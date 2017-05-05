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Где посмотреть салют 9 мая в Москве

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Праздничные салюты пройдут в День Победы в столице в 22.00 по мск. на специальных площадках и в городских парках. Точки запуска фейерверков будут расположены во всех округах Москвы.
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Парк Кузьминки. Кадр youtube.com

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На территории универсальной спортивной площадки, 60 метров юго-восточнее главного корпуса Российского университета дружбы народов

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На берегу "Черневского" пруда

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На территории Троицкого обособленного подразделения Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, 300 метров северо-восточнее владения 11

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У поста охраны за Детским кинотеатром Досугового центра "Арктика"

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На территории ландшафтного парка за физкультурно-оздоровительным комплексом "Аквамарин"

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Парк Горького. Кадр youtube.com

Автор: Людмила Фоканова5 мая 2017, 16:46

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