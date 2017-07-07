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Lifestyle

Главные события Москвы с 7 по 13 июля 2017 года

Фото: GLOBAL LOOK press\ Sergey Kovalev
Москва не спит, летом – особенно. На этой недели жители и гости столицы смогут сходить на балет, послушать классическую музыку или посетить концерты известных эстрадных исполнителей. Самые значимые события – в традиционном обзоре Dni.Ru.
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7 июля, пятница

В рамках летних "Кремлевских сезонов" 7 и 11 июля в Государственном Кремлевском Дворце покажут знаменитый балет "Щелкунчик". Зрители увидят невероятное противостояние домашних мышей и оживших под рождественской елкой кукол. Это спектакль о взрослении, первой любви и борьбе за свое счастье.

Фото: kremlinpalace.org

В клубе "16 Тонн" выступит легенда русского рока группа Чиж & Co. Несмотря на то, что в после 90-х годов прошлого века Сергей Чиграков крайне редко выпускает что-то новое, его старые песни по-прежнему знамениты и звучат в эфирах радиостанций, а также на кухнях и во дворах страны. Концерт – отличная возможность для поклонников услышать любимые песни вживую.

8 июля, суббота

В Павильоне №29 ВДНХ (второй этаж) стартует благотворительная акция "Проверь свое сердце". Любой желающий в порядке очереди сможет бесплатно проверить состояние своего сердца на современном Кардиовизоре. Организаторы отмечают, что сердечно-сосудистые заболевания являются большой смертельно опасной проблемой для нашей страны. Кардиологи уверены, что привлечение внимания россиян к необходимости ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний очень важно. Систематический контроль над управляемыми факторами риска позволяет значительно снизить риск развития патологий. Акция продлится до 31 июля. Пройти диагностику можно ежедневно с 10:00 до 18:00 часов.

На сцене театра РАМТ продолжаются Летние балетные сезоны. В субботу покажут балет "Золушка". Это знаменитая сказка Шарля Перро, положенная на гениальную музыку Сергея Прокофьева. Злая мачеха превратила героиню в служанку, нос помощью доброй феи она обрела заслуженную счастливую судьбу, а любовь победила все невзгоды.

В Главclub Green Concert выступит группа "Отава Е". Коллектив изначально был сайд-проектом участников известных фолк-роковых ансамблей, но в итоге стал полновесной боевой единицей. Клип на песню "Сумецкая" собрал на Ютубе более 8,5 миллионов просмотров.  

9 июля, воскресенье

В рамках фестиваля "Классика в Кусково" будет представлена программа "Вспоминая Нью-Йорк", состоящая из сочинений Пьяццоллы, Поппера, Леннона-Маккартни. Слушатели смогут познакомиться с новым современным опусом – "Испанской сюитой" для виолончели с оркестром Народного артиста России М. Уткина.

В Государственном Кремлевском Дворце летние балетные сезоны продолжит культовый спектакль "Лебединое озеро". Как отмечают создатели, "Лебединое озеро" в постановке театра "Кремлевский балет" – это нестареющее лирическое очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка, волшебная гармония музыки и хореографии. Постановщик балета Андрей Петров сохранил классическую редакцию балета, созданную великими русскими хореографами Мариусом Петипа, Львом Ивановым, Александром Горским, дополнив и связав воедино некоторые разрозненные фрагменты во имя целостности спектакля.

10 июля, понедельник

В клубе "Союз Композиторов" выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей Тигран Григорян и его коллектив Triada Trio. В программе прозвучат авторские композиции, мировые и отечественные хиты – и все это в исполнении джазовых виртуозов.

11 июля, вторник

На площадке молодого искусства Старт ЦСИ Винзавод начнет работу первая персональная выставка московского художника Евгения Сахацкого "Ничего нового". В центре его работ, живописи, графики, объектов – члены различных субкультур. Здесь и спальные районы,  и разрисованные стены, и просто мусорки, как говорится, – "гоп-арт". Автор рассказывает: "В своих работах мне хочется передать абсурд и юмор жизни, ее сюрреализм. Я нахожу романтическую красоту там, где ее не хотят видеть другие".

Майк Портной. Фото: Ethan Miller /Gettyimages.ru

В Главclub Green Concert выступит известный американский рок-барабанщик Майк Портной (Mike Portnoy) и его группа Shattered Fortress. Это пестрый микс из виртуозных музыкантов, знающий свое дело, играющий мощнейшую музыку.

В клубе "16 Тонн" выступит американская группа Cigarettes After Sex, играющая в жанрах slowcore, dream-pop, ambient и shoegaze. Это необычный проект, фишкой которого является очень женственный по тембру вокал Грега Гонзалеса, вещающий о любви. Стоит отметить, что песня Nothing's Gonna Hurt You Baby собрала 60 миллионов просмотров на Ютубе.

12 июля, среда

Группа BREAKING BENJAMIN. Фото: пресс-служба группы

В Stadium выступят американские рокеры из группы Breaking Benjamin. Концерт приурочен к 15-летию со момента выхода первого альбома. Музыканты пообещали на радость публики исполнить все свои основные хиты: The Diary of Jane, I Will Not Bow, Angels Fall и другие. На данный момент в дискографии Breaking Benjamin пять студийных альбомов, из них два – "We Are Not Alone" и "Phobia" получили платиновый статус, а альбом "Dear Agony" – золотой.

В здании Исторического Музея на Красной Площади откроется мультимедийная выставка "Чудеса России". Изображения, поражающие своей красотой, будут оживать на огромных экранах, и отправят посетителей выставки в виртуальный тур по стране. В подборку экспозиции вошли изображения более ста самых впечатляющих природных и архитектурных объектов из музейных архивов со всей страны. Организаторы обещают показать зрителям самые красивые места нашей Родины, а также необычный ракурс известных туристических достопримечательностей.  Выставка приурочена к году экологии в России, поэтому целью организаторов было не только показать все необыкновенные природные богатства страны, но и привлечь внимание к необходимости сохранения и защиты этих мест.

13 июля, четверг

В Театре РАМТ летние балетные сезоны продолжит спектакль "Спящая Красавица" по сказке Шарля Перро "Красавица спящего леса" (1697 года). В свое время директор императорских театров князь Всеволожский предложил Петру Ильичу Чайковскому воссоздать придворный балетный спектакль Франции XVII-XVIII веков. Композитор совместно с хореографом Мариусом Петипа создали "балет-феерию", который по сей день является незабвенной классикой.

В "Открытие Арена" выйдут на сцену тяжеловесы отечественной эстрады – группировка "Ленинград" с программой "20 лет на радость". За два десятка лет у коллектива скопилось множество народных хитов, которые музыканты и исполнят на своем концерте на радость публики.

На киноэкраны выходит фильм "Планета обезьян: Война". Умненькие обезьянки померяются силами с человеческой армией людей под началом жестокого полковника. Судьбоносная схватка должна решить, кто отныне будет править на Земле – человечество или обезьянчество.

7 июля 2017, 10:14

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