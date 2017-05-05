Рецепт самого вкусного шашлыка

Приближается второй этап майских выходных. Для тех, кто решил открыть сезон шашлыков, предлагаются советы по выбору мяса, а также самый лучший рецепт по приготовлению мяса на костре.

Какое мясо выбрать

Как правило, для шашлыка покупают свинину или курицу. Выбирая свинину, остановитесь на мясе с прожилками жира, чтобы при жарке шашлык не пересушился. Идеальна для этого свиная шейка. Считается, что на кости мясо получается сочнее.

Если же вы любите курочку, то для шашлыка больше подходят бедра, ножки и крылья. Куриная грудка для приготовления на костре из-за того, что получится слишком жесткой, как и свиной окорок, сообщает сетевое издание m24.ru.

Есть и те, кто предпочитает шашлык из морских обитателей. Приготовленные на костре рыба и морепродукты получаются сочными и ароматными. Подойдут практически все виды рыбы и большинство морепродуктов.

Лучший рецепт шашлыка

Рецептов приготовления маринада для свиного шашлыка – сотни. Но идеальным является самый простой. В нем всего три ингредиента – лук, соль и молотый красный и черный перец.



Мариновать такое мясо надо 12–18 часов. Свинину лучше нарезать на куски размером с мужскую ладонь и уложить одним слоем на дно глубокой посуды. Для этого подойдет эмалированная кастрюля или ведро.

Кусочки мяса нужно посыпать солью, перцем, а сверху – плотным слоем луковых колечек. Далее процесс повторяется слоями до тех пор, пока не кончится мясо. Сверху надо накрыть шашлык крышкой и придавить гнетом (банкой с водой). Затем необходимо поставить его в холодильник или другое прохладное место. Приятного аппетита!