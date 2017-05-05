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Lifestyle

Главные события Москвы с 5 по 11 мая 2017 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Vadim Nekrasov
Длинные выходные – возможность весело провести время, получить новые впечатления и попробовать что-нибудь неизведанное. Dni.Ru рассказывают о самых интересных событиях ближайших семи дней.
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5 мая, пятница

В Государственном Кремлевском дворце накануне праздника Великой Победы пройдет III-й гала-концерт общественно-патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!". В нем примут участие Василий Лановой, Иосиф Кобзон, Юрий Соломин, Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Ирина Аллегрова, Юрий Антонов, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Лариса Долина, Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, Центральный оркестр Министерства обороны, Ансамбль песни и пляски ракетных войск стратегического назначения "Красная звезда" и многие другие. В числе зрителей будут делегации региональных отделений Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк", участники Парада Победы, ветераны войн и другие люди, связавшие жизнь с военным делом.

Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

6 мая, суббота

В Государственном Кремлевском Дворце совместно с Домом Людмилы Зыкиной, Московским комитетом ветеранов войны и Российским союзом ветеранов состоится ежегодный концерт "Будем жить!", приуроченный к празднованию 75-й годовщины дня победы в Сталинградской битве и 72-летию победы в Великой Отечественной войне. На сцену выйдут звезды российской эстрады. Также в мероприятии примут участие артисты театра и кино. Среди участников: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Сводный оркестр Министерства обороны России, Кубанский казачий хор, Тамара Гвердцители, Александр Маршал, коллектив "Бурановские бабушки" и многие другие.

Лев Лещенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

7 мая, воскресенье

В Yotaspace даст концерт группа "Монгол Шуудан". Коллектив получил известность благодаря альбомам "Паровоз-анархия" и "Собачья чушь", ну и, конечно же, главному хиту "Москва" на стихи Сергея Есенина. Первый концерт группы состоялся в далеком 1989 году, но, как мы видим, покой музыкантам только снится.

В Государственном Кремлевском дворце покажут балет "Руслан и Людмила" по мотивам поэмы А.С. Пушкина и оперы Глинки. Коварство и злобу победит богатырская стать, справедливость и любовь. Спектакль пройдет в сопровождении симфонического оркестра радио "Орфей".

В концертном зале имени П.И. Чайковского в рамках XVI Московского пасхального фестиваля состоится хоровой гала-концерт с участием несравненных коллективов из России, Швеции, Болгарии, Грузии, Чехии.

Линда. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

В "Мумий Тролль Music Bar" выступит Линда – певица, покорившая публику своей загадочностью и своеобразной музыкой, которую трудно "подогнать" под определенный жанр. 

8 мая, понедельник

В Stadium Live состоится фестиваль видеоблогеров Viral Day. Гости смогут вживую, а не на экране монитора, увидеть многих интернет-звезд, сделать с ними селфи и пообщаться. В числе ожидаемых блогеров – Марьяна Ро, Влад Бумага А4, Даня Комков, YanGo, группа ЛСП, "Топлес" и другие. Также мероприятие посетят музыканты Lil Dik, Ник Черников и Клава Коки из проекта Black Star. На фестивале будут работать различные тематические секции, где каждый сможет найти себе что-то по душе.

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

9 мая, вторник

В День Победы в городе пройдет ряд праздничных мероприятий. На Красной площади состоится традиционный парад, в котором примут участие военнослужащие, военная техника, самолеты и вертолеты. Вход на главную площадь страны в этот день будет открыт только обладателям пригласительных билетов, однако наблюдать за торжественным действом можно будет на больших экранах, которые будут размещены на улицах города. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

Желающие смогут увидеть технику, заранее найдя себе местечко по маршруту следования колонны. В этом году она пойдет от ул. Hижниe Mнeвники через Kpacную Пpecню, Бoльшую Caдoвую, Tвepcкую до Красной площади. Нужно иметь в виду, что движение всех видов наземного транспорта по утвержденному маршруту будет перекрыто с 05:00 мск.

Также в этот день состоится акция "Бессмертный полк". Родственники участников Великой Отечественной войны пройдут с портретами своих предков-героев от станции метро "Динамо" до стен Кремля. Основная задача акции – сохранить память о людях, в годы Великой Отечественной войны отстоявших наше право на жизнь. Принять участие в ней могут все желающие.

Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich

В музее Великой Отечественной войны на Площади Победы будет работать выставка "Битва за Москву. Первая победа", посвященная тому грандиозному и важному сражению. Посетители узнают о подлинном героизме защитников города. В рамках выставки – макеты и исторические реконструкции, военная техника, оружие и многое другое.

В музее Москвы будет представлена экспозиция "История Москвы для детей и взрослых". Гости смогут узнать о развитии города начиная от первых поселенцев до эпохи правления Петра I. На выставке представлены древние орудия труда, оружие, рыболовные снасти, домашняя утварь, а также исторические артефакты, среди которых – клад средневековых монет, боевые топоры, кольчуги, железный меч, головной убор супруги воеводы.

Праздничные мероприятия пройдут во многих районах города. На Поклонной горе состоится выступление оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Концерт начнется в 13:00. Здесь же пройдут мероприятия по возложению цветов и поклонению павшим воинам. Будут организованы ярмарки и мастер-классы.

На ВДНХ с 20:30 до 22:00 состоится концерт легендарного Академического ансамбля песни и пляски России имени Александрова, возрожденного после трагической авиакатастрофы в декабре 2016 года. 

На Моховой улице покажут световое шоу, в основе которого – реальные письма с фронта. Специальная программа ждет горожан во многих столичных парках: организаторы готовят всевозможные концерты, конкурсы, полевые кухни. В ряде кинотеатров пройдут бесплатные кинопоказы. Вечером, в 18:55, будет объявлена минута молчания. А в 22:00 состоится праздничный салют, запускать который будут на Красной площади, в Лужниках и еще на 14 столичных площадках.

10 мая, среда

В клубе "16 тонн" выступит группа Radio Kamerger. Данный коллектив – это вокал, виолончель, две скрипки, труба и ударные. Все вместе это представляет пестрое сочетание рока со струнными, классики с драйвом. Radio Kamerger представит в Москве дебютный альбом.

Группа "Radio Kamerger". Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Gyngazov

11 мая, четверг

В Emporio cafe - очередной день фестиваля-конкурса актуальной мультиформатной музыки Emporio Music Fest, организованный лидером группы A’Studio, пианистом, композитор и аранжировщиком Байгали Серкебаевым. Открывать новых артистов ему в этот день будут помогать специальные гости: певец Saeed, певицы Юлианна Караулова, Тина Кузнецова и Нюша. Звездное жюри определит еще одного финалиста, который поборется за право отправиться в швейцарский Монтре на легендарный 51-й Montreux Jazz Festival. Решение будет непростым, ведь на сцену выйдут самые талантливые и амбициозные музыканты со всей страны.

Питер Доэрти. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic

В Yotaspace выступит британский рокер-хулиган и разбойник Питер Доэрти, сумасбродный экс-жених супермодели Кейт Мосс и близкий друг ушедшей молодой певицы Эми Уайнхаус. В перерывах между своими выходками музыкант не забывает и писать песни. Совсем недавно у Питера вышел второй сольный альбом Hamburg Demonstrations, который критики приняли очень хорошо. Эту пластинку Доэрти и везет в Москву.

В кино выходит фильм "Доспехи бога: В поисках сокровищ", новая часть комедийного боевика с Джеки Чаном. Героям предстоит разгадать загадки и отыскать несметные сокровища древнего королевства, победив по пути могущественный преступный синдикат. Поклонников беспокоит вопрос, будет ли новый фильм таким же динамичным и веселым, как первые части. Ответ можно будет узнать уже совсем скоро.

Другая новинка – фильм Гая Ричи "Меч короля Артура". Каким видит знаменитую историю именитый режиссер? 

5 мая 2017, 10:03

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