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Lifestyle

Как молчание разрушает семьи

Фото: www.globallookpress.com
Всем известная народная мудрость "молчание – золото" не всегда оправдана в семейной жизни. Зачастую, все совсем наоборот – когда в паре воцаряется тишина, между любящими друг друга людьми вырастает стена непонимания и отчуждения. 
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О том, почему это происходит и как "игра в молчанку" может разрушить даже самые крепкие узы, "Дни.ру" поговорили с преподавателем психологии отношений, блогером Милой Левчук.

Ссоры происходят в любой семье, это неизбежно. Бывает, что конфликт заканчивается решением проблемы, когда партнеры услышали и поняли друг друга, приняли взаимные претензии, признали себя неправыми и принесли друг другу извинения. Тогда недолгая "молчанка" всего лишь способ подумать, передохнуть и перезагрузиться. Совсем другой случай, когда мужчина или женщина уходят в себя и надолго замолкают, вместо обсуждения, пусть даже и бурного, острой ситуации.

Подобный поворот может иметь крайне неприятные последствия. Особенно, когда, например, женщина остыла и хочет помириться, чем-то поделиться, что-то обсудить, услышать мнение близкого человека по тому или иному поводу, а в ответ зловещая тишина – мужчина продолжает обиженно молчать, предоставляя супруге бессмысленно стучаться в закрытую дверь. Диалога не происходит, размолвка затягивается, негатив хватает за горло. Такой сценарий "молчанки" опасен финалом, в котором осевшие внутри и накопившиеся обиды однажды прорываются из недр души огненной лавой, сжигая все на своем пути.

Фото: www.globallookpress.com

"Конфликт, который закончился взаимными обидами и глухим обоюдным молчанием, затянувшимся на два-три месяца – это деструктивная ситуация, в которой отношения рано или поздно зайдут в тупик, – считает Мила Левчук. – Люди, позволяющие себе такие долгие "молчанки", скорее всего, не умеют выстраивать отношения, у них отсутствует осознание, что семья – это пара в одной лодке. Удержать ее на плаву и не дать погрузиться на дно – их главная задача. А "молчанка" означает лишь то, что один или двое встали в позу, когда для каждого важнее не общее семейное благополучие, а собственная правота. Молчанием партнеры как бы наказывают друг друга".

Подобным раскладом рулит не здравый смысл и любовь, а чистый эгоизм. "Молчанка" – это вид манипуляции и домашнего насилия. Жертва этого акта вынуждена идти на уступки, на которые ни за что не пошла бы, если бы не моральное давление партнера. В то же время, манипулятор, который "играет в молчанку", получая положительный результат, понимает, что игра весьма эффективна, поэтому отныне замолкает в любых спорных ситуациях, культивирую атмосферу стресса и напряжения. Особенно уязвим тот, кто "в игноре" – он испытывает психологический дискомфорт. "Игра в молчанку" родом из детства, когда родители говорят своему ребенку: "Ты плохой, не хочу с тобой разговаривать!". Впоследствии, этот сценарий повзрослевший ребенок приносит с собой во взрослую жизнь.

В результате семья превращается в дрессировочную площадку, где один постоянно воспитывает другого. Дрессируемый партнер, испытывая бесконечный стресс и эмоциональное напряжение, в конце концов, сдает позиции. Такие отношения соответственным образом сказываются и на качестве его жизни, и на настроении, и на самочувствии, и на здоровье. Организм сбоит, человек постоянно болеет. В большинстве случаев, в конечном итоге происходит понимание, что так жить нельзя, и пара распадается.  

Еще один разрушительный вариант "игры в молчанку" очень любим российскими женщинами. В некогда тихой мирной семье жена вдруг ни с того, ни с сего взрывается, закатывает истерику на пустом месте, швыряет вещи, "разводится" с мужем, превращая штатную ссору в безобразный скандал: "Я столько лет терпела и молчала!". Мужчина явно недоумевает, чем провинился, занимая оборону и вступая в перепалку.

Все объясняется просто. На протяжении долгих совместных лет супруг изо дня в день делал что-то, что женщине категорически было неприятно. Вместо того, чтобы элементарно обратить его внимание на это, обсудить с ним острый момент, она молчала и терпела, годами накапливая недовольство. Разумеется, в один неожиданный момент оно прорывается наружу и выливается в глобальный конфликт. Такая долгоиграющая терпеливая "молчанка" сродни бомбе замедленного действия – рано или поздно она взорвется, разрушив некогда крепкие стены налаженного быта, а заодно и многолетний брак.

Молчание в крайне редких ситуациях все же бывает спасительным. Например, жене вдруг захочется покритиковать своего мужчину – сравнить его с мужем подруги, либо с более удачливым соседом или успешным родственником. А как критиковать, если не тыкать носом в его ошибки и неудачи, муссируя промахи и выискивая недостатки? "И вот когда в женщине прорывается наружу "самая умная", "всезнающая", "самая правая", "самая карающая" и назидательная – нужно достать скотч и заклеить себе рот. Молчание в таких ситуациях дорогого стоит", – говорит эксперт.  

Фото: www.globallookpress.com

Стоит взять паузу, если вдруг возникло нестерпимое желание наброситься на партнера и разорвать его в клочья. Когда хочется рвать и метать, говорить гадости и жечь мосты, лучше завести привычку дать себе полчаса для остывания. Это время можно провести с пользой, например, поесть. Многих женщин прием пищи мгновенно успокаивает. Длительное пережевывание не только способствует хорошему пищеварению, оно еще и помогает успокоиться, переоценить ситуацию и сформулировать ряд претензий к благоверному, чтобы разговор свелся не к оскорблениям или обороне, а имел конструктивный ключ. Когда накал страстей заглушает голос разума, ничего приятного ожидать не приходится. Тогда как грамотно спланированный конфликт принесет хорошие дивиденды, поможет обоим придти к компромиссу и избежать долгую "игру в молчанку". Словом, известная поговорка "лучше жевать, чем говорить" в конфликтных ситуациях иногда бывает оправдана. 

28 декабря 2018, 17:15

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