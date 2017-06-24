Девушки сходят с ума из-за блестящей груди

Новый тренд – блестящая грудь – захватывает девушек по всему миру. Красотки без капли смущения выставляют свои прелести на всеобщее обозрение.

На смену коротеньким майкам и откровенным топикам пришел более смелый "наряд". Модницам и модникам предлагают щедро покрыть свою грудь глиттером и украсить ее драгоценными камнями.

Куда пойти в таком виде? Это уже зависит от личной раскованности.

enter; width:100%;"> Публикация от SOPHIE TEA (@sophieteaart) Июн 22 2017 в 7:18 PDT

Зародилась такая мода в США, вскоре из Америки "блестящая грудь" перебросилась в Англию. Британкам, которые известны своей приверженностью к откровенному экстравагантному стилю, пришли в восторг от нового тренда. На ежегодном музыкальном фестивале "Гластонберри" в Британии многие гости щеголяли в таких нарядах.

Публикация от Angelo Moore (@angelogmoore) Июн 23 2017 в 11:06 PDT

Приживется ли такой тренд на улицах Москвы, пока не известно. Среди российских красавиц с блестящей грудью пока замечена лишь возлюбленная Дмитрия Тарасова Анастасия.