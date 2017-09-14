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Lifestyle

Россиян зовут в арабскую сказку

Фото: premiumdubai-ru.rixos.com
До середины прошлого века Дубай был всего лишь небольшим поселением, жители которого зарабатывали себе на жизнь добычей жемчуга. Спустя 150 лет деревушка превратилась в крупнейший город Арабских эмиратов и стала главным финансовым и культурным центром страны. Здесь эклектика гармонично сочетается с достижениями цивилизации: восточные базары соседствуют с пустынями и небоскребами, а роскоши и комфорту уделяют особое внимание.
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Обойти город за один день не получится, поэтому рекомендуется поселиться в комплексе Rixos Premium Dubai. Расположенный на первой береговой линии Jumeirah Beach Residence : 35-этажный отель по праву считается одной из главных достопримечательностей города. 

Отель премиум-класса предлагает для размещения гостей 443 номера, в том числе делюкс, одно– и двухкомнатные люксы. Здесь есть даже "хрустальный" люкс, площадью 150 кв. метров. Кроме того, к услугам деловых путешественников предлагаются 10 переговорных залов и один банкетный зал, способный вместить до 850 человек. 

Фото: premiumdubai-ru.rixos.com

Из окон отеля открывается вид на самое большое колесо обозрения в мире - The Dubai Eyе. В шаговой доступности от гостиничного комплекса также популярные места для шопинга и ночной жизни Dubai Marina Mall и The Walk.

Выгодное расположение у моря открывает множество возможностей для отдыха. Любителям водных видов спорта Rixos Premium Dubai предлагает Sky & Sea Adventures Dubai и дайвинг-центр Reef в водах Аравийского залива. Здесь каждый найдет себе занятие по душе: от рыбалки, водных лыж и каякинга до подводного плавания.  

Фото: premiumdubai-ru.rixos.com

Для многих сегодня отдых не может быть полноценным без СПА-салона. В турецком хамаме в Natureland Spa можно насладиться традиционной процедурой. А фитнес-центр Technogym с прекрасными видами на Персидский залив предоставляет богатые возможности приверженцам здорового образа жизни.  

Когда же вопрос с проживанием решен, можно смело отправляться за новыми впечатлениями от арабской сказки. Дубай не зря называют "городом богачей", ведь много своих правил, о которых лучше не забывать.

Фото: premiumdubai-ru.rixos.com

Например, лучше не рисковать и не пить спиртное на улице – за это грозит серьезный штраф, ну, а если появиться на улице славного города пьяным то и вовсе можно сесть в тюрьму.

Наказанием может обернутся и демонстрация неприличных жестов, и громкие ругательства. Эмираты – мусульманская страна, поэтому женщинам рекомендуется серьезно отнестись к выбору одежды и не прогуливаться по центру Дубай в коротких шортах.

В традициях арабского востока для женщин создан специальный вагон автобуса и метро.

Торговаться на базарах не можно, а даже нужно. Продавцы здесь специально завышают цены, так что грамотный торг может снизить сумму вашей покупки в разы.

Фото: premiumdubai-ru.rixos.com

В качестве сувениров вам предложат приобрести картину из песка или песочные часы. Помните, что чаще всего, другие сувениры производят в Китае и стоят они неоправданно дорого.

В Дубай вежливость может действительно творить чудеса. Помните, что если вы будете учтивы и улыбчивы, то вам могут открыться все дороги.

14 сентября 2017, 11:16

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