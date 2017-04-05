Заговорившийся диктор Кремля насмешил Путина

Трамп начал бомбить Сирию Взрыв в метро Украина лишила Самойлову "Евровидения" Особое мнение Дом-2

Самое читаемое

Беркова выходит замуж за Стоянова
Максакова выдвинула ультиматум матери
Победитель "Битвы экстрасенсов" разоблачил Пореченкова
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Опубликовано видео с места взрыва в метро Петербурга
партнеры
Вторник 11 апреля
Лента новостей
12:23
Шоколад и мороженое приравняли к наркотикам
12:17
Первое фото Анны Седоковой из роддома
12:11
Раненого прохожего бросили в центре Москвы
12:09
Сын Трампа раскрыл роль сестры в ударе по Сирии
11:49
Ольга Бузова подкачала с третьей песней
11:34
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
11:26
Регионы ощущают пользу от "Платона"
11:22
Целеустремленные сперматозоиды помогут вылечить рак
11:09
В Турции прогремел мощный взрыв
11:00
Киев нашел способ избежать санкций из-за Самойловой
10:58
Невероятная Собчак привела мужа на детскую премию
10:45
В Москве бездомный украл очки Versace и две бутылки элитного вина
10:39
Фильм "Время первых" провалился в прокате
10:37
У смертника Джалилова нашли турецкое прошлое
10:28
Москвичам пообещали потепление до 17 градусов
10:18
Сын Абрамовича распродает компанию
10:15
Максим Галкин едва не разорвал Анну Ардову
10:11
В Сибири насильники жестоко надругались над школьником
10:04
В США секс-скандал разрушил жизнь губернатора
09:55
Усманов подаст на Навального в суд за клевету
09:54
Из общежития на севере Москвы эвакуировали людей
09:39
Курс доллара получит мощный стимул к росту
09:30
Рим пошел против подлого Лондона
09:19
Трамп выгнал на улицу толпу красоток
09:18
Актер Игорь Верник показал свое новое лицо
09:05
В квартире в Москве обнаружили изувеченное тело пенсионера
08:56
Найдены новые полезные свойства оливкового масла
08:38
В центре Киева прогремел мощный взрыв
08:34
Россиянам пообещали существенный рост зарплат
08:31
Ирина Шейк появилась на публике после родов
08:10
Порошенко нашел новую причину бомбить Донбасс
07:48
В крупной аварии на МКАД пострадали три человека
22:36
Володин призвал создавать качественную городскую среду
22:04
Вложившемуся в наркотики победителю лотереи дали 21 год тюрьмы‍
21:57
Андрей Чернышев станет отцом двоих детей
21:46
Хрущевки планируют снести по всей стране
21:45
Матрос прогнал шваброй большую белую акулу (видео)
21:36
В США при стрельбе в школе пострадали четыре человека
21:13
Бывший мэр оправдался за гонки на Ferrari по торговому центру
21:06
Обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки арестовали в Москве
20:48
72-летний певец Юрий Антонов серьезно заболел
20:29
В Москве эвакуировали Казанский вокзал
20:05
Меркель собирается к Путину для спасения мира
20:00
Тарасов выложил "горячее" фото с невестой
19:21
Максакова ошарашила заявлением о Вороненкове
19:11
На Джигурду обрушился новый удар
19:02
Холод помогает собраться с мыслями
19:01
По программе "Моя улица" благоустроят дворы
18:55
"СПБ.АВТО": Губернатор должен уделять больше внимания городским дорогам
18:25
Шурыгина рассказала про свой первый раз
18:22
Где в России произойдут катастрофы в 2017 году
18:01
Галкин в плавках восхитил подтянутым телом
17:55
Трамп получил неожиданный отказ в Германии
17:50
В Подмосковье спасли утопавшую в болоте лошадь
17:44
Предприниматели обсудят с "ЕР" внедрение онлайн-касс
17:32
Ученые вывели правила привлекательности для мужчин
17:14
ОНФ против поспешного принятия лесной "амнистии"
17:10
Девушки окружили Кончаловского в гостях у Сафронова
17:08
Перестрелку у АЗС устроили владельцы маршруток
17:03
Опубликован график сноса хрущевок в Москве
16:38
Агрессор Трамп рисуется перед Путиным
16:33
Жена Кержакова показала новорожденного малыша
16:25
Монахини падали на колени перед гробом Евтушенко
16:22
Яценюк написал диссертацию на украденном материале
16:21
Названо условие для роста пенсий в России
16:18
Любовница родила Кончаловскому наследника
16:09
В аэропорту Пулково трап врезался в самолет
16:07
В России создали новый вид лекарства от рака
16:03
Кто и зачем хочет обанкротить РЭМЗ
15:47
Пропавшую 21-летнюю москвичку нашли задушенной в лесу
15:37
Сергей Лазарев опубликовал фото сына
15:34
20 неизвестных открыли огонь по АЗС в Подмосковье
15:31
Пугачева с Галкиным замахнулись на собственный пляж
15:29
Помощнику Путина дико от ограничения соцсетей в России
15:20
Культовый сериал спас двух женщин от рака
15:14
"Холостяк" Глинников назвал своей матерью Марину Голуб
15:12
Полицейский-потрошитель получил 18 лет тюрьмы за убийство семьи
14:58
Пассажиры автобуса избили наглого зайца на юге Москвы
14:54
Москвичей ждут морозы и снег
14:49
Пролетавший под самолетом НЛО попал на видео
14:40
Как выглядит 61-летняя Лариса Долина без пластики
14:35
Самую дорогую квартиру Москвы продают за 4,2 млрд
14:27
Володин призвал укреплять национальное единство
14:24
Погибшая от укола лидокаина девочка ждала пересадки почки
14:15
Максакова отметила день рождения Вороненкова в Киеве
14:11
Квест "Первый. Космический" стартует в День космонавтики
14:09
Европа ставит газовую подножку России
14:09
Бандитский налет на бедную маленькую Сирию
14:02
Водителей шокировали новыми ПДД
14:01
Ребенку зажевало руку эскалатором метро
13:57
Гонявшим на Ferrari по московскому ТЦ оказался бывший мэр
13:45
Топалов озвучил причину развода с дочкой миллионера
13:42
Болезни научились выявлять по волосам
13:40
Звезду "Дома-2" прогнали с телепроекта из-за Новиковой
13:27
Агрессивный водитель Mercedes сбил активистов "Стопхама"
13:26
Звезда "Одинокого рейнджера" рассказала о русских корнях
13:14
Южная Осетия решила вернуться в Россию
13:08
Как "голые" фото отразились на Ковальчук и Чумакове
12:59
Дочь Трампа заставила его бомбить Сирию
12:47
Кота свела с ума оптическая иллюзия (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова ошарашила заявлением о Вороненкове
Максакова отметила день рождения Вороненкова в Киеве
Любовница родила Кончаловскому наследника
Новорожденного сына Казаченко постигла горькая участь
Отец Дмитрия Диброва умер после ранений
Ксения Собчак побила Леру Кудрявцеву
Lifestyle

Заговорившийся диктор Кремля насмешил Путина

Владимир Путин. Фото: Marianna Massey/Getty Images
"Голос Кремля" Евгений Хорошевцев не на шутку развеселил Владимира Путина. Казус произошел на официальной встрече президентов России и Узбекистана.
прочитано 5524 раза

Как любят повторять оптимисты: "И на старуху бывает проруха!". Даже истинные профессионалы своего дела порой допускают забавные ошибки.

Известный диктор заговорился во время представления главы МВД РФ Владимира Колокольцева. Хорошевцев попросту не смог выговорить фамилию. Ни с первого, ни со второго раза.

"Министр внутренних дел Владимир Александрович К-к... Владимир Александрович К-к... Тьфу, извините...", – замялся диктор.

Когда Хорошевцев наконец-то отчеканил фразу "Министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев", все присутствующие искренне рассмеялись. Президент России также не смог сдержать смех.

Как справедливо отметило издание Life.ru, сегодняшний курьезный случай – не первый "прокол" Евгения Хорошевцева. Так, несколько лет назад, во время президентского срока Дмитрия Медведева, "голос Кремля" едва не назвал его Владимиром. Позднее Евгений признался в интервью, что ему было очень сложно "перестроиться с Владимира Владимировича на Дмитрия Анатольевича".

Автор: Андрей Петрунян5 апреля 2017, 17:09

комментарии

Политика

Агрессор Трамп рисуется перед Путиным
Южная Осетия решила вернуться в Россию
Дочь Трампа заставила его бомбить Сирию
Запад просит Путина "продать" Асада

Шоу-бизнес

Первое фото Анны Седоковой из роддома
Павел Деревянко оправдался за хулиганство
Ольга Бузова подкачала с третьей песней
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу

Проишествия

Неожиданный поворот в деле о столкновении поездов в Москве
Умер автор хита Гребенщикова "Под небом голубым..."
Как спасали пассажиров столкнувшихся поездов в Москве
В московской подземке нашли следы взрывчатки

Lifestyle

Фильм "Время первых" провалился в прокате
Монахини падали на колени перед гробом Евтушенко
Культовый сериал спас двух женщин от рака
Звезда "Одинокого рейнджера" рассказала о русских корнях
Шоу-бизнес

Максакова ошарашила заявлением о Вороненкове

Оперная дива назвала погибшего супруга ангелоподобным и воином света
Экономика

Россиянам пообещали существенный рост зарплат

По словам экспертов ООН, в 2017 году доходы жителей нашей страны вырастут на 2-3%
Шоу-бизнес

Актер Игорь Верник показал свое новое лицо

Популярный артист изменился до неузнаваемости
Шоу-бизнес

Максим Галкин едва не разорвал Анну Ардову

Популярная актриса призналась, что ревела

Гороскоп

Андрей Чернышев станет отцом двоих детей
Астрологический прогноз с 10 по 16 апреля
Самые "денежные" знаки Зодиака
Карьера Мутко под угрозой из-за скандала

Фоторепортажи

Невероятная Собчак привела мужа на детскую премию
Девушки окружили Кончаловского в гостях у Сафронова
Как выглядит 61-летняя Лариса Долина без пластики
Сексапильная модель заработала миллионы на своих прелестях

Спорт

Плющенко объяснил уход из спорта
Гимнастке Мамун тяжело далось расставание с женихом
Олимпийская чемпионка получила страшную травму (видео)
Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову

Регионы

Погибшая от укола лидокаина девочка ждала пересадки почки
Женщина чудом выжила после 40 ударов ножом
Неизвестные дерзко расстреляли полицейских в Ингушетии
Депутат взял на контроль ЖКХ Минобороны
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru