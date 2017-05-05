Где посмотреть салют 9 мая в Москве

Праздничные салюты пройдут в День Победы в столице в 22.00 по мск. на специальных площадках и в городских парках. Точки запуска фейерверков будут расположены во всех округах Москвы.

Сад Эрмитаж



Адрес: улица Каретный ряд, дом 3, строение 7

Центральная площадь сада

Перовский парк

Адрес: улица Лазо, владение 7

Посередине центральной аллеи

Парк Красная Пресня

Адрес: улица Мантулиская, дом 5

Парк Северное Тушино

Адрес: улица Свободы, владение 50-70

За главной сценой на площадке по мини-футболу

Усадьба Воронцово

Адрес: улица Воронцовские пруды, дом 8

Лианозовский парк

Адрес: улица Угличская, дом 13

Гончаровский парк

Адрес: улица Руставели, владение 7

Парк "Гончаровский"

Парк Садовники



Адрес: проспект Андропова, дом 58А

Парк Сокольники

Адрес: Митьковский проезд, дом 5, строение 3

Гайд парк – площадка для проведения публичных мероприятий

Парк Кузьминки

Адрес: Кузьминский парк, дом 1, строение 10

Асфальтированная площадка рядом со строением

Обручевский



Адрес: улица Миклухо-Маклая, дом 6, корпус 1

На территории универсальной спортивной площадки, 60 метров юго-восточнее главного корпуса Российского университета дружбы народов

Южное Бутово

Адрес: улица Академика Понтрягина, дом 11, корпус 3

На берегу "Черневского" пруда

Левобережный

Адрес: Фестивальная улица, дом 2Б

Парк "Дружбы", вблизи скульптурной композиции "Дружба континентов"

Троицкий

Адрес: Физическая улица, владение 11

На территории Троицкого обособленного подразделения Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, 300 метров северо-восточнее владения 11

Таганский парк

Адрес: улица Таганская, дом 40-42

Парк 850-летия Москва

Адрес: Мячковский бульвар, дом 31/19

Бабушкинский парк

Адрес: улица Менжинского, владение 6

У поста охраны за Детским кинотеатром Досугового центра "Арктика"

Измайловский парк

Адрес: аллея Большого Круга, дом 7

Центральная часть парка

Сиреневый сад

Адрес: Щелковское шоссе, владение 8-12

Всероссийский выставочный центр

Адрес: Сельскохозяйственная улица, дом 23, строение 1

На площади между северными воротами ВВЦ и Сельскохозяйственной улицей

Митино



Адрес: улица Рословка, дом 5

На территории ландшафтного парка за физкультурно-оздоровительным комплексом "Аквамарин"

Парк культуры и отдыха "Измайловский"

Адрес: городок имени Баумана, дом 2

Площадка на берегу "Серебряно-Виноградного" пруда

Зеленоград

Адрес: Озерная аллея, дом 8

Парк "Победы" в городе Зеленограде, нижняя площадка фонтана, на берегу "Большого Городского" пруда

Покровское-Стрешнево

Адрес: Волоколамское шоссе, дом 73

На территории аэродрома "Тушино", 500 метров юго-западнее Волоколамского шоссе

Лужнецкая набережная

Адрес: Лужнецкая набережная, дом 24, корпус 6

На территории Олимпийского комплекса "Лужники", напротив Большой спортивной арены

ДОСААФ России по г. Москве

Адрес: улица Заречье, дом 3А, строение 1

Площадка Российской оборонной спортивно – технической организацией (ДОСААФ)

Лианозово

Адрес: Новгородская улица, дом 38

В парке "Чермянка", на берегу "Алтуфьевского" пруда

Ново-Переделкино

Адрес: улица Федосьино, дом 18

Пустырь у близлежащего пруда

Парк "Победы" (площадка №1)

Адрес: Площадь Победы, дом 3



В 400 метров от Центрального музея Великой Отечественной войны на аллее Партизан

Парк "Победы" (площадка "№2)

Адрес: площадь Победы, дом 3

На холме у входной площадки

Парк 50-летия Октября

Адрес: улица Удальцова, дом 22А

Сад имени Баумана



Адрес: улица Старая Басманная, дом 15

СКиО им. Н.Э. Баумана, около открытой сцены

Борисовские пруды

Адрес: Борисовские пруды, дом 25, корпус 2

Зона набережной реки Москвы, напротив дома 25 корпус 2 по улице Борисовские пруды

Парк Артема Боровика

Адрес: улица Перерва

Пересечение улицы Братиславская и улицы Перерва

Поселение Краснопахорское

Адрес: ул. Октябрьская

Территория велотрека рядом с Парком Победы

Городской округ Щербинка

Адрес: ул. Театральная, 1а

Рядом с МУК "Дворец культуры г. о. Щербинка в г. Москве"

Поселении Сосенское

Адрес: ул. Лазурная

Рядом с мемориалом памяти войнам, павшим в Великой Отечественной войне

Парк Дмитровский

Адрес: Дмитровский район

Район Рублево

Адрес: город Москва, ул. Василия Ботылева, д.43

Парк Горького

Адрес: улица Крымский Вал, дом 9

ЦПКиО им. М. Горького, фейерверк запускается с Крымской набережной, передает ТАСС