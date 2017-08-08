Клинтон в нелепом наряде пришла на свадьбу дочки миллиардера
Политик появилась в свете в эффектном, но неоднозначном наряде. Нелепый для подобного торжества вид 69-летней Хиллари стал предметом бурного обсуждения в Сети.
Клинтон облачилась с легкое голубое платье в стиле марокканского кафтана. Свой образ она дополнила украшениями и блестящими туфлями с узким носом. Не всем интернет-пользователям наряд пришелся по вкусу. Однако все же большинство, привыкшее видеть политика в строгом брючном костюме, пришло в восторг от восточного одеяния Хиллари.
Клинтон тут же прозвали "восточной королевой". "Несмотря на присутствие многочисленных законодательниц мод (в том числе Дженнифер Лопес, одетую в вечернее платье изумрудного цвета), наряд Хиллари Клинтон завоевал нашу самую лучшую оценку", -сообщает ллянцевый журнал Vogue.
Отметим, Клинтон буквально светилась от счастья и весь вечер держала супруга за руку. Они не расставались ни на минуту. Присутствующие на свадьбе гости отметили, что пара наладила отношения и выглядит гармонично.
Среди гостей было много знаменитостей. Помимо четы Клинтон и Дженифер Лопес со своим возлюбленным Алексом Родригесом, поздравить молодоженов прибыла и дочь президента США Дональда Трампа Тиффани и другие.
Она разместила провокационный снимок в соцсети
Dni.Ru поговорили с коллегами актрисы Полины Шаниной
Он был похожим на восточный кафтан
Певица заговорила о прибавлении в семье