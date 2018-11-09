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Lifestyle

Главные события Москвы с 9 по 15 ноября 2018 года

Фото: www.globallookpress.com
Самые интересные события столицы – в еженедельном обзоре Дни.ру. Не пропустите что-нибудь важное, тем более, что значимых мероприятий в ближайшие дни ожидается немало!
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9 ноября, пятница

В Трехгорной мануфактуре на 20-м юбилейном концерте  фестиваля SOUND UP будет чествовать американского композитора Дэвида Лэнга. Его музыка благозвучна, структурирована и при этом очень изобретательна. Благодаря этому композитор добился широкого признания – его музыку исполняют самые авторитетные ансамбли современной музыки, он получил множество профессиональных наград. И вот публику ждет специальная программа "DAVID LANG /ULTRA/", которая позволит полно познакомиться с творчеством Дэвида Лэнга, услышать его ключевые произведения в исполнении вокального коллектива Intrada и ансамбля Студия Новой Музыки.

В Центральном доме культуры железнодорожников покажут спектакль Нины Чусовой "Хитрец по найму". В каждом браке бывает кризис отношений: жизнь начинает казаться чрезвычайно размеренной и скучной. Но узнать что-то новое с кем-то еще -перспектива заманчивая. Так и нависает угроза адюльтера. В тайне друг от друга супруги решают воплотить свои фантазии на стороне. Оказавшись в водовороте событий весьма нелепых и до слез комичных, они окончательно выбились бы из сил, если бы не Паша, задача которого спасти семейное счастье, естественно, не безвозмездно. На что он готов пойти, чтобы спасти чужой брак? Узнаете в новом полном юмора спектакле с известными актерами театра и кино.

Группа А’Студио. Фото: commons.wikimedia.org/Okras (CC BY-SA

В Крокус Сити Холле отпразднует свое тридцатилетие группа A’STUDIO. Музыканты представят программу под названием "Powered by Music". Выступление будет сопровождаться уникальным мультимедийным шоу. "На концерте мы, естественно, исполним наши хиты, порадуем зрителей новыми песнями, а также покажем специальный номер, посвященный памяти музыкантов, с которыми мы прожили счастливые и незабываемые мгновения нашей жизни на сцене", – рассказал основатель группы Байгали Серкебаев.

В Центральном Доме Художника стартует выставка "Редкие автомобили". Вниманию публики будет представлено 30 уникальных автомобилей, а также множество тематических артефактов. Старейшим экспонатом станет такси, сыгравшее важную роль в Первой мировой войне, а новейшим – ультрасовременный скоростной Aston Martin ограниченной серии. Среди топ-лотов мировая звезда аукционов — двенадцатицилиндровый красавец Packard Twelve Coupe Roadster, а также редкий BMW 503 Coupe, первым владельцем которого был принц Кувейта. Впечатляет и список других представленных культовых марок: Bentley, Jaguar, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce и многие другие.

Петр Налич. Фото: www.globallookpress.com

В КЗ "Зарядье" Петр Налич, которого многие знают и помнят по участию в "Евровидении – 2012", представит свой новый альбом "Отражения в лужах". Примечательно, что эта пластинка записана на средства, собранные при помощи краудфандинга. Помимо свежих песен прозвучат и старые хиты, а также композиции из мультимедийного фотопроекта Romanovs100, для которого Налич создал саундтрек. Интересно, что некоторые песни с нового альбома написаны необычным языком – смесью английского, суахили, старославянского и фарси. "Фонетически эта языковая белиберда в некоторых песнях оказалась более естественной, чем текст, который планировал развиться на ее месте", – рассказал артист.

В Театре им. Вахтангова покажут спектакль "Чужая жена и муж под кроватью". Режиссер Екатерина Зонненштраль решила рассказать зрителям историю о вечных "достоевских" темах в преддверии 197-летия великого писателя: любви, страсти и ревности, способной довести человека до сумасшествия. В спектакле нет декораций – ничто не отвлекает зрителей от игры актеров. Рассказ "Чужая жена и муж под кроватью", составленный автором из двух произведений "Чужая жена" и "Ревнивый муж", написан легким языком, присущим Достоевскому в ранний период его творчества.

"Sunrise Avenue". Фото: www.globallookpress.com

В клубе Adrenaline Stadium выступит поп-рок группа из Хельсинки "Sunrise Avenue". Музыканты играют разноплановые композиции, от динамичного рока до мелодичных баллад. Самым известным хитом стала композиция "Fairytale Gone Bad", которая достигла первых строчек хит-парадов в Европе и России. Всего же в активе коллектива пять сольных альбомов, получивших статус золотых и платиновых, а также множество музыкальных наград.

10 ноября, суббота

В театре "TODES" покажут спектакль-сказку "Волшебная планета". Это красивая танцевальная история, которая сделает реальностью наши самые любимые сказки. Принцы и принцессы, зачарованные звери и волшебники придут в наш мир. Зрители узнают о настоящей дружбе, о том, как важно быть честным, смелым и не отступаться от своей мечты. И что добро всегда побеждает зло. Постановку отличают до мелочей продуманные костюмы, фееричное световое шоу, чудесная музыка и безупречная хореография артистов.

Леонид Агутин. Фото: www.globallookpress.com

В СК "Олимпийский" свое 50-летие отпразднует Леонид Агутин. На юбилейном концерте прозвучат самые лучшие песни, будет множество звездных гостей, среди них: Алла Пугачева, Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Валерий Меладзе, Владимир Пресняков, Николай Расторгуев, Валерий Сюткин, Евгений Маргулис, Анжелика Варум, группа А-Студио, Сосо Павлиашвили, Пелагея, Александр Маршал, участники проекта "Голос" и многие другие.

В МСА "Лужники" состоятся последние показы грандиозного ледового спектакля "Ромео и Джульетта" Ильи Авербуха. В постановке заняты известнейшие российские фигуристы – главные роли исполняют шесть олимпийских чемпионов. В образах Ромео и Джульетты Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Роль Меркуццио исполняет один из самых титулованных российских спортсменов Алексей Ягудин. Его соперника Тибальда играет известный спортсмен Роман Костомаров. Спортсмены специально для исполнения своих ролей брали уроки фехтования, и фехтовальный поединок на льду между Тибальдом и Меркуццио – одна из самых зрелищных сцен в спектакле. Роли князя и княгини Вероны исполняют олимпийские чемпионы 2014 года Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Всего в проекте задействовано более сотни участников. Музыкальные партии исполняют звезды российского кино, театра и мюзиклов. 

Фото: teatr-sats.ru/Елена Лапина

В Театре имени Наталии Сац покажут балет-феерию "Щелкунчик". В качестве постановщика дебютировала звезда мирового балета Николай Цискаридзе. Он выбрал хореографию в редакции Василия Вайнонена, самую трогательную и нежную, для детской аудитории. Сюжет известен, пожалуй, всем. В доме Штальбаумов готовятся праздновать Рождество, дети получают подарки от крестного Дроссельмейера. Маше, дочери хозяина, досталась смешная зубастая кукла – Щелкунчик. В Машином сне ожившему Щелкунчику предстоит сразиться с Мышиным Королем, отправиться вместе с нею в путешествие по дивной стране, похожей на огромную, празднично украшенную елку, и превратиться в прекрасного принца.

11 ноября, воскресенье

В СК "Олимпийский" состоится совместный концерт STING & SHAGGY. Два известнейших музыканта представят российским меломанам песни из недавно вышедшего альбома "44/876", а также исполнят самые известные хиты – "Every Breath You Take", "Englishman In New York", "Message In A Bottle”, “It Wasn’t Me”, "Mr. Boombastic" и "Angel”. Новый хит Стинга и Шегги "Don't Make Me Wait" моментально занял первое место в чарте Billboard, став посвящением музыке и культуре Карибских островов. Название альбома – это телефонный код Британии, родины Стинга – 44, и 876 – код Ямайки, где родился Шегги. Там же Стинг написал свой легендарный хит, уже ставший классикой – “Every Breath You Take”.

STING & SHAGGY. Фото: www.globallookpress.com

В Конгресс-Центре им. Г.В. Плеханова выступит Королевский национальный балет Грузии с шоу "Огонь Грузии". Зрителей ждут зажигательные ритмы, динамичные отточенные движения и темпераментное исполнение танцев с кинжалами и саблями. Это яркое, красочное, лирическое шоу, позволяющее прикоснуться к самобытной грузинской культуре и погрузиться в чарующий мир танца, гармонично сочетающий в себе стиль, элегантность и эмоциональность. Это не подборка отдельных танцевальных номеров, а целый спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией.

В Малом театре состоится премьера спектакля "Сказка о царе Салтане". Первая версия этой постановки имела большой успех у зрителей вплоть до закрытия театра на реконструкцию. Сейчас и спектакль прошел через реконструкцию, буквально создан заново: обновлены декорации, костюмы и актерский состав. Зрителей ждет звучание пушкинского текста в оригинале и великолепные народные мотивы.

Фото: teatr-sats.ru/Елена Лапина

В Театре имени Наталии Сац покажут оперетту-сказку "Белоснежка". Это история появилась на свет очень давно. Ее вариаций существует множество. Данная постановка создавалась при участии самой Наталии Сац, специально для ее театра. И главное в ней – удивительно лучезарная и светлая музыка знаменитого композитора-песенника Эдуарда Колмановского. "Белоснежка" стала одним из его самых знаменитых произведений и одним из самых любимых спектаклей театра.

В Крокус Сити Холле Вадим Самойлов, один из основателей группы "Агата Кристи", выступит с программой "XXX". Артист говорит: "Я благодарю от всей души поклонников, которые до сих пор, сквозь все годы, несут любовь к этой музыке, и посвящаю грядущие концерты 30-летию группы. Со своей стороны, я подготовил сюрпризы: уже вышла песня "Где-то между" на музыку Александра Козлова, скоро выйдут и другие. Отметим юбилей группы ее старыми хитами и, конечно, новинками".

12 ноября, понедельник

Фото: teatr-uz.ru/С.Тупталов

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Баба Шанель". Ансамбль из семи вокалисток, исполняющий русские народные песни, празднует десятилетний юбилей. Делают они это под эгидой Всероссийского общества глухих. Но все может разрушиться. Баба Шанель, неожиданно появившаяся в их коллективе, хочет стать единственной солисткой. Руководитель поставлен перед выбором: остаться со своими старухами или бросить их, устремившись к новым горизонтам. Это фантасмагория В. Беляковича о стремлении к красоте, желании быть нужным и любви.

13 ноября, вторник

В СК "Олимпийский" устроит фанк-праздник знаменитая группа Jamiroquai. Дебютный альбом коллектива "Emergency On Planet Earth" взорвал музыкальный мир в далеком 1993-м году, разойдясь тиражом в 26 миллионов экземпляров. Новая программа Jamiroquai построена на материале последнего альбома "Automaton", выпущенного в 2017 году. Это их первый студийный альбом с новым материалом, начиная с 2010 года. Всем поклонникам стоит присутствовать в обязательным порядке.

Jamiroquai. Фото: www.globallookpress.com

В Светлановском зале Московского Международного Дома Музыки Горан Брегович представит свой музыкально-исторический проект "Три письма из Сараево" при поддержке симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" и приглашенного дирижера оркестра Фабио Мастранджело. Сам Горан Брегович рассказывает: "Мой скрипичный концерт – это три музыкальных письма: мусульманам, христианам и евреям. Моя первая метафора – это Сараево, музыка в христианской, классической манере. Потому что я сам из Сараево, и потому что это не просто город, а олицетворение нашего времени: когда сегодня мы можем быть хорошими соседями, а завтра мы можем стрелять друг в друга, потому что у нас разные религии. Вторая метафора – это скрипка с восточными манерами, музыка, как играют ее мусульмане на Востоке. И наконец, третья – в стиле "клезмер", как играют евреи".

В Vegas City Hall состоится концерт грузинских эстрадных исполнителей "Вечер грузинской песни". На сцену выйдут как гости из Тбилиси, так и артисты, которые давно обосновались в России –Тамара Гвердцители, Сосо Павлиашвили и Диана Гурцкая. Также в Москву прилетят Мераб Сепашвили, Софо Халваши, Анри Джохадзе, ансамбль "Грузинские голоса". Организаторы отмечают, что данное мероприятие призвано укрепить доверие и дружественные отношения между Россией и Грузией, и состав артистов выбирался по принципу "связи времен" с целью соединить традиционные стили эстрадной песни, фольклор и новые музыкальные течения.

Тамара Гвердцители. Фото: www.globallookpress.com

В Крокус Сити Холле с лучшими хитами за 20 лет выступит Гару (Garou), он же Пьер Гаран (Pierre Garand). Первый же его диск "Seul" ("Одинокий"), который вышел в 2000 году, был продан во Франции тиражом в 2,5 млн экземпляров за 11 недель. Впоследствии он выпустил немало альбомов, песни из которых стали хитами. Гару перепевал такие великие шлягеры, как "La bohème" Шарля Азнавура, сотрудничал с Робби Уильямсом, а его диск "Rhythm and Blues" стал золотым спустя всего неделю после выхода.

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT даст концерт Елена Темникова. Артистку называют хитмейкером,  один из самых востребованных российских исполнителей. Ее композиции расходятся огромными тиражами и занимают лидирующие позиции в различных чартах. С выходом нового альбома "TEMNIKOVA III" певица подготовила совершенно новое шоу. Зрителей ждет отменный звук, хореографическое и entertainment-шоу, профессиональный свет и звук.

Елена Темникова. Фото: commons.wikimedia.org/Okras (CC BY-SA 4.0)

14 ноября, среда

В "Геликон-опере" пройдут премьерные показы знаменитой оперы "Волшебная флейта" В.А. Моцарта. Постановку будет идти в двух вариантах – для взрослых и для детей. 14, 15, 16 и 17 ноября – состоятся премьеры для взрослых, а 17 и 18 ноября – для юных зрителей. "Волшебная флейта" стала последней оперой, которой продирижировал великий Моцарт. Пройти через все испытания и сохранить любовь – это ли не самое прекрасное, что может быть воспето гением?

В Крокус Сити Холле Echoes The World's Greatest Pink Floyd Show отпразднует 45-летний юбилей самого популярного альбома легендарной группы Pink Floyd "The Dark Side Of The Moon". "Echoes" – первое в истории шоу, посвященное наследию Pink Floyd. Шоу призвано в точности передать всю масштабность путешествия к Темной Стороне Луны оригинальных "Pink Floyd" времен их прощального тура 1994 года с колоссальным количеством светового и звукового оборудования, экранов и лазеров. В исполнении лучших европейских рок-музыкантов прозвучат бессмертные хиты из "The Dark Side Of The Moon", композиции из альбомов "Ummagumma", "Meddle", "Wish You Were Here", "Animals" и "The Wall", и даже песни, которые никогда не исполняли живьем сами "Pink Floyd".

Фото: rfcda.ru

В Центральном Доме Актера покажут спектакль "С любимыми не расставайтесь". Зрители увидят истории отношений разных пар, по-своему счастливых, и по-своему несчастных, объединенных одним сильнейшим чувством – любовью. Будут подняты такие важные вопросы – что такое любовь и что такое привязанность, какова цена расставания и может ли жить человек без любви? Каждая история в спектакле наполнена сильными страстями, нежностью, а еще – юмором и надеждой, что любимые, пройдя испытания жизни, научатся быть счастливыми и вновь обретут друг друга.

В Государственном Кремлевском Дворце состоится концерт певицы Алсу. Известная российская певица, телеведущая обладает множеством премий и наград. Уже в 15 лет она выпустила свои первые песни "Зимний сон" и "Иногда", став одной из самых молодых популярных певиц в нашей стране. Поклонники смогут услышать лучшие хиты прошлых лет, а также новые композиции, которые были выпущены не так давно. Шоу содержит новейшие спецэффекты и танцевальные номера.

Алсу. Фото: www.globallookpress.com

15 ноября, четверг

В Yota Arena певица и композитор AMARIA презентует свою большую авторскую программу "Мир для любви". На этом концерте, где мультимедийному видеоряду будет отведена важеная роль, прозвучат композиции в стилях рок, фолк, панк-рок, дэнс, эстрадная и духовная музыка на русском, английском, болгарском, старославянском, грузинском языках и даже на латыни. Гитарист рок-состава музыкантов AMARIA Михаил Смирнов представит также в этот вечер свой новый проект – группу "Еремы". Кроме того, в концерте примет участие ансамбль "ИХТИС" под руководством Адриана Гусейнова, а также певец и композитор Александр Зарецкий, лидер группы "Старый приятель".

В Театральном центре "На Страстном" покажут спектакль "Кроткая" на основе одного из последних произведений Достоевского. Это мрачная история о скоротечности жизни, любовных ранах и душевных мытарствах героя. Бедная молодая девушка без любви выходит замуж за ростовщика, который сразу после венчания начинает наказывать жену невыносимым молчанием. Рассказ ведется от лица ростовщика, который не объясняет, почему он так жесток к жене. В одной из заключительных сцен герой просит прощения у супруги и клянется, что любит лишь ее одну. Но эта исповедь не помогает ему спасти девушку.

Фото: neglinka29.ru

В театре "Школа современной пьесы" покажут спектакль "Дом" за авторством Евгения Гришковца. Главный герой - солидный успешный доктор решил, что для полного счастья ему не хватает одного – хорошего, загородного дома, со всеми удобствами. Но денег тоже не совсем хватает, и тут доктора ждет неприятный сюрприз: оказывается, никто из состоятельных пациентов не готов отблагодарить своего персонального врача бессрочным займом.

В кино выходит фильм "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". Темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд устраивает побег из заточения. Теперь он хочет установить господство волшебников над всем остальным немагическим миром. Чародей Альбус Дамблдор просит своего бывшего студента Ньюта Саламандера помочь в опасном деле сорвать планы злодея.

9 ноября 2018, 11:40

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