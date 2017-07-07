Российские туристы обманом отдохнули в турецком All Inclusive отеле

Турецкие полицейские задержали мужчину и двух женщин, приехавших из России на отдых. Хитрые туристы обманным путем проникли в отель в Кемере и по максимуму пользовались системой All Inclusive.

Путешественники прилетели в страну и устроились в квартире своего друга. Каким-то образом мужчине и его спутницам удалось раздобыть браслеты, которые выдаются гостям расположенной неподалеку гостиницы, чтобы иметь возможность заходить на территорию.

Туристы проникли в отель и стали наслаждаться всеми прелестями системы "все включено". Поведение россиян показалось сотрудникам гостиницы странным, поскольку путешественники слишком чересчур активно потребляющих еду и алкоголь, передает Hurriyet.

Были вызваны полицейские, которые препроводили халявщиков в участок. Им грозило уголовное дело за мошенничество, но суд отпустил их, обязав только оплатить стоимость ужина.

К сожалению, нередки в заграничных отелях и случаи воровства. Как писали Dni.Ru. в марте этого года в багаже туриста из Украины нашли множество мелких предметов, украденных из гостиницы в Египте, где он отдыхал. Уезжая с отдыха, клептоман прихватил с собой туалетную бумагу, мыло, шампуни, полотенца, столовые приборы, посуду, кран от биде, лампы и даже фрукты.

Однако не только люди отличаются жадностью и тягой присвоить чужое. Напомним, несколько лет назад британская туристка Лиззи Вейр, отдыхавшая вместе с другом на индонезийском острове Бали, пострадала от макак. Пара отправилась в тропический лес, чтобы посмотреть храмы диких обезьян. Там на 23-летнюю девушку напали две длиннохвостые макаки и отобрали у нее камеру.