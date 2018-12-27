В старинной московской аптеке угощают вином

Винные бары – тема для столицы модная. Такие заведения регулярно появляются в разных частях Москвы. Но многие столь же быстро исчезают. Проблема в том, что завсегдатаи винных баров в массе своей приходят сюда хорошо поесть с бокалом-другим вкусного вина, а не наоборот. В конце концов, Москва – не Барселона. Здесь другой климат, традиции и ритм жизни. Заведение, которое намерено обрести популярность у винолюбов и не разориться, не может этого не учитывать



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