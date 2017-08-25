Главные события Москвы с 25 по 31 августа 2017 года

Путешествия Секс и отношения Еда Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
Ольга Бузова осталась без волос
партнеры
Пятница 25 августа
Лента новостей
12:45
Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
12:14
Мужчина умер в такси у поликлиники на юго-западе Москвы
12:11
Гусева и Романец из "Дома-2" обвинили в обмане
11:58
Осень "дыхнет" на москвичей холодом
11:47
Обнаружена новая опасность антибиотиков
11:44
Яценюк в образе агента ЦРУ развеселил Сеть
11:37
Медработник выиграла $758 миллионов и сразу уволилась
11:33
Собчак показала внушительный живот
11:04
Голая Штурм доводит до тошноты
11:02
Магазинам разрешили и дальше продавать просроченный хлеб
10:49
Наблюдавший за тонущим автобусом очевидец рассказал о трагедии
10:46
Польша наживает новых врагов в Европе
10:45
Совет на выходные
10:33
Москвича зарезали в собственной квартире
10:25
Женщины оказались ненасытнее мужчин в постели
09:47
Открытое письмо зализанной Шурыгиной
09:33
Автобус с десятками человек упал с обрыва на Кубани
09:23
Мужчина изнасиловал обидчика дочери бытовыми приборами
09:22
Избитый на месте убийства Немцова волонтер умер
08:45
Российский актер сбежал на Украину и стал солдатом
08:27
Германия отомстила Эрдогану за атаку на Меркель
08:16
Хабаровских живодерок жестко наказали за убийства
08:02
Известный голливудский актер умер от рака
21:55
Пенсионный фонд посулил нуждающейся Пугачевой полмиллиона
21:55
В Москве столкнулись два автобуса
21:39
Дочь Джоли рискует превратиться в мальчика
21:28
Кого Полина Петренко подозревает в убийстве отца
21:25
Малахов оставил Борисова без любви
21:13
В США пожилой мужчина захватил заложников в ресторане
20:59
Лишенный прав за пьяную езду Карпин собрался в суд
20:44
Аэропорт Домодедово затопило (видео)
20:30
Учитель защитил одержимого Серебренникова
20:28
Назван лучший футболист Европы
20:16
Кто обгонит Псаки по ляпам
20:16
Кобзон о маленькой пенсии Пугачевой: Вранье
20:03
Россиянка выкрала сына у опекунов в Италии
20:02
Бывший президент Польши Лех Валенса попал в аварию
19:32
Вид больного Краснова в инвалидной коляске поверг в шок
19:21
Пугливый Порошенко унизил обыском собственных офицеров
19:19
В Тюмени прошел митинг вкладчиков против политики Центробанка
19:08
Найдена самая сексуальная преступница
19:01
Малахов покаялся в тяжких грехах на исповеди патриарху
19:01
Умер знаменитый балетмейстер Владимир Василев
18:50
Неверов пожелал шахтерам безопасной работы
18:41
Шарапова показала шикарную фигуру в новом платье для турнира
18:34
В Москве обокрали здание Казначейства России
18:28
Мир заговорил о третьем ребенке Месси
18:02
В Петербурге коммунальщики скотчем примотали ветки к деревьям
17:50
Кобзон оправдался за лечение от рака за границей
17:46
"Теракт после парада": Украину напугал взрыв в центре Киева
17:38
В День знаний школьникам расскажут о будущем России
17:31
Как российские герои борются с терроризмом в Сирии
17:19
Трамп посмеялся над затмением "черного" Обамы
17:09
Отменить 1 сентября из-за Курбан-байрама попросили родители
16:54
На МЦК появятся дополнительные переходы
16:51
Жена о смерти Александра Маслякова
16:47
Москва бьет рекорд по новостройкам
16:38
Раскрыты баснословные доходы актеров из "Игры престолов"
16:37
Программа "Народный гараж" завершится к концу года
16:22
Возмущенная Азиза: Шепелев играет свою роль
16:16
Страдающая по iPhone 7 россиянка встревожила Сеть (видео)
16:16
В Москве обстреляли водителя автобуса
16:07
В России выпал первый летний снег (видео)
16:01
"Росатом" разработает новое оружие
15:57
В Москве запустили тематический поезд ко Дню города
15:34
Google научился распознавать депрессию
15:33
Именинник 24 раза ударил ножом пристававшую подругу жены
15:29
В Москве объявлено экстренное предупреждение
15:27
Сергей Собянин открыл новую школу в Куркино
15:20
В США умер известный музыкант
15:19
Поклонская сделала неожиданное признание Учителю
15:14
Что будет с наследием Веры Глаголевой
15:08
Имущество Гульнары Каримовой в России хотят арестовать
15:00
В центре Киева прогремел взрыв
14:58
Отсутствие сновидений грозит слабоумием
14:46
Названы 100 лучших школ Подмосковья
14:32
Мэрию Москвы удивил скандал с отменой 1 сентября
14:31
Знаменитости пришли на новое шоу Андрея Малахова
14:10
На здание суда в Стамбуле совершено нападение
13:54
В Москве нашли тело с огнестрельным ранением
13:49
Украинцы в шоке от "парада негров" в центре Киева
13:32
Ученые нашли новые доказательства жизни на Марсе
13:27
Обожженная Юлия Пересильд показала свое истинное лицо
13:13
Финны обнимаются с деревьями в честь столетия республики
12:45
Неизвестный сибиряк выгуливает спокойную курицу на нитке (фото)
12:40
Фадеев показал морщинистую дочь Савичевой
12:39
Мусульмане отменили Первое сентября в Москве
12:38
Замужняя Александрова бросилась к запертому Серебренникову
12:28
Древнее знание открылось археологам в канализации
12:18
В Самаре пенсионерка выжила после столкновения с поездом
12:17
В главном магазине России нашли кишечную палочку
12:08
Отмечающий праздник Порошенко напал на Россию
12:04
Двое подростков надругались над ребенком под Красноярском
11:54
Вандалы уничтожили памятник маршалу Жукову в Одессе
11:42
В центре Киева застрелили иностранца
11:35
Новый поворот в деле об убийстве чемпиона мира в Хабаровске
11:35
Игорь Крутой: Чтобы понять, с кем ты жил, надо разойтись
11:30
"Убийца" iPhone будет стоить 70 тысяч
11:28
Мертвый пенсионер месяц пролежал в квартире на востоке Москвы
11:19
Опухшая Погребняк поправилась на 30 килограммов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Алла Пугачева протянет еще год
Обрюзгшую Пугачеву сняли за примеркой блузки
Мусульмане отменили Первое сентября в Москве
Корчевников побил Малахова в его новом шоу
Российский актер сбежал на Украину и стал солдатом
Малахов попал в скандал с Серебренниковым
Lifestyle

Главные события Москвы с 25 по 31 августа 2017 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Последние дни лета лучше провести с огоньком! К услугам москвичей классические ансамбли и рок-бэнды, фестивали и новинки в кино. Dni.Ru рассказывают о самых значимых событиях ближайших семи дней.
прочитано 341 раз

25 августа, пятница

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT представит новый сингл Артур Беркут. Артист – наследник династии цирковых артистов, которому, тем не менее, довелось побывать солистом знаменитых групп "Автограф" и "Ария". Сейчас же Артур находится в свободном плавании и делает сольную карьеру. Помимо нового материала на концерте прозвучат лучшие песни проектов, участником которых побывал Беркут, а также ожидается появление специального гостя, чье имя не раскрывается.

Фото: classicalballet.ru

Состоятся последние в этом сезоне мероприятия в рамках ежегодного летегой фестиваля Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева. 25 августа в "Новой опере" покажут спектакль "Коппелия", а 30 августа – "Жизель".

Фото: ramt.ru

Также к завершению подойдут "Летние балетные сезоны" театра РАМТ. 25 августа покажут "Жизель", 26 августа – "Ромео и Джульетта", 27 августа – "Золушка", 28 августа – "Дон Кихот", 29 августа – "Лебединое озеро".

26 августа, суббота

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в рамках фестиваля "Японская осень 2017" с 12 до 16 часов пройдет показ японской чайной церемонии "Чай в поле" ("Но Да Тэ") под открытым небом. Директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм рассказывает: "Это премьера, на которую мы приглашаем всех жителей и гостей столицы! Ранее Общество "Касуми Кай" никогда не проводило чайных церемоний под открытым небом. Чайная церемония – это древнее традиционное японское искусство, которое бережно сохраняется в культуре и передаётся учителями из поколения в поколение. Церемония "Чай в поле" позволит не только стать зрителем чайного действа и насладиться чудесным чаем, но и полюбоваться красотой зелёного цветущего сада".

Сад МГУ "Аптекарский огород". Фото: vk.com

А уже вечером, в 20:00, состоится заключительный летний Ночной гала-концерт на траве из цикла Classic Open Air Moscow. Прозвучат шедевры мировой музыки Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Иоганна Штрауса, Имре Кальмана и других великих композиторов в исполнении знаменитых артистов Большого театра, "Геликон-Оперы" и Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко при сопровождении Государственного духового оркестра России.

27 августа, воскресенье

В Stadium выступит австралийская поп-панк группа 5 Seconds Of Summer. Коллектив начал завоевывать сердца поклонников в 2011 году, выкладывая песни в интернет – в основном каверы на популярные композиции. В 2013 году последовал настоящий взлет, когда клип "Don’t stop" в сети посмотрели более 16 миллионов пользователей. С тех пор ребята колесят по городам и странам, где их ждут толпы фанатов.

Группа 5 Seconds Of Summer. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic

В рамках летнего музыкального фестиваля "Классика в Кусково" публике будет представлена джазовая программа "Странники в ночи". Прозвучат композиции Кампферта, Уоррена, Эллингтона, Хенди, Эмерсона в зажигательном исполнении ансамбля "Classic`n`Jazz".

28 августа, понедельник

Фото: GLOBAL LOOK press/Gary Lee

В клубе "Союз Композиторов" продолжится проект Tablao Flamenco. Это клубный вариант представления фламенко во всех трех его формах: cante (пение), baile (танец), guitarra (гитарное искусство). Таблао – это постоянные еженедельные концерты фламенко, постоянная публика, любящая и понимающая это искусство.

29 августа, вторник

Гарик Сукачев. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

В клубе "16 тонн" даст два концерта ( 29 и 30 августа ) Гарик Сукачев с программой "Все хиты". Организаторы отмечают, что было решено провести сразу два вечера, чтобы всем желающим хватило места. А также, чтобы дать артисту возможность включить в программу все любимые слушателями песни, не исполнявшиеся вживую вот уже года четыре. Среди которых есть и по-настоящему народные – "Моя бабушка курит трубку" или "Я милого узнаю по походке".

По многочисленным заявкам публики состоится еще один концерт-прогулка по Москве-реке "Музыка на воде". На этот раз три часа антистресса и полноценный концерт в двух отделениях с антрактом-фуршетом на борту теплохода "Маэстро" получат любители аргентинского танго и Астора Пьяццоллы. Гости проведут незабываемый вечер под аккомпанемент известных музыкантов Москонцерта, вид московских набережных в лучах заходящего солнца и успокаивающий плеск воды за бортом теплохода. В программе El Nuevo Tango прозвучат произведения Астора Пьяццоллы, гения танго: "Времена года в Буэнос-Айресе", "История танго", "Обливион", "Гранд танго", "Либертанго" и другие. Исполнители: Юлия Игонина (скрипка), Олег Бугаев (виолончель), Наталья Белоколенко-Каргина (флейта), Наталия Гусь (фортепиано), Аркадий Резник (гитара), Михаил Шостак (аккордеон).

30 августа, среда

В Stadium Live выступит британская инди-рок группа alt-J. В музыку коллектива входит и размеренный фолк, и акустическа, и подвижные поп-мелодии. Смесь жанров помогла alt-J найти поклонников как среди любителей независимой музыки, так и тех, кто предпочитает форматную популярную музыку.

Группа alt-J. Фото: GLOBAL LOOK press/Pedro Fiuza

А вот в "Известия Холл" на сцену выйдут альтернативщики из Японии One Ok Rock. Музыканты имеют поклонников по всему миру, устраивают туры по Америке и Европе, выпускают клипы. На их звучание повлияли такие всемирно известные бэнды, как Linkin Park, Enter Shikari, Good Charlotte и My Chemical Romance. К 2017 году в активе группы 8 альбомов, выступления на фестивалях Reading & Leeds, Pinkpop, Rock am Ring. В рамках очередного тура, приуроченного к выходу альбома Ambitions, One Ok Rock заедут и в Москву.

В караоке-театре "Синематограф"на территории "Трехгорной Мануфактуры" состоится встреча актеров, принявших участие в съемках нового российско-американского шпионского триллера "Оракул: игра втемную".  Среди гостей: Александр Головин, Полина Гретц, Денис Семинихин, Майкл Мэдсен, Стивет Болдуин, Эрика Робертса. Специально для съемок из Голливуда прилетел актер Одед Фер, известный по фильмам: "Мумия" и "Обитель зла-2: Апокалипсис". По словам продюсера фильма и одновременно Президента Кинокомпании "Царь Pictures" Александра Изотова, фильм повествует о раскрытии и предотвращении бархатной революции, технологии ее подготовки и работе российских и западных спецслужб. 

31 августа, четверг

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT на сцену выйдет группа "Лицей". Это знаменитое женское трио, появившееся на свет в начале 1990-х. С тех пор прошло много лет, состав многократно менялся, за исключением бессменной участницы Анастасии Макаревич, но группа продолжает существовать и радовать своих поклонников живыми выступлениям. Можно смело ожидать, что будут исполнены все самые значимые хиты, в частности незабвенная композиция "Осень".

В кино выйдет отечественный фильм "Гоголь. Начало". По сюжету молодому писателю предстоит столкнуться с потусторонним. Другая новинка – фантастический боевик "Сврехлюди", рассказывающий про королевскую семью, обладающую невероятными способностями, свергнутую путем переворота и сбежавшую от преследователей… на Гавайи. Желающим посмеяться стоит обратить внимание на комедию "Вышибала: Эпический замес", продолжение сумасбродных приключений хоккеиста-головореза. А тем, кто жаждет пощекотать себе нервы, подойдет ужастик "Квест". В Москве игры, где участникам за определенное время нужно выбраться из комнаты, решая головоломки, – очень популярны. Только вот героям не повезло – их квест превратился в смертельный кошмар.

25 августа 2017, 10:28

комментарии

Политика

Кто обгонит Псаки по ляпам
Пугливый Порошенко унизил обыском собственных офицеров
Трамп посмеялся над затмением "черного" Обамы
Нетаньяху устроил Путину истерику

Шоу-бизнес

Гусева и Романец из "Дома-2" обвинили в обмане
Собчак показала внушительный живот
Шикарную свадьбу Преснякова назвали спектаклем
Открытое письмо зализанной Шурыгиной

Проишествия

Аэропорт Домодедово затопило (видео)
Россиянка выкрала сына у опекунов в Италии
Умер знаменитый балетмейстер Владимир Василев
"Теракт после парада": Украину напугал взрыв в центре Киева

Lifestyle

Учитель защитил одержимого Серебренникова
Раскрыты баснословные доходы актеров из "Игры престолов"
Что будет с наследием Веры Глаголевой
Рокер Федор Чистяков отказался выступать в России
Шоу-бизнес

Кобзон о маленькой пенсии Пугачевой: Вранье

Певец рассказал о доходах и тратах
Шоу-бизнес

Открытое письмо зализанной Шурыгиной

Женщина назвала насильника звездой телеэфира
Шоу-бизнес

Собчак показала внушительный живот

Телеведущая опубликовала пикантное видео
Шоу-бизнес

Гусева и Романец из "Дома-2" обвинили в обмане

Поклонники пары в недоумении от действий звезд реалити-шоу

Гороскоп

Совет на выходные
Малахов оставил Борисова без любви
Муж Успенской в опасности
Помолодевшая Пугачева питается за счет детей

Фоторепортажи

Знаменитости пришли на новое шоу Андрея Малахова
Замужняя Александрова бросилась к запертому Серебренникову
Что случилось с внешностью Олега Меньшикова
Женщины Игоря Петренко

Спорт

Шарапова показала шикарную фигуру в новом платье для турнира
Мир заговорил о третьем ребенке Месси
Над Роналду нависло проклятие из-за игры с Россией
Карякин жестко поглумился над униженным Каспаровым

Регионы

В России выпал первый летний снег (видео)
Именинник 24 раза ударил ножом пристававшую подругу жены
Новый поворот в деле об убийстве чемпиона мира в Хабаровске
Начальник новгородского отелло перед смертью кричал "За что?"
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru