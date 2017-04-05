Семья готовит тайные похороны Евтушенко

Сыновья Евгения Евтушенко намерены организовать церемонию прощания исключительно для родственников и близких друзей поэта. Похороны "последнего шестидесятника" состоятся 11 апреля.

Согласно последней воле Евгения Александровича, он будет погребен в подмосковном писательском поселке Переделкино. Как рассказала вдова поэта Мария в интервью ТАСС, организацию отпевания и похорон контролируют дети легендарного литератора – Александр, Дмитрий и Евгений.

"По большому и единодушному желанию сыновей Евгения Александровича, которое я также поддерживаю, отпевание и похороны пройдут только для семьи и самых близких ему людей", – цитирует издание Марию Евтушенко.

Жена поэта также отметила, что для нее крайне важно сделать все так, чтобы прощание с Евгением Александровичем прошло достойно. На Марии Владимировне Евтушенко женился в 1987 году. Это был его четвертый брак. Супруги прожили душа в душу почти 30 лет.