Россиян зовут в арабскую сказку
Обойти город за один день не получится, поэтому рекомендуется поселиться в комплексе Rixos Premium Dubai. Расположенный на первой береговой линии Jumeirah Beach Residence : 35-этажный отель по праву считается одной из главных достопримечательностей города.
Отель премиум-класса предлагает для размещения гостей 443 номера, в том числе делюкс, одно– и двухкомнатные люксы. Здесь есть даже "хрустальный" люкс, площадью 150 кв. метров. Кроме того, к услугам деловых путешественников предлагаются 10 переговорных залов и один банкетный зал, способный вместить до 850 человек.
Из окон отеля открывается вид на самое большое колесо обозрения в мире - The Dubai Eyе. В шаговой доступности от гостиничного комплекса также популярные места для шопинга и ночной жизни Dubai Marina Mall и The Walk.
Выгодное расположение у моря открывает множество возможностей для отдыха. Любителям водных видов спорта Rixos Premium Dubai предлагает Sky & Sea Adventures Dubai и дайвинг-центр Reef в водах Аравийского залива. Здесь каждый найдет себе занятие по душе: от рыбалки, водных лыж и каякинга до подводного плавания.
Для многих сегодня отдых не может быть полноценным без СПА-салона. В турецком хамаме в Natureland Spa можно насладиться традиционной процедурой. А фитнес-центр Technogym с прекрасными видами на Персидский залив предоставляет богатые возможности приверженцам здорового образа жизни.
Когда же вопрос с проживанием решен, можно смело отправляться за новыми впечатлениями от арабской сказки. Дубай не зря называют "городом богачей", ведь много своих правил, о которых лучше не забывать.
Например, лучше не рисковать и не пить спиртное на улице – за это грозит серьезный штраф, ну, а если появиться на улице славного города пьяным то и вовсе можно сесть в тюрьму.
Наказанием может обернутся и демонстрация неприличных жестов, и громкие ругательства. Эмираты – мусульманская страна, поэтому женщинам рекомендуется серьезно отнестись к выбору одежды и не прогуливаться по центру Дубай в коротких шортах.
В традициях арабского востока для женщин создан специальный вагон автобуса и метро.
Торговаться на базарах не можно, а даже нужно. Продавцы здесь специально завышают цены, так что грамотный торг может снизить сумму вашей покупки в разы.
В качестве сувениров вам предложат приобрести картину из песка или песочные часы. Помните, что чаще всего, другие сувениры производят в Китае и стоят они неоправданно дорого.
В Дубай вежливость может действительно творить чудеса. Помните, что если вы будете учтивы и улыбчивы, то вам могут открыться все дороги.
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