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Lifestyle

Топ-10 романтичных книг о настоящей любви

Фото: GLOBAL LOOK press/pixabay.com
В понятие любовь люди вкладывают особый смысл, и у каждого он свой. В честь Дня святого Валентина Dni.Ru публикуют 10 книг, которые исследуют любовь во всех ее проявлениях.  
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Большая книга о любви

100 лучших экспертов со всего мира. 100 главных секретов любви

100 выдающихся ученых: психологов, социологов, неврологов и сексологов – из 50 стран мира объединились, чтобы написать самую исчерпывающую "Большую книгу о любви". Многие из них десятилетиями изучали счастье – что же они выяснили? В чем основной секрет счастливого брака? Когда любовь становится болезнью? Что люди ищут и что находят в случайных связях? Как "продлить" страсть? От любви до измены – один шаг? Каковы шансы найти реальную любовь в виртуальном мире?

Внутри мужчины

Откровенные истории о любви, отношениях, браке, изменах и женщинах

В попытке найти причину неудач своих предыдущих отношений, Тамрико Шоли провела 201 откровенное интервью с мужчинами. Однако правда, которую они не побоялись рассказать, дала ответы на совершенно другие вопросы. Правда, которую большинство предпочли бы не знать.





Обними меня крепче

7 диалогов для любви на всю жизнь

Когда на смену любви и близости приходят неудовлетворенность, ссоры и охлаждение, страдают оба партнера. Эмоционально-фокусированная терапия позволит всем желающим разобраться в запутанном клубке эмоций и восстановить доверительные и близкие отношения. Автор Сью Джонсон популярно излагает принципы разработанной ею методики, а реальные истории и практическая часть помогут применить их к собственным отношениям.


21 способ сделать семейную жизнь счастливой

У нас очень мало времени и очень много дел. В спешке проходит вся жизнь. Как же легко упустить из жизни главное – наши отношения с любимым человеком! Авторы составили программу для семейных пар, рассчитанную на 21 день – или на 21 занятие. Ее форма очень подходит для нашего высокого темпа жизни. Каждая глава содержит изложение принципов, на которых строится брак, и практические шаги, которые позволяют эти принципы осуществить. Отличительная особенность книги – концентрированное содержание в ней полезной информации. Она поможет сломать порочные схемы поведения и возродить доверие между супругами. 

Поступай как женщина, думай как мужчина

Почему мужчины любят, но не женятся и другие секреты сильного пола

В отношениях с мужчинами женщины повторяют одни и те же ошибки, периодически советуясь с подругами, у которых аналогичные проблемы. Но только мужчина может расшифровать поведение других мужчин и подсказать, как правильно действовать в различных ситуациях. Все больше женщин по всему миру доверяют в этом вопросе Стиву Харви, знаменитому радиоведущему супер популярного в США "Утреннего шоу Стива Харви". В своей книге, ставшей бестселлером не только в Америке, но и в России, он дает прекрасную возможность понять ход мыслей представителей сильного пола, отвечая на множество наболевших вопросов. Например, таких: "Что вы должны, а что не можете требовать от своего мужчины?", "Как распознать маменькиного сыночка, и что делать в этом случае?", "Когда знакомить кавалера со своими детьми?", "Какие пять вопросов нужно задать мужчине, чтобы определить серьезность его намерений?" .Забавная, а местами суровая, но всегда правдивая, – эта книга рассказывает о том, что на самом деле думают мужчины об отношениях с женщинами. 

Клуб счастливых жен

27 женщин из разных частей света, незнакомых между собой, с разной судьбой. У них нет ничего общего, кроме одного – они безумно счастливы в браке более 25 лет, потому что знают Секрет….Когда Фон Уивер выходила замуж, ей говорили, что это ненадолго. Вокруг все жаловались на супругов, сплетничали об изменах, обсуждали разводы… Фон решила, что в ее семье все будет по-другому. Сделав перерыв в успешной карьере, она отправилась в путешествие с необычной миссией – найти самых счастливых жен на планете и узнать, в чем же их секрет.

Наполни жизнь любовью

Книга известного психолога, основателя и главного редактора группы сайтов "Пережитъ.ру", поможет разобраться в важнейших психологических и духовных моментах, которые мешают нам быть счастливыми и любить. По отзывам на предыдущие издания, книга буквально перевернула, изменила к лучшему жизнь многих людей.



100 самых романтических мест мира, чтобы найти свою любовь

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14 февраля 2018, 10:11

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