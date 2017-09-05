Названа самая эффективная диета

Главным отличием кетодиеты является то, что основную часть калорий в ней составляют жиры и белки. Подобная замена заставляет мозг и другие органы тела использовать для получения энергии жирные кислоты и кетоны.

Как указывают специалисты, при кетодиете организм функционирует за счет собственных отложений жировой ткани, а также за счет энергии жиров из употребляемой пищи. Так называемые кетоновые тела образуются в организме в процессе липолиза, то есть проникновения излишков жиров в кровь. Организм использует их в качестве энергетической подпитки. Образуются кетоновые тела в печени у человека, ограничивающего себя в употреблении глюкозы. Добиться этого можно, если снизить потребление углеводов до ста грамм в сутки, – считают эксперты.



"То, что эта диета так сильно влияет на память и работу мозга в преклонные годы жизни, очень воодушевляет нас", – рассказывает Эрик Вердин из университета Калифорнии в Сан-Франциско, один из авторов опубликованных в журнале Cell Metabolism статей. Диета фактически переводит мышцы и клетки мозга в особый режим "сбережения энергии". В итоге мышцы становятся более выносливыми, а клетки мозга медленнее стареют.

Эти наблюдения показали, что кетоновая диета во всех ее вариациях действительно улучшает работу мозга в пожилые годы. Кетодиета в процессе исследований заметно снижала вероятность умереть в средние годы, но при этом не продлевала жизнь, отмечают ученые. Переход на кетоновый метаболизм менял воздействие инсулина на клетки организма и "запускал" гены, связанные с голодом и постоянным недостатком питательных веществ.

"То, какими большими были эти изменения, очень сильно поразило меня. Мы и раньше предполагали, что переход на кетоновый метаболизм позитивно скажется на процессе старения, но масштаб тех изменений, которые мы зафиксировали, вполне заслуживал удивления", – заключает руководитель группы из университета Калифорнии в Дэвисе Джон Рэмзи.