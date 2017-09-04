Юбилейная Пятая Реальная Премия MusicBox пройдет в Москве

Главное музыкальное событие этой осени уже совсем скоро объединит всех желающих оторваться от привычной реальности. Хотите стать ближе к звездам? Тогда добро пожаловать на Юбилейную Пятую Реальную Премию MusicBox 2017, которая пройдет 23 сентября в концертном зале Crocus City Hall.

Премия группы телеканалов MusicBox каждый год задает высокую планку своим конкурентам – сюрпризов все больше, а звезды еще ярче. В этом году концерт, посвященный церемонии вручения премии, пройдет под слоганом "Музыка вселенной". Характерные космические декорации и тематические спецэффекты, музыкальные постановки и полюбившиеся хиты – все это обеспечит полное погружение в бескрайнюю музыкальную вселенную.

Популярные звезды шоу-бизнеса зажгут на сцене концертного зала Crocus City Hall. Осваивать просторы космоса вместе с вами будут Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Ёлка, Ольга Бузова, Макс Барских, Ани Лорак, Artik&Asti, Нюша, Алексей Воробьев, Ханна, Митя Фомин, А`STUDIO, Стас Михайлов, Валерия, приглашенная группа The Parakit и другие.