки станут около 60 мастеров и учеников двух известнейших в Японии школ икебаны.

Андрей Макаревич. Фото: wikimedia.org/Вадим Кондратьев

В "Крокус Сити Холле" на одной сцене выступят две знаковые для отечественного рока группы "Машина времени" и "Воскресение". В 2018 году коллективу Андрея Макаревича исполнится 49 лет, а команде Алексея Романова ― 39. Музыканты имеют армии поклонников и огромное число известнейших хитов. Это будет праздник для всех меломанов, который случается не так уж часто.

В "Artplay" пройдет очередной маркет "4 сезона". Гостей ждут интересные мастер-классы, уникальные хэнд-мейд изделия, интерьер и декор, косметика, одежда, украшения, а также атмосфера добра и творчества. Отличный шанс прикупить что-то для себя или подыскать подарки на грядущие праздники. Маркет будет работать все

4 февраля, воскресенье

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут оперу "Королевский бутерброд". Это постановка, созданная по мотивам очаровательной английской сказки в пересказе Самуила Маршака и с музыкой Георгия Портнова. Капризный Король не хочет соблюдать традиции и есть по утрам овсяную кашу и другие предписанные блюда. И только королевская корова может спасти положение, предложив вкуснейший бутерброд со свежим сливочным маслом.

Фото: teatr-sats.ru

В клубе "16 Тонн" большой сольный концерт отыграет молодая столичная группа Amen 78. Ее стиль необычен. Женский вокал, биты и синтезатор, текстовка, которая грозит вогнать в транс, а также внезапный врыв в композицию виолончели. В целом получается многоплановый "апокалиптический поп", как сами себя характеризуют музыканты.

5 февраля, понедельник

В Театре на Юго-Западе покажут комедию "Самоубийца". Глубокой ночью главный герой, житель обычной коммуналки, ссорится с женой. И его действия родные воспринимают как попытку суицида. Вокруг этого разворачиваются яркие и смешные события. Все соседи наперебой лезут к "самоубийце" со своим мировоззрением, моралью и советами. Создатели постановки обещают искрометный юмор, колорит и актуальность.

6 февраля, вторник

В ГМИИ им. А.С. Пушкина откроется выставка работ одного из изобретателей фотографии Уильяма Генри Фокса Тальбота, жившего в XIX веке. В экспозицию войдет около 150 авторских отпечатков и негативов из собраний Национального музея науки и медиа в Брэдфорде и Музея Виктории и Альберта в Лондоне. Эти работы являются знаковыми для истории визуальной культуры. Также будут представлены устройства для создания изображений – камера-обскура и камера-люцида из Политехнического музея в Москве. Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак рассказывает: "Имя Тальбота в истории фотографии также значимо, как имя Леонардо да Винчи в истории живописи. Благодаря этому человеку фотография стала искусством, а не просто инструментом отображения реальности. Выставка, которую мы представляем в музее, чрезвычайно важна для понимания того, как движется искусство, и из чего оно вырастает".

Анна Ракита. Кадр youtube.com

Джаз-клуб "Союз Композиторов" с рабочим визитом посетит Anna Rakita Project. Анна Ракита – скрипачка, композитор и аранжировщик, лауреат международных конкурсов и фестивалей, которая успела посотрудничать с музыкантами самых разных жанров. Также в проекте участвуют: Артем Третьяков – рояль, Макар Новиков – контрабас, Игнат Кравцов – барабаны.

7 февраля, среда

В центре дизайна "Artplay" стартует Международный фестиваль видеоарта "Сейчас&Потом". Основная программа будет представлена как многоканальная видеоинсталляция. Помимо этого пройдут различные лекции и беседы, встречи с художниками и кураторами, экскурсии и перформансы. Будет показан видеоарт из Франции, Испании, Аргентины, Германии и других стран. Фестиваль продлится до  16 февраля.

8 февраля, четверг

В Кремлевском дворце 35-летие своего творческого пути отметит Владимир Кузьмин и группа "Динамик". Ветераны эстрады по сей день гастролируют по России и за рубежом, собирая полные залы. Композиции "Эй, красотка!", "Сказка в моей жизни", "Сибирские морозы", "Когда меня ты позовешь", "Я не забуду тебя", "Моя любовь" известны многим представителям русскоязычного пространства. Можно быть уверенными, что музыканты исполнят свои лучшие хиты.

На радость девочек-подростков в кино выходит фильм "Пятьдесят оттенков свободы", который продолжит рассказывать о нелегких отношениях Анастейши и бдсм-миллионера Кристиана. Теперь пара в браке, однако над их счастьем нависла новая угроза.  Объявляется некто, кто хочет отомстить и разрушить это безоблачные отношения.

Автор: Андрей Суворин2 февраля 2018, 11:50

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