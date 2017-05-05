Где посмотреть салют 9 мая в Москве
Сад Эрмитаж
Адрес: улица Каретный ряд, дом 3, строение 7
Центральная площадь сада
Перовский парк
Адрес: улица Лазо, владение 7
Посередине центральной аллеи
Парк Красная Пресня
Адрес: улица Мантулиская, дом 5
Парк Северное Тушино
Адрес: улица Свободы, владение 50-70
За главной сценой на площадке по мини-футболу
Усадьба Воронцово
Адрес: улица Воронцовские пруды, дом 8
Лианозовский парк
Адрес: улица Угличская, дом 13
Гончаровский парк
Адрес: улица Руставели, владение 7
Парк "Гончаровский"
Парк Садовники
Адрес: проспект Андропова, дом 58А
Парк Сокольники
Адрес: Митьковский проезд, дом 5, строение 3
Гайд парк – площадка для проведения публичных мероприятий
Парк Кузьминки
Адрес: Кузьминский парк, дом 1, строение 10
Асфальтированная площадка рядом со строением
Обручевский
Адрес: улица Миклухо-Маклая, дом 6, корпус 1
На территории универсальной спортивной площадки, 60 метров юго-восточнее главного корпуса Российского университета дружбы народов
Южное Бутово
Адрес: улица Академика Понтрягина, дом 11, корпус 3
На берегу "Черневского" пруда
Левобережный
Адрес: Фестивальная улица, дом 2Б
Парк "Дружбы", вблизи скульптурной композиции "Дружба континентов"
Троицкий
Адрес: Физическая улица, владение 11
На территории Троицкого обособленного подразделения Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, 300 метров северо-восточнее владения 11
Таганский парк
Адрес: улица Таганская, дом 40-42
Парк 850-летия Москва
Адрес: Мячковский бульвар, дом 31/19
Бабушкинский парк
Адрес: улица Менжинского, владение 6
У поста охраны за Детским кинотеатром Досугового центра "Арктика"
Измайловский парк
Адрес: аллея Большого Круга, дом 7
Центральная часть парка
Сиреневый сад
Адрес: Щелковское шоссе, владение 8-12
Всероссийский выставочный центр
Адрес: Сельскохозяйственная улица, дом 23, строение 1
На площади между северными воротами ВВЦ и Сельскохозяйственной улицей
Митино
Адрес: улица Рословка, дом 5
На территории ландшафтного парка за физкультурно-оздоровительным комплексом "Аквамарин"
Парк культуры и отдыха "Измайловский"
Адрес: городок имени Баумана, дом 2
Площадка на берегу "Серебряно-Виноградного" пруда
Зеленоград
Адрес: Озерная аллея, дом 8
Парк "Победы" в городе Зеленограде, нижняя площадка фонтана, на берегу "Большого Городского" пруда
Покровское-Стрешнево
Адрес: Волоколамское шоссе, дом 73
На территории аэродрома "Тушино", 500 метров юго-западнее Волоколамского шоссе
Лужнецкая набережная
Адрес: Лужнецкая набережная, дом 24, корпус 6
На территории Олимпийского комплекса "Лужники", напротив Большой спортивной арены
ДОСААФ России по г. Москве
Адрес: улица Заречье, дом 3А, строение 1
Площадка Российской оборонной спортивно – технической организацией (ДОСААФ)
Лианозово
Адрес: Новгородская улица, дом 38
В парке "Чермянка", на берегу "Алтуфьевского" пруда
Ново-Переделкино
Адрес: улица Федосьино, дом 18
Пустырь у близлежащего пруда
Парк "Победы" (площадка №1)
Адрес: Площадь Победы, дом 3
В 400 метров от Центрального музея Великой Отечественной войны на аллее Партизан
Парк "Победы" (площадка "№2)
Адрес: площадь Победы, дом 3
На холме у входной площадки
Парк 50-летия Октября
Адрес: улица Удальцова, дом 22А
Сад имени Баумана
Адрес: улица Старая Басманная, дом 15
СКиО им. Н.Э. Баумана, около открытой сцены
Борисовские пруды
Адрес: Борисовские пруды, дом 25, корпус 2
Зона набережной реки Москвы, напротив дома 25 корпус 2 по улице Борисовские пруды
Парк Артема Боровика
Адрес: улица Перерва
Пересечение улицы Братиславская и улицы Перерва
Поселение Краснопахорское
Адрес: ул. Октябрьская
Территория велотрека рядом с Парком Победы
Городской округ Щербинка
Адрес: ул. Театральная, 1а
Рядом с МУК "Дворец культуры г. о. Щербинка в г. Москве"
Поселении Сосенское
Адрес: ул. Лазурная
Рядом с мемориалом памяти войнам, павшим в Великой Отечественной войне
Парк Дмитровский
Адрес: Дмитровский район
Район Рублево
Адрес: город Москва, ул. Василия Ботылева, д.43
Парк Горького
Адрес: улица Крымский Вал, дом 9
ЦПКиО им. М. Горького, фейерверк запускается с Крымской набережной, передает ТАСС
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