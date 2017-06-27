Изменяют ли женщины в отпуске

​​Каждая вторая женщина готова завести курортный роман. К такому выводу пришли социологи, проведя специальное исследование.

Только 16% женщин считают, что беспорядочные связи до добра не доведут. Для 48% опрошенных курортный роман – это легкое, ни к чему не обязывающее приключение. В основном так считают женщины 25-35 лет, передает "СЕКС.РФ".

Но стоит отметить, что дамы рассматривают возможность завести роман в отпуске, только если одиноки. Если же они находятся в отношениях, пятьдесят семь процентов возможность такой любви исключают. А вот 28% не видят ничего плохого в том, что им предоставляется вариант поразвлечься.Эти женщины считают, что курортный роман – не измена, и поэтому с легкостью идут на контакт с отдыхающими мужчинами.

Но, как выяснилось, самое сложное для девушек не в том, чтобы закрутить роман на стороне, а в том, как потом расстаться с новой любовью.У некоторых действительно складываются семейные отношения, но таких пар крайне мало. Всего пять процентов счастливы вместе.

Изменяя своим "половинкам" российские девушки почти всегда предупреждают своих новых знакомых о замужестве. И хотя у половины опрошенных женщин есть опыт отношений на курорте в прошлом, в настоящее время 40% предпочитают ездить в отпуск со своим мужем или ребенком.





Интересно, что почти семьдесят процентов девушек готовы теоретически отпустить своего мужчину на отдых одного.Но вот его измену они ни за что не простят, потому что не видят разницу в географии предательства.Такая вот нормальная женская логика.