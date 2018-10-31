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Lifestyle

Как с помощью жира оздоровить организм

Фото: pixabay.com
Ничто так не пугает мир, как всем известный рыбий жир! В детстве многие морщили носы при виде маслянистой жижи в чайных ложках, хотя сегодня с удовольствием принимают это оздоровительное средство без назидания родителей, несмотря на неутихающие споры вокруг Омега-3. Необходимость добавки – один из самых обсуждаемых вопросов в современной медицине, хотя ее благотворное влияние на организм давно доказано. 
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Эксперт по естественному омоложению лица и тела Ольга Малахова рассказала о пользе Омега-3 и проинструктировала читателей Дни.ру, как правильно принимать препарат.

История изучения полиненасыщенных жирных кислот началась в прошлом столетии с исследований профессора Хью Синклера. Во время экспедиции он задался вопросом, почему гренландские эскимосы не страдают сердечнососудистыми заболеваниями? Он долго изучал образ жизни и режим питания местного населения, и выяснил, что их рацион состоял исключительно из рыбы и тюленевого жира. Свои исследования и наблюдения профессор изложил на одной из конференций в Оксфорде, но был осмеян коллегами и исключен из университета. Эта неприятность не остановила ученого, он продолжил эксперименты и в конце концов доказал, что регулярное употребление жирных кислот Омега-3 действительно способно предотвратить многие сосудистые болезни. Это было выдающимся открытием XX века.  

Фото: pixabay.com

Работа Синклера получила должное внимание лишь спустя годы. Сейчас на эту тему проводится огромное количество разных исследований по всему миру. Несмотря на неоднозначное отношение к Омега-3 врачей и ученых, в одном они сходятся единодушно.  Рацион питания современного населения планеты оставляет желать лучшего из-за стремительно ухудшающейся экологии. Поэтому практически каждый человек испытывает дефицит полиненасыщенных жирных кислот. Кроме того, они не способны накапливаться в организме и выводятся в течение шести-восьми часов.

Так что же такое Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты? Это комплекс из одиннадцати кислот, самыми важными из которых являются докозагексаеновая и эйкозапентаеновая кислоты – ДГК и ЭПК. Они необходимы нашему организму в больших дозах, но получить их с пищей мы не можем. Соответственно, компенсировать дефицит полезных веществ в рационе мы можем только с помощью биологически-активных добавок – БАДов.

Нехватка ДГК и ЭПК приводит не только к внутренним патологиям, но к внешним проблемам – сухости и шелушению кожи, ломкости волос и ногтей, образованию перхоти, куперозу, появлению воспалительных высыпаний, акне, различных видов дерматитов и псориазу.

Принимая Омега-3 утром и вечером, каждые восемь часов, можно снизить риск развития подобных недугов и сбоев в работе жизненно-важных систем. Взрослому человеку необходим постоянный и ежедневный прием препарата из расчета на сумму ЭПК и ДГК от двух тысяч миллиграммов. Оптимальные дозы необходимых жирных кислот могут варьироваться от двух до четырех тысяч миллиграммов, в зависимости от уровня физической и умственной активности, а также региона проживания. Для детей суточная норма добавки составляет от восьмисот до полутора тысяч миллиграммов.

Фото: pixabay.com

Перед началом употребления препарата специалист рекомендует сдать анализ крови на индекс Омега-3 (или маркер для определения Омега-3 статуса человека), чтобы понять, есть ли недостаток полиненасыщенных жирных кислот в организме. Индекс Омега-3 – это суммарный процент ЭПК и ДГК от общего количества жирных кислот в мембране эритроцита. Если показатели будут меньше 4 – это критический минимальный порог нехватки жирных кислот в организме. Процент от 4 до 8 единиц считается нижней границей нормы, а от 8 до 12 единиц – нормальным уровнем содержания вещества. Показатель больше 12 единиц означает, что у человека крепкий иммунитет и ему не страшны катаклизмы со здоровьем. Ведь Омега-3 способствует снижению холестерина, восстанавливает слизистую ЖКТ, усиливает процессы регенерации в организме и улучшает кровообращение и работу мозга, положительно влияет на репродуктивную функцию.

Впрочем, у Омеги-3, как и любого препарата, есть противопоказания. Добавка разжижает кровь, поэтому не стоит принимать ее после перенесенной полостной операции, эндокринных расстройствах со стороны щитовидной железы, камнеобразовании в почках и мочевом пузыре, застое желчи и камнях в желчном пузыре, а также, при патологическом расширении геморроидальных вен, образующих узлы вокруг прямой кишки. Тем, кто страдает хроническим панкреатитом, тоже лучше отказаться от БАДа. В период менструального цикла Омега-3 может усилить кровотечение.

При выборе Омега-3, в первую очередь, нужно обратить внимание на процент двух кислот – эйкозапентаеновую и докозагексаеновую, в составе препарата. Он указан на этикетке или обороте упаковки. Суммарное количество ЭПК и ДГК должно быть не менее 50% в одной капсуле. 

31 октября 2018, 13:21

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