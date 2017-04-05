Звезда "Индиана Джонс" потерпела провал

Новый фильм с известным актером Шаей Лабафом в главной роли, кажется, полностью, провалился в прокате. Драма "Война" за выходные собрала... 7 фунтов стерлингов. А это значит, что премьеру посетил всего лишь один человек.

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