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Lifestyle

Почему мужчины терроризируют женщин

Фото: GLOBAL LOOK press
Морена Морана

Морена Морана блогер

 Топ-блогер ЖЖ, психолог, сексуальный эксперт.
Не тот фасон платья, неправильная длина юбки. Многие задаются вопросом, почему мужчины позволяют себе проводить ревизию гардероба своей женщины, не забывая критиковать благоверную за дурной вкус. Дамы, когда вас обвиняют в том, что вы надели что-то не то, не спешите снимать это немедленно. А лучше подумайте, зачем это нужно мужу…  
прочитано 396 раз

Вот несколько "портретов" главных критиков. 

Муж из иной культурной среды. Это особенно относится к мужьям из мусульманских стран, но может коснуться и самых обычных российских мужчин, выросших в другом социальном слое.

Они не горят желанием обшаривать гардероб любимой. Но просто обязаны вмешаться, как им кажется, для ее же блага. Муж-мусульманин желает уберечь жену от соблазнов и мужских глаз. Муж-профессор в ужасе от крикливой и пошловатой блузки. И так далее, и тому подобное. Такое желание мужа не приводит в восторг жену, но оно продиктовано заботой о ней. И если женщина действительно любит, она, безусловно, может пойти на уступки.

Муж-ревнивец. В отличие от первого типа мужей, которые критикуют гардероб по рациональным причинам, претензии ревнивца иррациональны. Причины и поводы для ревности никак не связаны с окружающим его миром. Они кроются внутри его собственных травм, страхов и комплексов. Но ревнивец этого никогда не узнает, потому что слишком занят женой.

Фото: GLOBAL LOOK press

Прозрачностью ее блузки, длинной юбки, цветом помады на губах и фасоном бюстгальтера. Как правило, такая ревность – это очень серьезный признак. Обычно требование надеть юбку подлиннее не приходит одно. Сначала не надевай мини, потом пропусти корпоратив, потом увольняйся с работы… Так и маньяком стать недолго.

Муж-хвастун. Такой тип мужчин, напротив, требует от жены не длинных юбок, а коротких. Не закрытых платьев, а открытых декольте. Не колгот, а чулок. Такому мужу нравится идти по улице, чувствуя на своей жене похотливые взгляды. Рядом с обычной женщиной такой мужчина начинает скучать, зевать и искать любовниц.

Постоянно быть женщиной-праздником не просто тяжело, а очень тяжело. Поэтому о привычке мужчины демонстрировать тебя друзьям в качестве трофея стоит задуматься в самом начале…

Муж, которому все надоело. Ну и особо хотелось бы отметить еще одну тенденцию. Когда муж критикует жену не потому, что ревнует или хочет похвастаться, и не потому, что так ей лучше. А просто потому, что жена стала его раздражать. Излишняя критичность, как известно, никак не сочетается с любовью. И похоже, что в этих случаях одежда жены – это просто предлог для того, чтобы обвинить ее во всех грехах. И со свободной совестью пойти налево.

17 октября 2018, 15:08

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