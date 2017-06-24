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Платья Вайкуле стали музейными экспонатами

Лайма Вайкуле. Фото: пресс-служба
Певица готовится к рандеву с Лепсом и Михайловым. Она будет блистать на правах хозяйки.
прочитано 316 раз

Лайма Вайкуле снова собирается встречать гостей на своем ежегодном фестивале "Рандеву". Во второй половине июля в Юрмалу приедут звезды эстрады первой величины: Григорий Лепс, Стас Михайлов, Елена Ваенга, Валерий Леонтьев и Лолита. Пока они готовят номера и продумывают образы, хозяйка фестиваля решает, в чем будет встречать дорогих гостей.

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В этом она решила довериться ведущим латвийским кутюрье, которые и подготовили костюмы для выступлений артистки. Молодые таланты и признанные мастера уже смогли оценить утонченный вкус звезды, на выставке ее нарядов "Лайма. нарялы. Дива", открывшейся в Юрмале. Шесть комплектов костюмов и украшений разместились в витрине. Ее платья обсуждают, фотографируют срисовывают. Ведь Вайкуле всегда считалась эталоном вкуса и стиля.

Выставка платьев Лаймы. Фото: пресс-служба

Историк моды Александр Васильев справедливо заметил как-то: "Если поставить рядом с Вайкуле Ирину Аллегрову, а с другой стороны Аллу Пугачеву, то Лайма будет выглядеть гламурной красавицей, а Аллегрова и Пугачева – постсоветскими поп-дивами. Лайма – пожалуй, одна из звезд отечественной эстрады (не считая Жанны Агузаровой), которая может взять кепку таксиста, шлем велосипедиста или летчика и выдать его за филигранно подобранный аксессуар, сочетающийся и со смокингом, и с концертным платьем, и с тельняшкой, и со спортивным костюмом для прогулок".

На вернисаже как-то раз... Фото: пресс-служба

Автор: Феликс Грозданов24 июня 2017, 13:49
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