В старинной московской аптеке угощают вином
Именно такими соображениями руководствовался Алан Бигати, открывший в декабре небольшой бар. Его заведение так и называется – BigatiBar. Расположено оно в конструктивистском здании на Земляном валу, в помещении, где некогда находилась одна из первых столичных аптек.
К солидной подборке вин предложено пусть и компактное, но полноценное меню на полсотни позиций – с брускеттами, тартарами, салатами, супами, горячим, пиццей и десертами. Вся еда максимально адаптирована под вино. Здесь нет ничего слишком острого, слишком пряного, слишком соленого.
За кухню отвечает Александр Захарченко, шеф-повар остерии "Тоскана". Поэтому не удивительно, что в заведении она средиземноморская, а многое готовится из-под ножа. Среди несомненных хитов актуального меню можно отметить тартар из лосося с манго, пьяной грушей и картофельным драником (он отлично балансирует вкус свежей рыбы с тропическим фруктом), салат из приготовленного в сувиде ягненка с цуккини, печены перцем и козьим сыром, равиоли с уткой, белыми грибами и моцареллой, ризотто с креветками и тыквой и говяжий язык с пармезаном и полентой из хлеба.
Чтобы облегчить гостям возможность выбора, на все позиции в рамках отдельных разделов установлена одинаковая цена. Например, 190 рублей на брускетты, 290 рублей – на салаты, 590 рублей – на горячее.
В качестве гастрономической вишенки на торте гостям предлагают "блюдо от звезды", приготовленное по рецепту какого-нибудь известного в московском винном мире человека. В декабре таковой стала рубленая запеканка Пармантье с фаршированными томатами по-провансальски от Анатолия Корнеева (основателя виноторговой компании Simple).
Теперь о вине. В заведении действуют две карты, обе тщательно выстроены и включают в себя позиции с предельно корректным соотношением цены и качества. Первая – совсем крохотная, для начинающих. Вина в ней подобраны по стилям и сопровождаются максимально полезной информацией – указанием сортов винограда, базовыми органолептическими характеристиками (основными ароматами) и гастрономическими рекомендациями.
Вторая – более увесистая и солидная, требующая известных знаний по теме, но все же с понятной и дружелюбной навигацией.
Все вина представлены с минимальной наценкой, а цена за бокал стартует от 180 рублей.
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