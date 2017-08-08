Клинтон в нелепом наряде пришла на свадьбу дочки миллиардера

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон вместе с супругом, бывшим президентом США Биллом Клинтоном посетили свадьбу израильского футболиста Алекса Свейка и его избранницы – дочери марокканского миллиардера Марка Лазри Софии в Нью-Йорке. Торжество было организовано в одном из пятизвездочных отелей.

Политик появилась в свете в эффектном, но неоднозначном наряде. Нелепый для подобного торжества вид 69-летней Хиллари стал предметом бурного обсуждения в Сети.

Клинтон облачилась с легкое голубое платье в стиле марокканского кафтана. Свой образ она дополнила украшениями и блестящими туфлями с узким носом. Не всем интернет-пользователям наряд пришелся по вкусу. Однако все же большинство, привыкшее видеть политика в строгом брючном костюме, пришло в восторг от восточного одеяния Хиллари.

Клинтон тут же прозвали "восточной королевой". "Несмотря на присутствие многочисленных законодательниц мод (в том числе Дженнифер Лопес, одетую в вечернее платье изумрудного цвета), наряд Хиллари Клинтон завоевал нашу самую лучшую оценку", -сообщает ллянцевый журнал Vogue.

Отметим, Клинтон буквально светилась от счастья и весь вечер держала супруга за руку. Они не расставались ни на минуту. Присутствующие на свадьбе гости отметили, что пара наладила отношения и выглядит гармонично.

Публикация от Hillary Goddess Clinton (@hillaryrodhamclinton1947) Авг 7 2017 в 12:25 PDT

Среди гостей было много знаменитостей. Помимо четы Клинтон и Дженифер Лопес со своим возлюбленным Алексом Родригесом, поздравить молодоженов прибыла и дочь президента США Дональда Трампа Тиффани и другие.