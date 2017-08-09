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Как выглядеть по-королевски

Алла Довлатова. Фото: пресс-служба
К одним женщинам мужчины относятся по-королевски, в то время как другие постоянно терпят неуважительное отношение со стороны сильного пола? Это не случайно.
прочитано 1551 раз

Королевами не рождаются, ими становятся. В каждой женщине дремлет ее королевская сущность. Важно пробудить ее. 

Фото: пресс-служба

Cпециалисты в области красоты и здоровья cтудии To Be Queen из любой женщины cделают королеву. "В красоте нужно жить, чтобы узнать ее, позаботьтесь о теле, чтобы душе хотелось в нем жить… Покоряй совершенством!" – советуют эксперты.

Ирина Забияка. Фото: пресс-служба

"Быть женщиной – это возможность показать свою сексапильность и социальный статус до королевских высот", – делятся секретами красоты специалисты.

В To Be Queen высокий уровень профессионализма мастеров дополняется косметическими средствами от лучших мировых производителей. A cпектр оказываемых услуг довольно разнообразен.

Фото: пресс-служба

Опытные мастера оказывают парикмахерские услуги, делают маникюр и педикюр, массаж. Косметологи позаботятся о вашей коже, а благодаря профессиональным установкам для загара она приобретет оливковый оттенок.

9 августа 2017, 11:26

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