Как с помощью жира оздоровить организм

Ничто так не пугает мир, как всем известный рыбий жир! В детстве многие морщили носы при виде маслянистой жижи в чайных ложках, хотя сегодня с удовольствием принимают это оздоровительное средство без назидания родителей, несмотря на неутихающие споры вокруг Омега-3. Необходимость добавки – один из самых обсуждаемых вопросов в современной медицине, хотя ее благотворное влияние на организм давно доказано.

Эксперт по естественному омоложению лица и тела Ольга Малахова рассказала о пользе Омега-3 и проинструктировала читателей Дни.ру, как правильно принимать препарат.

История изучения полиненасыщенных жирных кислот началась в прошлом столетии с исследований профессора Хью Синклера. Во время экспедиции он задался вопросом, почему гренландские эскимосы не страдают сердечнососудистыми заболеваниями? Он долго изучал образ жизни и режим питания местного населения, и выяснил, что их рацион состоял исключительно из рыбы и тюленевого жира. Свои исследования и наблюдения профессор изложил на одной из конференций в Оксфорде, но был осмеян коллегами и исключен из университета. Эта неприятность не остановила ученого, он продолжил эксперименты и в конце концов доказал, что регулярное употребление жирных кислот Омега-3 действительно способно предотвратить многие сосудистые болезни. Это было выдающимся открытием XX века.

Работа Синклера получила должное внимание лишь спустя годы. Сейчас на эту тему проводится огромное количество разных исследований по всему миру. Несмотря на неоднозначное отношение к Омега-3 врачей и ученых, в одном они сходятся единодушно. Рацион питания современного населения планеты оставляет желать лучшего из-за стремительно ухудшающейся экологии. Поэтому практически каждый человек испытывает дефицит полиненасыщенных жирных кислот. Кроме того, они не способны накапливаться в организме и выводятся в течение шести-восьми часов.

Так что же такое Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты? Это комплекс из одиннадцати кислот, самыми важными из которых являются докозагексаеновая и эйкозапентаеновая кислоты – ДГК и ЭПК. Они необходимы нашему организму в больших дозах, но получить их с пищей мы не можем. Соответственно, компенсировать дефицит полезных веществ в рационе мы можем только с помощью биологически-активных добавок – БАДов.

Нехватка ДГК и ЭПК приводит не только к внутренним патологиям, но к внешним проблемам – сухости и шелушению кожи, ломкости волос и ногтей, образованию перхоти, куперозу, появлению воспалительных высыпаний, акне, различных видов дерматитов и псориазу.

Принимая Омега-3 утром и вечером, каждые восемь часов, можно снизить риск развития подобных недугов и сбоев в работе жизненно-важных систем. Взрослому человеку необходим постоянный и ежедневный прием препарата из расчета на сумму ЭПК и ДГК от двух тысяч миллиграммов. Оптимальные дозы необходимых жирных кислот могут варьироваться от двух до четырех тысяч миллиграммов, в зависимости от уровня физической и умственной активности, а также региона проживания. Для детей суточная норма добавки составляет от восьмисот до полутора тысяч миллиграммов.

Перед началом употребления препарата специалист рекомендует сдать анализ крови на индекс Омега-3 (или маркер для определения Омега-3 статуса человека), чтобы понять, есть ли недостаток полиненасыщенных жирных кислот в организме. Индекс Омега-3 – это суммарный процент ЭПК и ДГК от общего количества жирных кислот в мембране эритроцита. Если показатели будут меньше 4 – это критический минимальный порог нехватки жирных кислот в организме. Процент от 4 до 8 единиц считается нижней границей нормы, а от 8 до 12 единиц – нормальным уровнем содержания вещества. Показатель больше 12 единиц означает, что у человека крепкий иммунитет и ему не страшны катаклизмы со здоровьем. Ведь Омега-3 способствует снижению холестерина, восстанавливает слизистую ЖКТ, усиливает процессы регенерации в организме и улучшает кровообращение и работу мозга, положительно влияет на репродуктивную функцию.

Впрочем, у Омеги-3, как и любого препарата, есть противопоказания. Добавка разжижает кровь, поэтому не стоит принимать ее после перенесенной полостной операции, эндокринных расстройствах со стороны щитовидной железы, камнеобразовании в почках и мочевом пузыре, застое желчи и камнях в желчном пузыре, а также, при патологическом расширении геморроидальных вен, образующих узлы вокруг прямой кишки. Тем, кто страдает хроническим панкреатитом, тоже лучше отказаться от БАДа. В период менструального цикла Омега-3 может усилить кровотечение.

При выборе Омега-3, в первую очередь, нужно обратить внимание на процент двух кислот – эйкозапентаеновую и докозагексаеновую, в составе препарата. Он указан на этикетке или обороте упаковки. Суммарное количество ЭПК и ДГК должно быть не менее 50% в одной капсуле.