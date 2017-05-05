Стивену Сигалу запретили въезд на Украину

Актеру Стивену Сигалу запретили въезжать на территорию Украины. Ограничения ввела служба безопасности страны, их срок рассчитан на пять лет, передает URA.RU. В СБУ пояснили, что решение о запрете въезда в страну принимается в случае, если есть достаточно информации "о факте совершения общественно опасного деяния" человеком.