Правильно худеть можно без диет

Эксперт дала советы, как можно комфортно похудеть без диет. Этому помогут яркие новинки лета – апельсиновые чипсы в шоколаде, фруктовые хинкали, творожные рафаэлло.

"Сбалансированное меню – это не просто новый набор продуктов или их новое сочетание. Это месяцы работы поваров, диетолога и экспертов. Мы анализировали, придумывали, прорабатывали, отбирали, искали и пробовали!" – рассказала владелец сервиса по доставке правильного и сбалансированного питания Eat and Train Кристина Воробьева.

"Мы знаем, что нужно людям, которые ведут здоровый образ жизни. И с уверенностью заявляем, что самое эффективное – это не диета, а постоянное правильное питание", – отметила специалист.

Правильное питание не ограничивается творогом и куриной грудкой. Оно может и должно быть разнообразным, вкусным и доступным. В рационах надо использовать красную рыбу, говядину, редкие крупы. Главное преимущество питания – экономия времени.

Набор на день включает в себя пять приемов пищи. Эксперт порекомендовала:

– утром перед завтраком выпивайте стакан воды комнатной температуры

– питаться дробно – 4-5 раз в день с интервалом около трех часов

– соблюдать питьевой режим, выпивать 1,5-2 литра воды, в жаркие дни количество потребления воды лучше немного увеличить. Можно индивидувльно рассчитать требуемое количество воды – 35 мл на 1 кг массы тела

– ужинать за три часа до сна. Если очень голодно, то можно выпить кефир 1%

– если дополнительно вы принимаете спортивное питание, учитывайте его калорийность

– также стоит учитывать любую съеденную дополнительно еду или выпитую чашку кофе. Неважно, был ли это творог или куриная грудка, они все равно имеют калорийность. Мнение, что белок считать не нужно ошибочное

– правильное питание в сочетании с физической нагрузкой изменит вас не только внешне, но и внутренне. Так как наше здоровье в первую очередь зависит от того, что мы едим.