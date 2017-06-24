Девушки сходят с ума из-за блестящей груди
На смену коротеньким майкам и откровенным топикам пришел более смелый "наряд". Модницам и модникам предлагают щедро покрыть свою грудь глиттером и украсить ее драгоценными камнями.
Куда пойти в таком виде? Это уже зависит от личной раскованности.
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Зародилась такая мода в США, вскоре из Америки "блестящая грудь" перебросилась в Англию. Британкам, которые известны своей приверженностью к откровенному экстравагантному стилю, пришли в восторг от нового тренда. На ежегодном музыкальном фестивале "Гластонберри" в Британии многие гости щеголяли в таких нарядах.
Приживется ли такой тренд на улицах Москвы, пока не известно. Среди российских красавиц с блестящей грудью пока замечена лишь возлюбленная Дмитрия Тарасова Анастасия.
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