Россияне попались на краже туалетной бумаги в турецком отеле

Двое жителей Сургута попытались похитить из турецкого отеля 14 рулонов туалетной бумаги и пять литров ликера. Как выяснилось, охрана гостиницы наблюдала за действиями россиян несколько дней.

Всего россияне за время отпуска сумели наполнить украденными вещами целых два чемодана, передает Life.ru со ссылкой на паблик Mash в социальной сети "ВКонтакте". Помимо туалетной бумаги и ликера, жители Сургута присвоили себе тапочки, халаты и полотенца, а также фрукты и вырванные с корнем растения из приотельного сада.

Однако вывезти из отеля украденные вещи у россиян не получилось. Охранники гостиницы заметили, что мужчины регулярно сливают ликер в пластиковые бутылочки. После этого они следили за воришками на протяжении недели.

При выезде из отеля охранники потребовали у постояльцев показать им содержимое чемоданов. Примечательно, что россияне сложили украденные вещи крайне аккуратно – фрукты они разложили по пакетам, а растения смочили и завернули их полиэтилен. Тапочки и полотенца они положили сверху.

Отметим, что сотрудники отеля все же позволили россиянам отправиться в аэропорт. В качестве наказания они оплатили все украденные вещи по их рыночной стоимости.

Напомним, в сентябре 2016 года женщина вместе с ребенком решилась на ограбление супермаркета в Ростове-на-Дону. Примечательно, что она попыталась украсть одиннадцать коробок конфет, шесть банок кофе и две бутылки коньяка. Общая стоимость пропавших с прилавка товаров составила 5500 рублей. Сотрудники магазина заметили действия воришки и вызвали стражей порядка. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".