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Lifestyle

Dubai Parks and Resorts: невероятные приключения в Эмиратах

©2018 The LEGO Group. LEGOLAND ® Dubai. Фото: Пресс-служба
Дубай открывает перед туристами безграничный мир невероятных впечатлений. Незабываемые эмоции подарит уникальный курорт и комплекс тематических парков Dubai Parks and Resorts, считающийся крупнейшим на Ближнем Востоке.
прочитано 311 раз

Dubai Parks and Resorts – это три тематических парка, аквапарк и другие возможности для увлекательного отдыха. Комплекс, предлагающий своим гостям более 100 аттракционов и шоу, а также более 50 магазинов и ресторанов, расположен недалеко от Дубая, на трассе Sheikh Zayed Road. Причем добраться до него можно сразу из двух трех международных аэропортов Дубая и Абу-Даби.

Атмосфера Голливуда в MOTIONGATE™ Dubai

MOTIONGATE ™ Dubai. Фото: Пресс-служба

MOTIONGATE™ Dubai – самый большой в регионе тематический парк, посвященный Голливуду. Он объединяет три легендарные киностудии: Columbia Pictures, подарившую зрителям множество увлекательных фильмов и мультфильмов, среди которых "Смурфики", хиты киностудий DreamWorks Animation и Lionsgate. Парк предлагает аттракционы виртуальной реальности, экстремальные аттракционы и впечатляющие развлекательные программы. Посетители с восторгом откроют для себя тайны кинематографа и познакомятся с героями любимых голливудских фильмов.

MOTIONGATE™ Dubai поделен на пять тематических зон по мотивам любимых фильмов. На его территории работают 27 оригинальных горок и аттракционов для гостей любого возраста. Также доступны дополнительные развлечения: представления, встречи с любимыми героями фильмов и многое другое.

Романтика индийского кино в BOLLYWOOD PARKS™ Dubai

BOLLYWOOD PARKS ™ Dubai. Фото: Пресс-служба

BOLLYWOOD PARKS™ Dubai – это настоящий калейдоскоп динамичных событий, танцев, романтики, вкусов и неповторимых впечатлений. Посетители могут почувствовать себя героем болливудской истории – в пяти тематических зонах гостей парка ожидают головокружительные аттракционы и впечатляющие представления, созданные по мотивам самых знаменитых блокбастеров. И, конечно, нельзя пропустить зрелищное представление Jaan-E-Jigar – первый в регионе болливудский мюзикл в бродвейском стиле.

На территории 16 горок и аттракционов, здесь же расположены 3D и 4D кинотеатры. На площадках болливудского парка проводят яркие танцевальные представления и мастер-классы. К услугам гостей также шесть тематических кафе и ресторанов, в числе которых ресторан высокой кухни Mughal-E-Azam.

Бесконечное веселье в LEGOLAND® Dubai

©2018 The LEGO Group. LEGOLAND ® Dubai. Фото: Пресс-служба

Удивительный мир LEGO® открывается в парке развлечений LEGOLAND® Dubai. Это великолепный тематический парк для семейного отдыха с детьми от 2 до 12 лет, в котором гостей ждут более 40 тематических горок и аттракционов LEGO, шоу и возможность ощутить себя настоящим строителем. Парк предлагает 15 тысяч моделей LEGO, созданных из 60 миллионов деталей знаменитого конструктора, шесть тематических зон и множество развлечений в помещении и на открытом воздухе.

LEGOLAND® Dubai – это единственный тематический парк LEGO® на Ближнем Востоке. Он состоит из шести тематических зон: "Фабрика", "Город LEGO", "Приключение", "Воображение", "Королевства", "Мини-страна". Также здесь работают интерактивные аттракционы и развлечения для всей семьи.

Аквапарк LEGOLAND® Water Park

LEGOLAND ® Water Park. Фото: Пресс-служба

LEGOLAND® Water Park – единственный в регионе аквапарк, созданный специально для семейного отдыха с детьми от 2 до 12 лет. Посетителей ожидает более 20 тематических водных спусков и аттракционов LEGO, среди которых бассейн LEGO с искусственными волнами, игровая площадка DUPLO® для малышей и аттракцион "Сплав по реке на плоту", при помощи которого можно придумать и построить собственный плот из LEGO. Всю семью ждет море веселья.

Аквапарк расположен в непосредственной близости к тематическому парку LEGOLAND® Dubai. Среди множества горок и развлечений, самыми популярными стали бассейн с имитацией волн и бассейн DUPLO с искусственными волнами для самых маленьких, аттракционы "Водное Сафари DUPLO®", "Водный городок", "Горки-близнецы", водная горка "Всплеск веселья" высотой 18 метров. На его территории парка расположены комфортные комнаты для переодевания, магазины и рестораны.

Развлечения Riverland™ Dubai

Riverland ™ Dubai. Фото: Пресс-служба

Знакомство с развлекательным комплексом Dubai Parks and Resorts начинается с тематического пространства Riverland™ Dubai. Прогуляйтесь вдоль реки и совершите путешествие во времени – посетите четыре уникально оформленные зоны, в которых представлены некоторые из величайших эпох прошлого. К вашим услугам более 50 магазинов и ресторанов – вас ждет отличный шопинг и аппетитные блюда со всего мира.

Парк поделен на четыре тематические зоны: Французская деревня, Променад, Ворота в Индию, Полуостров. Здесь находятся три открытых площадки для проведения мероприятий, одна крытая многофункциональная площадка. Вход в зону Riverland™ бесплатный.

17 октября 2018, 11:46

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