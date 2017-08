Главные события Москвы с 25 по 31 августа 2017 года

Последние дни лета лучше провести с огоньком! К услугам москвичей классические ансамбли и рок-бэнды, фестивали и новинки в кино. Dni.Ru рассказывают о самых значимых событиях ближайших семи дней.

25 августа, пятница

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT представит новый сингл Артур Беркут. Артист – наследник династии цирковых артистов, которому, тем не менее, довелось побывать солистом знаменитых групп "Автограф" и "Ария". Сейчас же Артур находится в свободном плавании и делает сольную карьеру. Помимо нового материала на концерте прозвучат лучшие песни проектов, участником которых побывал Беркут, а также ожидается появление специального гостя, чье имя не раскрывается.

Состоятся последние в этом сезоне мероприятия в рамках ежегодного летегой фестиваля Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева. 25 августа в "Новой опере" покажут спектакль "Коппелия", а 30 августа – "Жизель".

Также к завершению подойдут "Летние балетные сезоны" театра РАМТ. 25 августа покажут "Жизель", 26 августа – "Ромео и Джульетта", 27 августа – "Золушка", 28 августа – "Дон Кихот", 29 августа – "Лебединое озеро".

26 августа, суббота

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в рамках фестиваля "Японская осень 2017" с 12 до 16 часов пройдет показ японской чайной церемонии "Чай в поле" ("Но Да Тэ") под открытым небом. Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм рассказывает: "Это премьера, на которую мы приглашаем всех жителей и гостей столицы! Ранее Общество "Касуми Кай" никогда не проводило чайных церемоний под открытым небом. Чайная церемония – это древнее традиционное японское искусство, которое бережно сохраняется в культуре и передаётся учителями из поколения в поколение. Церемония "Чай в поле" позволит не только стать зрителем чайного действа и насладиться чудесным чаем, но и полюбоваться красотой зелёного цветущего сада".

А уже вечером, в 20:00, состоится заключительный летний Ночной гала-концерт на траве из цикла Classic Open Air Moscow. Прозвучат шедевры мировой музыки Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Иоганна Штрауса, Имре Кальмана и других великих композиторов в исполнении знаменитых артистов Большого театра, "Геликон-Оперы" и Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко при сопровождении Государственного духового оркестра России.

27 августа, воскресенье

В Stadium выступит австралийская поп-панк группа 5 Seconds Of Summer. Коллектив начал завоевывать сердца поклонников в 2011 году, выкладывая песни в интернет – в основном каверы на популярные композиции. В 2013 году последовал настоящий взлет, когда клип "Don’t stop" в сети посмотрели более 16 миллионов пользователей. С тех пор ребята колесят по городам и странам, где их ждут толпы фанатов.

В рамках летнего музыкального фестиваля "Классика в Кусково" публике будет представлена джазовая программа "Странники в ночи". Прозвучат композиции Кампферта, Уоррена, Эллингтона, Хенди, Эмерсона в зажигательном исполнении ансамбля "Classic`n`Jazz".

28 августа, понедельник



В клубе "Союз Композиторов" продолжится проект Tablao Flamenco. Это клубный вариант представления фламенко во всех трех его формах: cante (пение), baile (танец), guitarra (гитарное искусство). Таблао – это постоянные еженедельные концерты фламенко, постоянная публика, любящая и понимающая это искусство.

29 августа, вторник

В клубе "16 тонн" даст два концерта ( 29 и 30 августа ) Гарик Сукачев с программой "Все хиты". Организаторы отмечают, что было решено провести сразу два вечера, чтобы всем желающим хватило места. А также, чтобы дать артисту возможность включить в программу все любимые слушателями песни, не исполнявшиеся вживую вот уже года четыре. Среди которых есть и по-настоящему народные – "Моя бабушка курит трубку" или "Я милого узнаю по походке".

По многочисленным заявкам публики состоится еще один концерт-прогулка по Москве-реке "Музыка на воде". На этот раз три часа антистресса и полноценный концерт в двух отделениях с антрактом-фуршетом на борту теплохода "Маэстро" получат любители аргентинского танго и Астора Пьяццоллы. Гости проведут незабываемый вечер под аккомпанемент известных музыкантов Москонцерта, вид московских набережных в лучах заходящего солнца и успокаивающий плеск воды за бортом теплохода. В программе El Nuevo Tango прозвучат произведения Астора Пьяццоллы, гения танго: "Времена года в Буэнос-Айресе", "История танго", "Обливион", "Гранд танго", "Либертанго" и другие. Исполнители: Юлия Игонина (скрипка), Олег Бугаев (виолончель), Наталья Белоколенко-Каргина (флейта), Наталия Гусь (фортепиано), Аркадий Резник (гитара), Михаил Шостак (аккордеон).

30 августа, среда

В Stadium Live выступит британская инди-рок группа alt-J. В музыку коллектива входит и размеренный фолк, и акустическа, и подвижные поп-мелодии. Смесь жанров помогла alt-J найти поклонников как среди любителей независимой музыки, так и тех, кто предпочитает форматную популярную музыку.

А вот в "Известия Холл" на сцену выйдут альтернативщики из Японии One Ok Rock. Музыканты имеют поклонников по всему миру, устраивают туры по Америке и Европе, выпускают клипы. На их звучание повлияли такие всемирно известные бэнды, как Linkin Park, Enter Shikari, Good Charlotte и My Chemical Romance. К 2017 году в активе группы 8 альбомов, выступления на фестивалях Reading & Leeds, Pinkpop, Rock am Ring. В рамках очередного тура, приуроченного к выходу альбома Ambitions, One Ok Rock заедут и в Москву.

В караоке-театре "Синематограф"на территории "Трехгорной Мануфактуры" состоится встреча актеров, принявших участие в съемках нового российско-американского шпионского триллера "Оракул: игра втемную". Среди гостей: Александр Головин, Полина Гретц, Денис Семинихин, Майкл Мэдсен, Стивет Болдуин, Эрика Робертса. Специально для съемок из Голливуда прилетел актер Одед Фер, известный по фильмам: "Мумия" и "Обитель зла-2: Апокалипсис". По словам продюсера фильма и одновременно Президента Кинокомпании "Царь Pictures" Александра Изотова, фильм повествует о раскрытии и предотвращении бархатной революции, технологии ее подготовки и работе российских и западных спецслужб.

31 августа, четверг

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT на сцену выйдет группа "Лицей". Это знаменитое женское трио, появившееся на свет в начале 1990-х. С тех пор прошло много лет, состав многократно менялся, за исключением бессменной участницы Анастасии Макаревич, но группа продолжает существовать и радовать своих поклонников живыми выступлениям. Можно смело ожидать, что будут исполнены все самые значимые хиты, в частности незабвенная композиция "Осень".

В кино выйдет отечественный фильм "Гоголь. Начало". По сюжету молодому писателю предстоит столкнуться с потусторонним. Другая новинка – фантастический боевик "Сврехлюди", рассказывающий про королевскую семью, обладающую невероятными способностями, свергнутую путем переворота и сбежавшую от преследователей… на Гавайи. Желающим посмеяться стоит обратить внимание на комедию "Вышибала: Эпический замес", продолжение сумасбродных приключений хоккеиста-головореза. А тем, кто жаждет пощекотать себе нервы, подойдет ужастик "Квест". В Москве игры, где участникам за определенное время нужно выбраться из комнаты, решая головоломки, – очень популярны. Только вот героям не повезло – их квест превратился в смертельный кошмар.