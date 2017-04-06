Камбербэтч снялся в фильме Бекмамбетова

Премьера космической драмы "Время первых" состоится в отечественных кинотеатрах сегодня, 6 апреля. Но как оказалось, продюсер долгожданной киноленты приготовил зрителям новый сюрприз. В его новом голливудском проекте приняли участие такие звезды, как "Шерлок Холмс" Бенедикт Камбербэтч и Майкл Шеннон.

"Я так устроен и жизнь свою так организую, что мне все время нужно быть перегруженным", – признался Тимур Бекмамбетов в интервью Lenta.ru. Известный режиссер рассказал, что буквально недавно закончил работу над фильмом Green Birds.

Тимур заявил, что новая картина посвящена уже не космонавтам, а... журналистам. Режиссер убежден: профессия репортера – очень экстремальна и динамична. "У меня и мама была журналисткой, и сестра", – отметил он.

Когда же состоится премьера голливудского фильма, снятого русским мастером? Как рассказал Бекмамбетов, уже в скором времени на ведущих мировых кинофестивалях начнутся показы Green Birds. Он также признался, что этот проект для него особенный, "непохожий на все, что было до этого".

Но это еще не все. Прямо сейчас в Америке идет монтаж киноленты "Время токов". Возможно, что эта картина чем-то напомнит зрителям "Время первых", но, как отметил Тимур, с так называемым американским уклоном.

"Время токов" расскажет о человеке который придумал электричество. "...он придумал все: и электричество, и запись звука, и электрогитару", – пояснил Бекмамбетов.

Что ж, новый проект определенно заинтересует как американских, так и российских зрителей. Ведь на съемочной площадке фильма собрались все самые яркие звезды мирового кинематографа. Здесь в одной из главных ролей и легендарный исполнитель Шерлока Холмса Бенедикт Камбербэтч, и звезда "Дороги перемен" Майкл Шеннон.