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10 лучших ужастиков для любителей пощекотать нервы

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Фильмы ужасов выходят каждый год, но из всей этой массы мало оказывается таких, которые не просто легонько щекочут нервы, а пугают по-настоящему. Dni.Ru выбрали старые и новые хорроры, отвечающие этому условия. Какой-то из этих фильмов точно не даст вам уснуть.
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Лекарство от здоровья / A Cure for Wellness (2017)

Изящный медицинский триллер Гора Вербински, в котором режиссер рассказывает знакомую сказку об играх разума на новый лад. Молодого карьериста Локхарта отправляют на дорогущий альпийский курорт, где предположительно отдыхает генеральный директор фирмы. Локхарту нужно отыскать босса и вернуть его домой, но молодому человеку препятствуют крайние странные люди из персонала этого санатория, одержимые экспериментами над сознанием.

Глаза моей матери / The Eyes of My Mother (2016)

Стильный черно-белый хоррор от режиссера-дебютанта Николаса Песке, который в прошлом году навел шороху в среде любителей жанра. Песке снимает с такой аккуратностью и легкостью, будто ни разу в жизни не видел слэшеров, а только читал о них в книгах, а в кадре почти отсутствуют мерзкие кровавые сцены. Если вкратце, "Глаза моей матери" – это история об одной красивой девушке, которая жила в изоляции на ферме где-то на отшибе, а когда ее родители погибли, отправилась "в люди". И это ее путешествие оказалось роковым.

Тишина / Hush (2016)

Малобюджетный триллер о глухонемой писательнице, которая живет в домике в лесу и переживает нападение маньяка в глупой маске. Здесь мало диалогов, зато много прочувствованности в кадре – разрыв между экраном и зрителем минимальный.

Ведьма / The Witch (2015)

Этот фильм заставил многих говорить о некоем ренессансе фильмов ужасов, которые в последние годы, откровенно говоря, сильно сдали в качестве. "Ведьма" вдыхает новую жизнь в жанр оккультных историй и заставляет дрожать от страха не из-за каких-то внезапных появлений духов на экране. А из-за какого-то древнего ощущения ужаса, когда вслух произносится молитва на древнем языке, а у тебя внутри все переворачивается.

Бабадук / The Babadook (2014)

Дженнифер Кент, режиссер этого фильма, в свое время помогала Ларсу фон Триеру с "Догвиллем" и почти 10 лет готовилась к полнометражному дебюту. "Бабадук" рассказывает историю одинокой вдовы Амелии, воспитывающей шестилетнего сына Сэма. Сэм плохо справляется с потерей отца, его отношения с матерью ухудшаются, мать тоже из-за этого страдает. И тут мальчик просит почитать перед сном какую-то странную сказку про существо по имени Бабадук, после чего их жизнь уже больше никогда не станет прежней.

Оно / It Follows (2014)

Этот фильм только прикидывается "драмой взросления", а на деле является жуткой историей о монстрах внутри самих нас. Фабула такая: 19-летняя Джей начинает встречаться с каким-то мутным парнем по имени Хью. Он вечно бледный и замкнутый в себе, но Джей не слишком обращает на это внимание. После пары свиданий они занимаются сексом, а затем Хью рассказывает Джей не очень приятную историю: оказывается, он передал ей через секс некое древнее проклятие. И есть только один способ от проклятия избавиться: передать дальше.

Шоссе в никуда / Lost Highway (1996)

Концентрация режиссерской мощи Дэвида Линча – это снова история о порочной жизни, которая проистекает за фасадами приличных домов американской провинции. Вот только Линч пугает здесь не каким-то иррациональным злом, а тем, что люди по собственной воле превращаются в монстров.

Оно / It (1990)

Редкий случай, когда телевизионный фильм выглядел очень качественно и убедительно для своего времени, а некоторые его сцены способны напугать до сих пор. История Стивена Кинга про детей, которые решили схлестнуться с клоуном-маньяком – на словах звучит бредово, но до сих пор вселяет неприятный трепет. Некоторые из нас благодаря "Оно" заработали себе боязнь клоунов.

Чужой / Alien (1979)

Безупречное кино, которое пугает даже тогда, когда ты не ребенок и видел его примерно сто раз. Все равно, как и раньше, во время просмотра замираешь и боишься даже пискнуть, а еще буквально кожей ощущаешь присутствие инопланетного кровожадного монстра, на которого не действуют никакие аргументы.

Жилец / The Tenant (1976)

Самый жуткий фильм из знаменитой "квартирной трилогии" Романа Полански. Скромный и застенчивый парень по фамилии Трелковский арендует новую квартиру. Ему рассказывают, что девушка, которая жила в этой квартире, выбросилась из окна. Сам же Трелковский начинает замечать в соседях и самом помещении квартиры множество бытовых странностей. И подозревает, что предыдущая арендаторша захотела выйти в окно не просто так…

Фильмы доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах Megogo, Ivi.ru, Okko.tv, Tvzavr.ru, в магазинах iTunes и Google Play, а также IPTV Ростелеком.

16 июня 2017, 12:04

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