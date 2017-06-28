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Lifestyle

Россияне попались на краже туалетной бумаги в турецком отеле

Фото: GLOBAL LOOK press
Двое жителей Сургута попытались похитить из турецкого отеля 14 рулонов туалетной бумаги и пять литров ликера. Как выяснилось, охрана гостиницы наблюдала за действиями россиян несколько дней.
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Всего россияне за время отпуска сумели наполнить украденными вещами целых два чемодана, передает Life.ru со ссылкой на паблик Mash в социальной сети "ВКонтакте". Помимо туалетной бумаги и ликера, жители Сургута присвоили себе тапочки, халаты и полотенца, а также фрукты и вырванные с корнем растения из приотельного сада.

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Однако вывезти из отеля украденные вещи у россиян не получилось. Охранники гостиницы заметили, что мужчины регулярно сливают ликер в пластиковые бутылочки. После этого они следили за воришками на протяжении недели.

При выезде из отеля охранники потребовали у постояльцев показать им содержимое чемоданов. Примечательно, что россияне сложили украденные вещи крайне аккуратно – фрукты они разложили по пакетам, а растения смочили и завернули их полиэтилен. Тапочки и полотенца они положили сверху.

Отметим, что сотрудники отеля все же позволили россиянам отправиться в аэропорт. В качестве наказания они оплатили все украденные вещи по их рыночной стоимости.

Напомним, в сентябре 2016 года женщина вместе с ребенком решилась на ограбление супермаркета в Ростове-на-Дону. Примечательно, что она попыталась украсть одиннадцать коробок конфет, шесть банок кофе и две бутылки коньяка. Общая стоимость пропавших с прилавка товаров составила 5500 рублей. Сотрудники магазина заметили действия воришки и вызвали стражей порядка. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Автор: Константин Улюкаев28 июня 2017, 21:28

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